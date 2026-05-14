Subnautica 2 вышла в раннем доступе — продажи уже превысили миллион копий

Разработчики из принадлежащей Krafton американской студии Unknown Worlds Entertainment сообщили о выходе в раннем доступе своего амбициозного подводного симулятора выживания Subnautica 2.

Ранний доступ Subnautica 2 открылся на PC (Steam, EGS, Microsoft Store), Xbox Series X и S, а также в Game Pass (Ultimate, PC). Стоимость стартовой версии в российском сегменте Steam и EGS составляет 1800 рублей.

В преддверии релиза Subnautica 2 прописалась в списке желаемого более чем у 5 млн человек, поэтому на запуске раннего доступа игра возглавила мировой (и российский) рейтинг бестселлеров Steam — продажи уже превысили миллион копий.

За первые часы после старта раннего доступа Subnautica 2 получила в Steam более 1,1 тыс. «очень положительных» пользовательских отзывов — рейтинг проекта на площадке достиг 87 %.

Первые покупатели хвалят прекрасный подводный мир, возвращение первобытного страха перед океаном и всё ещё увлекательный игровой процесс, а сетуют на оптимизацию, вылеты и недостаток контента.

Тем временем пиковый онлайн Subnautica 2 на старте раннего доступа Steam превысил 460 тыс. человек. Это в девять раз выше результата оригинальной Subnautica и более чем в десять — самостоятельного дополнения Subnautica: Below Zero.

На старте раннего доступа Subnautica 2 предлагает четырёх готовых персонажей, несколько биомов, множество существ и предметов, кооператив на четверых и перевод на русский. Полноценный релиз ожидается через 2−3 года.