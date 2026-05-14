В 2035 году каждый пятый грузовик на дорогах России будет беспилотным

Согласно одобренной правительством концепции развития рынка грузоперевозок с использованием высокоавтоматизированных транспортных средств (ВАТС) на автомобильных дорогах РФ до 2035 года, доля беспилотных грузовиков в грузообороте автомобильного транспорта к концу этого периода составит порядка 19 %. Об этом сообщили в Министерстве транспорта РФ.

В разработке концепции приняли участие Минтранс России и Ассоциация «Цифровой транспорт и логистика», а также МВД России, Минпромторг, Минэкономразвития, ГК «Автодор», производители грузовиков и крупные перевозчики.

Как отметил министр транспорта Андрей Никитин, реализация концепции позволит обеспечить поэтапный переход к более высоким уровням автоматизации. По его словам, общий пробег автономных автомобилей, которые сейчас, в частности, используются для перевозок на маршруте от Санкт-Петербурга до Казани, уже превысил 17 млн км. А через два года, как ожидается, на дорогах появится беспилотный транспорт, способный перемещаться без присутствия человека в кабине.

В настоящее время ведётся работа по подготовке необходимой нормативно-правовой базы. Минтрансом подготовлен проект федерального закона о высокоавтоматизированных транспортных средствах. При необходимости, будут внесены изменения в ПДД. Также запланировано создание системы технического регулирования и системы сертификации ВАТС. Для оценки технологической зрелости беспилотных грузовиков будет использоваться единая система идентификации на базе «ЭРА-ГЛОНАСС».

Согласно прогнозам Ассоциации «Цифровой транспорт и логистика», к 2030 году совокупная экономия участников рынка от внедрения беспилотного грузового транспорта достигнет 4,2 млрд руб. в год, а к 2035 году — 108,6 млрд руб. в год.