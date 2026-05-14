Сегодня 14 мая 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости космос NASA раскрыло подробности грядущей лунно...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

NASA раскрыло подробности грядущей лунной миссии Artemis III, которая не полетит на Луну

NASA раскрыло некоторые подробности пилотируемой миссии Artemis III, в ходе которой пройдут испытания операций сближения и стыковки с одним или несколькими лунными посадочными модулями — но всё это будет происходить вблизи Земли.

Источник изображений: nasa.gov

Источник изображений: nasa.gov

«Хотя это миссия на околоземную орбиту, она является важным этапом на пути к успешной посадке на Луну в рамках Artemis IV. Artemis III — одна из самых сложных миссий, которые когда-либо осуществляло NASA», — рассказал представитель агентства Джереми Парсонс (Jeremy Parsons). Основные контуры миссии Artemis III таковы: четверо астронавтов на борту космического корабля Orion стартуют на околоземную орбиту на ракете-носителе SLS (Space Launch System). Там они произведут стыковку с одним или двумя разработанными частными компаниями лунными посадочными модулями — это могут быть SpaceX Starship или Blue Origin Blue Moon. Или оба сразу.

Примечательно, что в ходе миссии Artemis III экипаж проведёт на борту корабля Orion больше времени, чем во время Artemis II, «что позволит ещё больше продвинуть оценку систем жизнеобеспечения». Продолжительность Artemis II составила около десяти дней; оценку продолжительности Artemis III в NASA пока не дали. Отмечается также, что вместо полнофункциональной верхней ступени ракеты SLS за ненадобностью будет использоваться макет-проставка с теми же размерами и точками соединения.

Служебный модуль корабля Orion миссии Artemis III

Служебный модуль корабля Orion миссии Artemis III

«После того как ракета выведет Orion на орбиту, построенный в Европе служебный модуль корабля обеспечит тягу для вывода корабля на круговую низкую околоземную орбиту. Такая орбита повышает общий успех миссии, обеспечивая больше возможностей для запуска каждого элемента по сравнению с лунной миссией — SLS с Orion и его экипажем, пилотируемого посадочного модуля SpaceX Starship и Blue Origin Blue Moon Mark 2», — рассказали в NASA. В ходе миссии Artemis III будет использоваться новый модернизированный теплозащитный экран корабля Orion; допускается, что астронавты смогут войти как минимум в один прототип лунного посадочного модуля. До сих пор неизвестно, какой из двух будет участвовать в миссии — возможно, и оба сразу.

«NASA запросило отзывы представителей отрасли о возможных решениях для улучшения связи с Землёй во время миссии, потому что Deep Space Network использоваться не будет. Агентство также заинтересовано как в международном, так и в национальном масштабе в возможном запуске кубсатов на околоземную орбиту и по мере дальнейшего уточнения концепции миссии может рассказать о других возможностях», — добавили в агентстве.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
NASA отложила Artemis III на конец 2027 года — нерасторопность SpaceX и Blue Origin затягивает полёт на Луну
NASA собрало первую ступень SLS для миссии Artemis III — запуск намечен на 2027 год
Лунная миссия Artemis II подошла к концу — корабль Orion с астронавтами вернулся на Землю
Впервые детектор нейтрино запустили в космос, но будет ли он там работать — загадка
Китай запустил на орбитальной станции эксперимент с искусственными эмбрионами человека
Денег Безоса больше не хватает: Blue Origin ищет сторонних инвесторов
Теги: nasa, artemis, миссия
nasa, artemis, миссия
← В прошлое

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Инди-разработчик попросил пользователя Steam удалить негативный отзыв и получил ещё больше негативных отзывов
BYD рассказала о технологии, которая поможет ей отобрать рынок у машин с ДВС
Некогда чрезвычайно успешная GoPro ищет себе покупателя — её цена упала на 97 % со своего пика 2014 года
Новые процессоры NASA для космоса оказались в 500 раз мощнее современных
«Билайн» запустил 5G для россиян, но не в России
К 2035 году Вьетнам намерен построить собственное гособлако и стать «развитой цифровой нацией» 3 мин.
Windows 11 научится автоматически откатывать сломанные драйверы до стабильных 51 мин.
Apple открыла iPhone для сторонних наушников и часов — но только в одном регионе 2 ч.
Продажи Arc Raiders достигли 16 миллионов копий за шесть месяцев, а крупные обновления для игры теперь будут выходить лишь два раза в год 3 ч.
Anthropic Claude помог вернуть биткоины на $400 тысяч, но блокчейн не взламывал 4 ч.
Добро пожаловать в «вулнапокалипсис»: ИИ начал находить уязвимости быстрее, чем их успевают исправлять 4 ч.
Российский ответ Fallout Shelter не заставит себя долго ждать — новый трейлер и дата выхода Underchoice от создателей Ex Machina 4 ч.
В Windows нашёлся бэкдор для «вскрытия» дисков, зашифрованных BitLocker — доступ к данным можно получить без ввода пароля 5 ч.
Best Buy проговорилась, когда стартуют предзаказы GTA VI 5 ч.
Copilot в Microsoft Edge научился анализировать информацию со всех открытых вкладок одновременно 7 ч.
NASA раскрыло подробности грядущей лунной миссии Artemis III, которая не полетит на Луну 11 мин.
Представлен настенный корпус Portal Advanced для ПК с жидкостным охлаждением — от $499 45 мин.
Uptime Institute: сбои в дата-центрах стали реже, но значительнее 52 мин.
Intel продолжает терять рынок процессоров — AMD усилила позиции в ПК и ноутбуках 52 мин.
Cisco уволит 4 тыс. сотрудников, взамен предложив им обучение на платформе Cisco U 2 ч.
Жуткие робо-волки стали новым оружием против медведей в Японии 2 ч.
AMD EPYC захватили рекордные 46,2 % рынка серверных процессоров — всё благодаря ИИ-агентам 3 ч.
Стартап учёного из NASA заявил о разработке неиссякаемых источников питания на энергии вакуума 3 ч.
Смартфоны Samsung первыми получат Gemini Intelligence — даже раньше Pixel 4 ч.
К выходу готовится игровой смартфон Infinix GT 50 Pro с передовой системой охлаждения 5 ч.