ИИ сможет предугадывать потребности пользователей в ближайшем будущем, считают в Anthropic

Топ-менеджер компании Anthropic Кэт Ву (Cat Wu) заявила о скором переходе систем искусственного интеллекта к проактивному формату работы, считая также, что в ближайшем будущем нейросети смогут самостоятельно анализировать задачи пользователя и даже предугадывать его потребности до получения прямых команд.

Своим видением развития технологии искусственного интеллекта руководитель направления продуктов Claude Code и Cowork поделилась на второй ежегодной конференции Code with Claude в Сан-Франциско (США). По её словам, в следующие шесть месяцев ИИ-инструменты компании шагнут от синхронного выполнения запросов к автоматизации рутинных процессов, а в дальнейшем система научится понимать специфику работы конкретного человека и будет сама настраивать необходимые алгоритмы действий без внешнего вмешательства.

Как поясняет Ву, в интервью изданию TechCrunch, в основе стратегии Anthropic лежит принцип непрерывного экспоненциального улучшения моделей, а не реакция на действия других игроков рынка. Разработчики намеренно игнорируют конкурентов, так как попытки оглядываться на чужие достижения приводят к отставанию в темпах развития. Сохраняя высокую скорость работы, компания уже выпустила почти столько же моделей в текущем году, сколько за весь прошлый год, когда состоялось как минимум шесть крупных релизов.

При этом доступность новых разработок жёстко контролируется. В апреле стартовал проект Glasswing, в рамках которого доступ к специализированной ИИ-модели по кибербезопасности Mythos получил лишь узкий круг партнёров, включая Amazon, Apple, CrowdStrike и Microsoft. Публичный релиз этой системы отменили из-за высоких рисков, так как алгоритм создан для поиска уязвимостей в программном коде и может стать мощным оружием в руках киберпреступников.

Рассуждая о влиянии технологий на рынок труда, Ву подчеркнула, что широкое внедрение автономных ИИ-агентов направлено на избавление сотрудников от утомительных задач, например, обработки электронных писем. Человеку же предстоит взять на себя роль управляющего целым парком виртуальных помощников, однако для эффективного контроля над агентами специалистам необходимо сохранять высокий уровень профессиональных знаний и навыков в своей области, чтобы вовремя выявлять ошибки нейросетей и корректировать неточные инструкции.

Успехи в разработке Claude позволили Anthropic стать одним из главных фаворитов среди корпоративных клиентов, чья доля рынка с мая 2025 года выросла в четыре раза. Бизнес-аудитория всё чаще предпочитает нейросеть Claude продукту ChatGPT. На фоне этих результатов компания готовится к новому раунду финансирования, по итогам которого её оценка может достичь $950 млрд, превысив мартовские показатели OpenAI в $854 млрд.