NASA раскрыло подробности грядущей лунной миссии Artemis III, которая не полетит на Луну

NASA раскрыло некоторые подробности пилотируемой миссии Artemis III, в ходе которой пройдут испытания операций сближения и стыковки с одним или несколькими лунными посадочными модулями — но всё это будет происходить вблизи Земли.

«Хотя это миссия на околоземную орбиту, она является важным этапом на пути к успешной посадке на Луну в рамках Artemis IV. Artemis III — одна из самых сложных миссий, которые когда-либо осуществляло NASA», — рассказал представитель агентства Джереми Парсонс (Jeremy Parsons). Основные контуры миссии Artemis III таковы: четверо астронавтов на борту космического корабля Orion стартуют на околоземную орбиту на ракете-носителе SLS (Space Launch System). Там они произведут стыковку с одним или двумя разработанными частными компаниями лунными посадочными модулями — это могут быть SpaceX Starship или Blue Origin Blue Moon. Или оба сразу.

Примечательно, что в ходе миссии Artemis III экипаж проведёт на борту корабля Orion больше времени, чем во время Artemis II, «что позволит ещё больше продвинуть оценку систем жизнеобеспечения». Продолжительность Artemis II составила около десяти дней; оценку продолжительности Artemis III в NASA пока не дали. Отмечается также, что вместо полнофункциональной верхней ступени ракеты SLS за ненадобностью будет использоваться макет-проставка с теми же размерами и точками соединения.

«После того как ракета выведет Orion на орбиту, построенный в Европе служебный модуль корабля обеспечит тягу для вывода корабля на круговую низкую околоземную орбиту. Такая орбита повышает общий успех миссии, обеспечивая больше возможностей для запуска каждого элемента по сравнению с лунной миссией — SLS с Orion и его экипажем, пилотируемого посадочного модуля SpaceX Starship и Blue Origin Blue Moon Mark 2», — рассказали в NASA. В ходе миссии Artemis III будет использоваться новый модернизированный теплозащитный экран корабля Orion; допускается, что астронавты смогут войти как минимум в один прототип лунного посадочного модуля. До сих пор неизвестно, какой из двух будет участвовать в миссии — возможно, и оба сразу.

«NASA запросило отзывы представителей отрасли о возможных решениях для улучшения связи с Землёй во время миссии, потому что Deep Space Network использоваться не будет. Агентство также заинтересовано как в международном, так и в национальном масштабе в возможном запуске кубсатов на околоземную орбиту и по мере дальнейшего уточнения концепции миссии может рассказать о других возможностях», — добавили в агентстве.