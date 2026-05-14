AMD EPYC захватили рекордные 46,2 % рынка серверных процессоров — всё благодаря ИИ-агентам

Серверные процессоры AMD продемонстрировали значительный успех: по итогам I квартала 2026 года они заняли почти половину рынка в своём сегменте — 46,2 % в денежном выражении, подсчитали аналитики Mercury Research. Это рекордный показатель для производителя, который продолжает набирать обороты в области центров обработки данных.

Интересно, что рекордного показателя в денежном выражении удалось достичь при доле рынка 27,4 % в единицах. Другим словами, средняя цена продажи (ASP) AMD EPYC выше, чем у конкурентов. Лидером рынка в штуках остаётся Intel с долей 54,9 %, что соответствует снижению на 3,4 % квартал к кварталу. Принадлежащая Intel доля рынка в деньгах не приводится, но с учётом более высокой доли в отгрузках и долю AMD почти в половину рынка в денежном выражении напрашивается вывод, что средняя цена продажи у Intel Xeon ниже, чем у AMD EPYC.

На Arm-процессоры в ЦОД приходятся около 17,7 % от общего объёма поставок по итогам I квартала 2026 года, то есть Arm-архитектуру имеет почти каждый пятый серверный процессор. В это число входит продукция Ampere, а также собственные разработки операторов, в том числе Google, AWS и Microsoft.

Высокий спрос на процессоры и успех AMD объясняется всплеском развития технологий агентов искусственного интеллекта — это направление требует активного применения не только графических, но и центральных процессоров. Привычная конфигурация, при которой на один центральный приходятся четыре, а то и восемь графических процессоров, смещается в сторону соотношения один к одному. В итоге и AMD продаёт каждый произведённый процессор, и Intel приспособилась реализовывать чипы на кристаллах по краям кремниевых пластин — раньше они проходили как отбраковка. Зато продукция AMD расходится по более высокой цене.