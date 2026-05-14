Китай запустил на орбитальной станции эксперимент с искусственными эмбрионами человека

Китай первым в мире приступил к проведению на орбите эксперимента по изучению развития вне земного тяготения искусственного эмбриона человека, созданного из стволовых человеческих клеток. Хотя это не настоящие человеческие эмбрионы, способные развиться в полноценную личность, по словам учёных, их можно использовать в качестве моделей для изучения раннего развития человека.

Источник изображения: scmp.com

Как сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на Центр прикладных космических технологий и инженерии Китайской академии наук, образцы искусственного эмбриона человека были доставлены на китайскую космическую станцию «Тяньгун» на борту грузового корабля «Тяньчжоу-10» 11 мая. В тот же день их переправили в экспериментальный модуль, после чего в рамках эксперимента автоматизированная система начала ежедневно менять питательную среду для искусственных эмбрионов. Руководитель проекта Юй Лэцянь (Yu Leqian) охарактеризовал проведение эксперимента, как очень успешное. Он сказал, что как только будет понято воздействие гравитации на эмбрионы, учёные смогут разработать методы контроля её эффекта.

«[Мы можем] использовать определённые технологии для смягчения воздействия. Это наша первая попытка ответить на [вопрос]: могут ли люди выжить и размножаться в космосе? Я надеюсь, что ответ будет положительным», — сообщил учёный в интервью телеканалу CCTV.

Работа ведётся с двумя моделями, одну из которых поместили на клетки матки, другую — в микрофлюидный чип. Цель — изучить влияние космической микрогравитации на раннее развитие эмбрионов. Аналогичное исследование проводится в лабораториях на Земле.

Эксперимент продлится пять дней, после чего образцы заморозят и отправят на Землю для сравнительного анализа с результатами наземных исследований. С помощью эксперимента ученые планируют выявить факторы, влияющие на раннее развитие эмбрионов в космосе, а также оценить риски, связанные с долгосрочным нахождением человека вне Земли.

Теги: китай, космос, эксперимент, эмбрион, китайские ученые
