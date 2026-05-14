Сегодня 14 мая 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости разработка и производство электроники Гулять так гулять: TSMC подняла прогноз ...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Гулять так гулять: TSMC подняла прогноз по обороту полупроводниковой отрасли до $1,5 трлн к 2030 году

На протяжении последних нескольких лет многие эксперты, включая руководство TSMC, называли $1 трлн ориентиром для оборота мировой полупроводниковой отрасли по состоянию на конец десятилетия. Эта цель долго время казалась весьма амбициозной, но теперь TSMC поднимает планку сразу до $1,5 трлн без пересмотра сроков.

Источник изображения: TSMC

Источник изображения: TSMC

Агентству Reuters удалось ознакомиться с материалами, которые TSMC подготовила для выступления своих представителей на техническом симпозиуме. Новый ориентир призван оправдать увеличивающиеся темпы экспансии производства чипов самой TSMC. Распределение выручки по состоянию на 2030 год будет выглядеть следующим образом: 55 % из полутора триллионов долларов США придутся на ИИ и высокопроизводительные вычисления, 20 % достанутся смартфонам, а 10 % займёт автомобильная электроника.

В прошлом и текущем году TSMC ускорила расширение производственных мощностей, в этом году она собирается построить девять предприятий по обработке кремниевых пластин и упаковке чипов. В сегменте 2-нм техпроцесса и его более продвинутых преемников TSMC в ближайшие два года будет наращивать производственные мощности в среднем на 70 % в год.

Мощности по упаковке чипов с использованием метода CoWoS в период с 2022 по 2027 годы будут в среднем расти на 80 % в год. Эти услуги востребованы в сегменте ИИ, особенно при производстве ускорителей Nvidia. Спрос на кремниевые пластины, содержащие чипы для ИИ-ускорителей, в период с 2022 по 2026 годы вырастет в 11 раз, по прогнозам TSMC.

В Аризоне у TSMC уже функционирует первое предприятие, выпускающее 4-нм чипы. Второе уже построено, во второй половине текущего года оно начнёт принимать оборудование. Ведётся строительство третьего предприятия, в текущем году TSMC рассчитывает приступить к строительству четвёртого и возведению первой американской площадки по тестированию и упаковке чипов. Она позволит исключить необходимость возить обработанные кремниевые пластины на Тайвань для их превращения в готовые чипы для американских заказчиков.

По итогам этого года первое американское предприятие TSMC в Аризоне увеличит объёмы выпуска продукции в 1,8 раза, уровень выхода годной продукции на его конвейере уже сопоставим с тайваньскими площадками. Компания купила большой участок земли в Аризоне по соседству с уже строящимися предприятиями, рассчитывая использовать его аналогичным образом в будущем. В Японии совместное предприятие JASM выпускает 22-нм и 28-нм чипы, его вторая фаза будет ориентирована на производство 3-нм чипов. В Германии TSMC при участии местных партнёров возводит предприятие, которое на первых порах займётся выпуском 28-нм и 22-нм чипов, а позже приступит к производству 16-нм и 12-нм продукции.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
TSMC готова вложить $250 млрд в производство чипов в США, несмотря на проблемы
TSMC запланировала начать опытный выпуск чипов по субнанометровому техпроцессу A10 к 2029 году
TSMC задумала расширение производства в США до 12 фабрик, четвёрки предприятий по упаковке чипов и центра R&D
Технологическую отрасль накрыло цунами увольнений — более 100 тысяч сотрудников потеряли работу с начала года
Apple нарастила продажи в США, тогда как Android-смартфоны потеряли более 14 %
Нидерланды выступили против новых санкций США на поставки чипового оборудования ASML в Китай
Теги: tsmc, производство микросхем, полупроводники
tsmc, производство микросхем, полупроводники
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
ФБР удалённо сбросило настройки на домашних роутерах в США, чтобы доказать их взлом
Новые процессоры NASA для космоса оказались в 500 раз мощнее современных
Первый в Африке гравитационный аккумулятор построят в ЮАР
Resident Evil Requiem обеспечила Capcom девятый подряд рекордный год — издатель делает ставку на генеративный ИИ
Разработчики Subnautica 2 подтвердили утечку игры и предупредили пиратов
Желая снизить зависимость от OpenAI, корпорация Microsoft присматривает для покупки новые ИИ-стартапы 22 мин.
Новый геймплейный трейлер раскрыл дату выхода амбициозной пошаговой тактики Warhammer 40,000: Mechanicus 2 22 мин.
Google готовит функцию синхронного перевода речи без подключения к интернету 3 ч.
ИИ сможет предугадывать потребности пользователей в ближайшем будущем, считают в Anthropic 4 ч.
Apple всё же допустит автономных ИИ-агентов в App Store, но с ограничениями 4 ч.
К заданию готов: шпионский боевик 007 First Light от создателей Hitman отправился на золото за две недели до релиза 11 ч.
Microsoft исправила ошибку в Windows Autopatch, из-за которой драйверы обновлялись без разрешения 12 ч.
Meta запустила сервис Instants для обмена спонтанными фото без ретуши 13 ч.
Anthropic научила Claude вести бухгалтерию, продажи и маркетинг для малого бизнеса 13 ч.
Devolver Digital анонсировала The Talos Principle 3 — грандиозный финал трилогии философских головоломок от создателей Serious Sam 13 ч.
В 2035 году каждый пятый грузовик на дорогах России будет беспилотным 2 ч.
Гулять так гулять: TSMC подняла прогноз по обороту полупроводниковой отрасли до $1,5 трлн к 2030 году 2 ч.
В следующем месяце объём инвестиций Microsoft в OpenAI превысит $100 млрд 2 ч.
Китай запустил на орбитальной станции эксперимент с искусственными эмбрионами человека 4 ч.
Технологическую отрасль накрыло цунами увольнений — более 100 тысяч сотрудников потеряли работу с начала года 11 ч.
Apple нарастила продажи в США, тогда как Android-смартфоны потеряли более 14 % 14 ч.
Canon представила полнокадровую беззеркалку EOS R6 V с вентилятором, но без видоискателя 14 ч.
Представлена полнокадровая беззеркалка Sony A7R VI с многослойным 66,8-Мп сенсором — серийную съёмку разогнали до 30 кадров/с 14 ч.
Curator вошла в число крупнейших ИБ-компаний России 14 ч.
Выручка Tencent не оправдала прогнозов, несмотря на успехи игрового бизнеса и ИИ 14 ч.