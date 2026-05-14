Apple изучает возможность допустить автономных ИИ-агентов в App Store, сохранив при этом контроль над безопасностью и монетизацией платформы. По сообщению Engadget со ссылкой на данные The Information, компания уже разрабатывает внутренние стандарты для таких сервисов, чтобы не отстать от тренда и растущего интереса к этой технологии.

До сегодняшнего момента Apple блокировала в магазине приложений инструменты вайб-кодинга (vibe coding), опасаясь обхода правил, потери дохода и распространения вредоносного ПО, поскольку ИИ-агенты позволяют пользователям создавать приложения в обход официального магазина. Однако полный запрет на агентский ИИ, способный автономно управлять устройством и программами, мог бы вывести компанию из перспективного сегмента.

Поэтому в Apple ищут компромисс, проектируя новую архитектуру, которая обеспечит строгое соответствие ИИ-инструментов стандартам приватности и безопасности в рамках собственной экосистемы. Главная цель разработки заключается в предотвращении неконтролируемого поведения алгоритмов и исключения сценариев, подобных инциденту с автономным ИИ-агентом платформы OpenClaw, который бесконтрольно удалял письма пользователей.

Новая система защиты Apple позволить исключить любые подобные инциденты на мобильных устройствах. Ожидается, что подробная информация о планах относительно автономных ИИ-агентов будет раскрыта в ходе основного доклада на предстоящей конференции WWDC в июне.