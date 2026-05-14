Угроза забастовки на полупроводниковых фабриках Samsung снова разогнала цены на память

В преддверии возможной 18-дневной забастовки на предприятиях Samsung Electronics, запланированной на 21 мая, спотовые цены на память DDR4 в Китае за последнюю неделю выросли на 20 %, а на DDR5 — на 11 %. Samsung Electronics и профсоюз сотрудников компании всё ещё пытаются достичь соглашения о компенсациях, но сегодняшний раунд переговоров снова завершился безрезультатно.

Цена 64-гигабайтного модуля DDR5 RDIMM достигла $1350, что на 11 % больше, чем в предыдущем месяце, а модуль памяти DDR4 объёмом 8 Гбайт подорожал на 20 % до $18. Цены на флэш-память NAND также перестали снижаться. Виновниками повышения цен могут быть компании и частные лица, увеличивающие складские запасы памяти, чтобы сгладить возможные сбои, связанные с забастовкой.

Работники требуют, чтобы компания делилась с ними 15 % операционной прибыли. Они отклонили существующие ограничения на бонусы и предложение о единовременной выплате в размере около 13 %, или $340 000 на каждого сотрудника. Одной из причин стала просочившаяся информация, что конкурирующая компания SK Hynix выплачивает своим сотрудникам бонусы в размере $470 000 в год, которые вырастут до $900 000 в 2027 году.

По независимым оценкам, операционная прибыль Samsung Electronics только за первый квартал 2026 года составила около $38 млрд. В случае забастовки компания может потерять до $20 млрд.

samsung electronics, забастовка, убытки, рост цен
