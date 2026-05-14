Сегодня 14 мая 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Искусственный интеллект, машинное обучен... Apple всё же допустит автономных ИИ-аген...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Apple всё же допустит автономных ИИ-агентов в App Store, но с ограничениями

Apple изучает возможность допустить автономных ИИ-агентов в App Store, сохранив при этом контроль над безопасностью и монетизацией платформы. По сообщению Engadget со ссылкой на данные The Information, компания уже разрабатывает внутренние стандарты для таких сервисов, чтобы не отстать от тренда и растущего интереса к этой технологии.

Источник изображения: Mariia Shalabaieva/Unsplash

Источник изображения: Mariia Shalabaieva/Unsplash

До сегодняшнего момента Apple блокировала в магазине приложений инструменты вайб-кодинга (vibe coding), опасаясь обхода правил, потери дохода и распространения вредоносного ПО, поскольку ИИ-агенты позволяют пользователям создавать приложения в обход официального магазина. Однако полный запрет на агентский ИИ, способный автономно управлять устройством и программами, мог бы вывести компанию из перспективного сегмента.

Поэтому в Apple ищут компромисс, проектируя новую архитектуру, которая обеспечит строгое соответствие ИИ-инструментов стандартам приватности и безопасности в рамках собственной экосистемы. Главная цель разработки заключается в предотвращении неконтролируемого поведения алгоритмов и исключения сценариев, подобных инциденту с автономным ИИ-агентом платформы OpenClaw, который бесконтрольно удалял письма пользователей.

Новая система защиты Apple позволить исключить любые подобные инциденты на мобильных устройствах. Ожидается, что подробная информация о планах относительно автономных ИИ-агентов будет раскрыта в ходе основного доклада на предстоящей конференции WWDC в июне.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
«Ваши разговоры не сохраняются»: в WhatsApp появились «Инкогнито-чаты» для приватных бесед с ИИ
Sony представила смартфон Xperia 1 VIII — новый дизайн, трио 48-Мп камер с ИИ-помощником и цена от €1499
Resident Evil Requiem обеспечила Capcom девятый подряд рекордный год — издатель делает ставку на генеративный ИИ
Anthropic научила Claude вести бухгалтерию, продажи и маркетинг для малого бизнеса
Уход Sora открыл дорогу конкурентам: ИИ-генераторы видео Kling AI и AI Video ворвались в топы Apple App Store
Выручка Nebius Аркадия Воложа взлетела на 684 % благодаря буму ИИ
Теги: apple, app store, ии-агент
apple, app store, ии-агент
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
На следующей неделе мимо Земли пролетит астероид размером с дом — он будет вчетверо ближе Луны
ФБР удалённо сбросило настройки на домашних роутерах в США, чтобы доказать их взлом
Первый в Африке гравитационный аккумулятор построят в ЮАР
Прибыль Alibaba рухнула на 84 %, но гендир назвал отдачу от ИИ «абсолютно очевидной»
Resident Evil Requiem обеспечила Capcom девятый подряд рекордный год — издатель делает ставку на генеративный ИИ
Apple всё же допустит автономных ИИ-агентов в App Store, но с ограничениями 2 мин.
К заданию готов: шпионский боевик 007 First Light от создателей Hitman отправился на золото за две недели до релиза 8 ч.
Microsoft исправила ошибку в Windows Autopatch, из-за которой драйверы обновлялись без разрешения 9 ч.
Meta запустила сервис Instants для обмена спонтанными фото без ретуши 10 ч.
Anthropic научила Claude вести бухгалтерию, продажи и маркетинг для малого бизнеса 10 ч.
Devolver Digital анонсировала The Talos Principle 3 — грандиозный финал трилогии философских головоломок от создателей Serious Sam 10 ч.
«Ваши разговоры не сохраняются»: в WhatsApp появились «Инкогнито-чаты» для приватных бесед с ИИ 11 ч.
Уход Sora открыл дорогу конкурентам: ИИ-генераторы видео Kling AI и AI Video ворвались в топы Apple App Store 11 ч.
Аналитики: продажи амбициозного боевика Saros от создателей Returnal не впечатлят Sony 12 ч.
Выручка Nebius Аркадия Воложа взлетела на 684 % благодаря буму ИИ 13 ч.
Китай запустил на орбитальной станции эксперимент с искусственными эмбрионами человека 5 мин.
Технологическую отрасль накрыло цунами увольнений — более 100 тысяч сотрудников потеряли работу с начала года 8 ч.
Apple нарастила продажи в США, тогда как Android-смартфоны потеряли более 14 % 10 ч.
Canon представила полнокадровую беззеркалку EOS R6 V с вентилятором, но без видоискателя 11 ч.
Представлена полнокадровая беззеркалка Sony A7R VI с многослойным 66,8-Мп сенсором — серийную съёмку разогнали до 30 кадров/с 11 ч.
Curator вошла в число крупнейших ИБ-компаний России 11 ч.
Выручка Tencent не оправдала прогнозов, несмотря на успехи игрового бизнеса и ИИ 11 ч.
Xiaomi скоро представит флагман Xiaomi 17 Max, фитнес-браслет Smart Band 10 Pro и первые спортивные наушники 13 ч.
Аэрокосмический ИИ-стартап Aetherflux сменил имя на Cowboy Space Corporation и привлёк $275 млн на создание орбитального ЦОД 13 ч.
Нидерланды выступили против новых санкций США на поставки чипового оборудования ASML в Китай 13 ч.