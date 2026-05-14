Сегодня 14 мая 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Искусственный интеллект, машинное обучен... Anthropic Claude помог вернуть биткоины ...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Anthropic Claude помог вернуть биткоины на $400 тысяч, но блокчейн не взламывал

Пользователь соцсети X под ником Cprkrn рассказал, как помощник с искусственным интеллектом Anthropic Claude помог ему восстановить доступ к кошельку с пятью биткоинами, которые сейчас оцениваются почти в $400 тыс.

Источник изображения: Kanchanara / unsplash.com

Источник изображения: Kanchanara / unsplash.com

Будучи студентом колледжа, он купил пять биткоинов по $250 — по теперешним котировкам они оцениваются примерно в $398 тыс. Мужчина, однако, не мог воспользоваться средствами, потому что все эти годы они были заблокированы в старом файле «wallet.dat» на забытом компьютере, и пароль от своего кошелька он не помнил. За последние годы он перепробовал множество способов, в том числе применял брутфорс и прогонял миллионы комбинаций, но всё это не помогало.

Помог только ИИ-ассистент Anthropic Claude. Взламывать шифрование биткоина он, конечно не стал, а выступил как мощное поисковое средство. ИИ-помощник перебрал большое число файлов, бэкапов и версий кошелька со старого компьютера и нашёл более раннюю копию файла «wallet.dat», существовавшую до смены пароля, который пользователь забыл. Вместо этого у него сохранилась мнемоническая фраза для восстановления, которая вместе со старым файлом помогла открыть кошелёк без взлома.

Счастливый владелец пяти биткоинов поблагодарил главу Anthropic Дарио Амодеи (Dario Amodei) и раскрыл пароль, который установил в подпитии — он оказался действительно сложным и не вполне приличным.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
ИИ сможет предугадывать потребности пользователей в ближайшем будущем, считают в Anthropic
Anthropic научила Claude вести бухгалтерию, продажи и маркетинг для малого бизнеса
Создатель Claude Code рассказал, что каждую ночь запускает тысячи ИИ-агентов и управляет ими со смартфона
Copilot в Microsoft Edge научился анализировать информацию со всех открытых вкладок одновременно
Apple вступилась за Android: ЕС хочет принудительно открыть ОС Google для сторонних ИИ-сервисов
Желая снизить зависимость от OpenAI, корпорация Microsoft присматривает для покупки новые ИИ-стартапы
Теги: anthropic, claude, биткоин
anthropic, claude, биткоин
← В прошлое

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Инди-разработчик попросил пользователя Steam удалить негативный отзыв и получил ещё больше негативных отзывов
ФБР удалённо сбросило настройки на домашних роутерах в США, чтобы доказать их взлом
Новые процессоры NASA для космоса оказались в 500 раз мощнее современных
Разработчики Subnautica 2 подтвердили утечку игры и предупредили пиратов
BYD рассказала о технологии, которая поможет ей отобрать рынок у машин с ДВС
Anthropic Claude помог вернуть биткоины на $400 тысяч, но блокчейн не взламывал 11 мин.
Добро пожаловать в «вулнапокалипсис»: ИИ начал находить уязвимости быстрее, чем их успевают исправлять 12 мин.
Российский ответ Fallout Shelter не заставит себя долго ждать — новый трейлер и дата выхода Underchoice от создателей Ex Machina 33 мин.
В Windows нашёлся бэкдор для «вскрытия» дисков, зашифрованных BitLocker — доступ к данным можно получить без ввода пароля 2 ч.
Best Buy проговорилась, когда стартуют предзаказы GTA VI 2 ч.
Copilot в Microsoft Edge научился анализировать информацию со всех открытых вкладок одновременно 4 ч.
Apple вступилась за Android: ЕС хочет принудительно открыть ОС Google для сторонних ИИ-сервисов 4 ч.
Basis Dynamix Cloud Control 5.5: новые безопасные инструменты для организации облачной инфраструктуры и хранения данных 5 ч.
Инсайдер «слил» первый скриншот Assassin’s Creed Codename Hexe — похоже, в игре появится Эцио 5 ч.
Желая снизить зависимость от OpenAI, корпорация Microsoft присматривает для покупки новые ИИ-стартапы 5 ч.
Смартфоны Samsung первыми получат Gemini Intelligence — даже раньше Pixel 37 мин.
Власти США одобрили продажу ускорителей Nvidia H200 десятку китайских компаний 2 ч.
Контрафакт захлестнул рынок серверных комплектующих в России 2 ч.
В Китае разработали присадку для литий-серных аккумуляторов — они стали вдвое энергоёмче литий-ионных 2 ч.
ИИ-бум удесятерил стоимость SK hynix — компания почти стала триллионером вслед за Samsung 3 ч.
SiFive представила RISC-V-ядра Performance P570 Gen 3 для IoT-приложений 3 ч.
«Билайн» запустил 5G для россиян, но не в России 4 ч.
Некогда чрезвычайно успешная GoPro ищет себе покупателя — её цена упала на 97 % со своего пика 2014 года 4 ч.
Вместе с Трампом в Китае высадился десант глав бигтехов 4 ч.
Впервые детектор нейтрино запустили в космос, но будет ли он там работать — загадка 4 ч.