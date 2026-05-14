Сегодня 14 мая 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости автомобили, мотоциклы, транспортные сред... В 2035 году каждый пятый грузовик на дор...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

В 2035 году каждый пятый грузовик на дорогах России будет беспилотным

Согласно одобренной правительством концепции развития рынка грузоперевозок с использованием высокоавтоматизированных транспортных средств (ВАТС) на автомобильных дорогах РФ до 2035 года, доля беспилотных грузовиков в грузообороте автомобильного транспорта к концу этого периода составит порядка 19 %. Об этом сообщили в Министерстве транспорта РФ.

Источник изображения: «Яндекс»

Источник изображения: «Яндекс»

В разработке концепции приняли участие Минтранс России и Ассоциация «Цифровой транспорт и логистика», а также МВД России, Минпромторг, Минэкономразвития, ГК «Автодор», производители грузовиков и крупные перевозчики.

Как отметил министр транспорта Андрей Никитин, реализация концепции позволит обеспечить поэтапный переход к более высоким уровням автоматизации. По его словам, общий пробег автономных автомобилей, которые сейчас, в частности, используются для перевозок на маршруте от Санкт-Петербурга до Казани, уже превысил 17 млн км. А через два года, как ожидается, на дорогах появится беспилотный транспорт, способный перемещаться без присутствия человека в кабине.

В настоящее время ведётся работа по подготовке необходимой нормативно-правовой базы. Минтрансом подготовлен проект федерального закона о высокоавтоматизированных транспортных средствах. При необходимости, будут внесены изменения в ПДД. Также запланировано создание системы технического регулирования и системы сертификации ВАТС. Для оценки технологической зрелости беспилотных грузовиков будет использоваться единая система идентификации на базе «ЭРА-ГЛОНАСС».

Согласно прогнозам Ассоциации «Цифровой транспорт и логистика», к 2030 году совокупная экономия участников рынка от внедрения беспилотного грузового транспорта достигнет 4,2 млрд руб. в год, а к 2035 году — 108,6 млрд руб. в год.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
В Китае создали первый в мире беспилотный карьерный самосвал — и он умеет передвигаться «крабиком»
Полиция Калифорнии начнёт выписывать штрафы беспилотным автомобилям
Zoox: параллелепипед — идеальная форма для беспилотных такси, и вот почему
Waymo отучит роботакси штурмовать затопленные улицы
Машины научили «жаловаться» на ямы на дорогах — ИИ передаёт данные дорожным службам
Tesla издевается над фанатами, внезапно отложив церемонию вручения последних Model S и Model X
Теги: беспилотный транспорт, грузовой, россия
беспилотный транспорт, грузовой, россия
← В прошлое

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Новые процессоры NASA для космоса оказались в 500 раз мощнее современных
ФБР удалённо сбросило настройки на домашних роутерах в США, чтобы доказать их взлом
Первый в Африке гравитационный аккумулятор построят в ЮАР
Разработчики Subnautica 2 подтвердили утечку игры и предупредили пиратов
Resident Evil Requiem обеспечила Capcom девятый подряд рекордный год — издатель делает ставку на генеративный ИИ
Желая снизить зависимость от OpenAI, корпорация Microsoft присматривает для покупки новые ИИ-стартапы 10 мин.
Новый геймплейный трейлер раскрыл дату выхода амбициозной пошаговой тактики Warhammer 40,000: Mechanicus 2 10 мин.
Google готовит функцию синхронного перевода речи без подключения к интернету 3 ч.
ИИ сможет предугадывать потребности пользователей в ближайшем будущем, считают в Anthropic 3 ч.
Apple всё же допустит автономных ИИ-агентов в App Store, но с ограничениями 4 ч.
К заданию готов: шпионский боевик 007 First Light от создателей Hitman отправился на золото за две недели до релиза 11 ч.
Microsoft исправила ошибку в Windows Autopatch, из-за которой драйверы обновлялись без разрешения 12 ч.
Meta запустила сервис Instants для обмена спонтанными фото без ретуши 13 ч.
Anthropic научила Claude вести бухгалтерию, продажи и маркетинг для малого бизнеса 13 ч.
Devolver Digital анонсировала The Talos Principle 3 — грандиозный финал трилогии философских головоломок от создателей Serious Sam 13 ч.
В 2035 году каждый пятый грузовик на дорогах России будет беспилотным 53 мин.
Гулять так гулять: TSMC подняла прогноз по обороту полупроводниковой отрасли до $1,5 трлн к 2030 году 59 мин.
В следующем месяце объём инвестиций Microsoft в OpenAI превысит $100 млрд 2 ч.
Китай запустил на орбитальной станции эксперимент с искусственными эмбрионами человека 4 ч.
Технологическую отрасль накрыло цунами увольнений — более 100 тысяч сотрудников потеряли работу с начала года 11 ч.
Apple нарастила продажи в США, тогда как Android-смартфоны потеряли более 14 % 13 ч.
Canon представила полнокадровую беззеркалку EOS R6 V с вентилятором, но без видоискателя 14 ч.
Представлена полнокадровая беззеркалка Sony A7R VI с многослойным 66,8-Мп сенсором — серийную съёмку разогнали до 30 кадров/с 14 ч.
Curator вошла в число крупнейших ИБ-компаний России 14 ч.
Выручка Tencent не оправдала прогнозов, несмотря на успехи игрового бизнеса и ИИ 14 ч.