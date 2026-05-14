Сегодня 14 мая 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости Искусственный интеллект, машинное обучен... AMD EPYC захватили рекордные 46,2 % рынк...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

AMD EPYC захватили рекордные 46,2 % рынка серверных процессоров — всё благодаря ИИ-агентам

Серверные процессоры AMD продемонстрировали значительный успех: по итогам I квартала 2026 года они заняли почти половину рынка в своём сегменте — 46,2 % в денежном выражении, подсчитали аналитики Mercury Research. Это рекордный показатель для производителя, который продолжает набирать обороты в области центров обработки данных.

Источник изображения: AMD

Источник изображения: AMD

Интересно, что рекордного показателя в денежном выражении удалось достичь при доле рынка 27,4 % в единицах. Другим словами, средняя цена продажи (ASP) AMD EPYC выше, чем у конкурентов. Лидером рынка в штуках остаётся Intel с долей 54,9 %, что соответствует снижению на 3,4 % квартал к кварталу. Принадлежащая Intel доля рынка в деньгах не приводится, но с учётом более высокой доли в отгрузках и долю AMD почти в половину рынка в денежном выражении напрашивается вывод, что средняя цена продажи у Intel Xeon ниже, чем у AMD EPYC.

На Arm-процессоры в ЦОД приходятся около 17,7 % от общего объёма поставок по итогам I квартала 2026 года, то есть Arm-архитектуру имеет почти каждый пятый серверный процессор. В это число входит продукция Ampere, а также собственные разработки операторов, в том числе Google, AWS и Microsoft.

Высокий спрос на процессоры и успех AMD объясняется всплеском развития технологий агентов искусственного интеллекта — это направление требует активного применения не только графических, но и центральных процессоров. Привычная конфигурация, при которой на один центральный приходятся четыре, а то и восемь графических процессоров, смещается в сторону соотношения один к одному. В итоге и AMD продаёт каждый произведённый процессор, и Intel приспособилась реализовывать чипы на кристаллах по краям кремниевых пластин — раньше они проходили как отбраковка. Зато продукция AMD расходится по более высокой цене.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
AMD предупредила об уязвимости в процессорах на базе Zen 2 — для EPYC Rome патчей прошивок не будет
Оптимизм руководства AMD по поводу серверных CPU разогнал акции — плюс 19 % за день
AMD уйдёт от универсальных серверных CPU — EPYC ждёт дробление под ИИ, облака и другие сценарии
Смартфоны Samsung первыми получат Gemini Intelligence — даже раньше Pixel
Власти США одобрили продажу ускорителей Nvidia H200 десятку китайских компаний
В следующем месяце объём инвестиций Microsoft в OpenAI превысит $100 млрд
Теги: amd, epyc, процессор
amd, epyc, процессор
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Инди-разработчик попросил пользователя Steam удалить негативный отзыв и получил ещё больше негативных отзывов
BYD рассказала о технологии, которая поможет ей отобрать рынок у машин с ДВС
ФБР удалённо сбросило настройки на домашних роутерах в США, чтобы доказать их взлом
«Билайн» запустил 5G для россиян, но не в России
Apple вступилась за Android: ЕС хочет принудительно открыть ОС Google для сторонних ИИ-сервисов
Продажи Arc Raiders достигли 16 миллионов копий за шесть месяцев, а крупные обновления для игры теперь будут выходить лишь два раза в год 2 ч.
Anthropic Claude помог вернуть биткоины на $400 тысяч, но блокчейн не взламывал 2 ч.
Добро пожаловать в «вулнапокалипсис»: ИИ начал находить уязвимости быстрее, чем их успевают исправлять 2 ч.
Российский ответ Fallout Shelter не заставит себя долго ждать — новый трейлер и дата выхода Underchoice от создателей Ex Machina 3 ч.
В Windows нашёлся бэкдор для «вскрытия» дисков, зашифрованных BitLocker — доступ к данным можно получить без ввода пароля 3 ч.
Best Buy проговорилась, когда стартуют предзаказы GTA VI 4 ч.
Copilot в Microsoft Edge научился анализировать информацию со всех открытых вкладок одновременно 5 ч.
Basis Dynamix Cloud Control 5.5: новые безопасные инструменты для организации облачной инфраструктуры и хранения данных 7 ч.
Инсайдер «слил» первый скриншот Assassin’s Creed Codename Hexe — похоже, в игре появится Эцио 7 ч.
Желая снизить зависимость от OpenAI, корпорация Microsoft присматривает для покупки новые ИИ-стартапы 7 ч.
Жуткие робо-волки стали новым оружием против медведей в Японии 27 мин.
AMD EPYC захватили рекордные 46,2 % рынка серверных процессоров — всё благодаря ИИ-агентам 2 ч.
Стартап учёного из NASA заявил о разработке неиссякаемых источников питания на энергии вакуума 2 ч.
Смартфоны Samsung первыми получат Gemini Intelligence — даже раньше Pixel 3 ч.
К выходу готовится игровой смартфон Infinix GT 50 Pro с передовой системой охлаждения 4 ч.
Власти США одобрили продажу ускорителей Nvidia H200 десятку китайских компаний 4 ч.
Контрафакт захлестнул рынок серверных комплектующих в России 4 ч.
В Китае разработали присадку для литий-серных аккумуляторов — они стали вдвое энергоёмче литий-ионных 4 ч.
ИИ-бум удесятерил стоимость SK hynix — компания почти стала триллионером вслед за Samsung 4 ч.
SiFive представила RISC-V-ядра Performance P570 Gen 3 для IoT-приложений 5 ч.