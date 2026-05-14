Anthropic Claude помог вернуть биткоины на $400 тысяч, но блокчейн не взламывал

Пользователь соцсети X под ником Cprkrn рассказал, как помощник с искусственным интеллектом Anthropic Claude помог ему восстановить доступ к кошельку с пятью биткоинами, которые сейчас оцениваются почти в $400 тыс.

Будучи студентом колледжа, он купил пять биткоинов по $250 — по теперешним котировкам они оцениваются примерно в $398 тыс. Мужчина, однако, не мог воспользоваться средствами, потому что все эти годы они были заблокированы в старом файле «wallet.dat» на забытом компьютере, и пароль от своего кошелька он не помнил. За последние годы он перепробовал множество способов, в том числе применял брутфорс и прогонял миллионы комбинаций, но всё это не помогало.

Помог только ИИ-ассистент Anthropic Claude. Взламывать шифрование биткоина он, конечно не стал, а выступил как мощное поисковое средство. ИИ-помощник перебрал большое число файлов, бэкапов и версий кошелька со старого компьютера и нашёл более раннюю копию файла «wallet.dat», существовавшую до смены пароля, который пользователь забыл. Вместо этого у него сохранилась мнемоническая фраза для восстановления, которая вместе со старым файлом помогла открыть кошелёк без взлома.

Счастливый владелец пяти биткоинов поблагодарил главу Anthropic Дарио Амодеи (Dario Amodei) и раскрыл пароль, который установил в подпитии — он оказался действительно сложным и не вполне приличным.