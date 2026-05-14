Крупнейший солнечный беспилотник совершил рекордный по длительности полёт и пропал в океане

Рекордный по длительности полёт уникального беспилотного самолёта Skydweller в период с конца апреля по начало мая завершился катастрофой для этого воздушного судна. Проведя в воздухе непрерывно больше недели самолёт не смог справиться с ухудшением погоды и исчерпал заряд аккумуляторов задолго до возвращения на базу. В будущем он должен был стать музейным экспонатом как первый электросамолёт, совершивший кругосветный перелёт, чего уже не произойдёт.

В 2015 году создавшие электросамолёт Solar Impulse 2 Бертран Пиккар (Bertrand Piccard) и Андре Боршберг (André Borschberg) совершили на нём кругосветный перелёт, по дороге установив рекорд непрерывного полёта длительностью 118 часов. Всё это время самолёт днём заряжал аккумуляторы и набирал высоту, а ночью снижался в режиме экономии энергии, чтобы дотянуть до восхода солнца. На крыльях аппарата были размещены свыше 17 тыс. солнечных ячеек, заряжавших батареи в полёте. Размах крыльев аппарата достигал 72 м — примерно как у Boeing 747, но масса карбонового воздушного средства была всего 2,3 т.

Впоследствии самолёт Solar Impulse был выкуплен компанией Skydweller для испытаний военными. Аппарат превратили в беспилотник, способный сутками находиться в воздухе и нести на борту до 363 кг полезной нагрузки — радары, датчики и связное оборудование. На примере Skydweller военные изучали высотные платформы, которые могли бы стать промежуточным звеном между обычными беспилотниками и спутниками на низкой орбите. Самолёт как раз патрулировал океан южнее Кубы, когда не вернулся с задания.

Как поясняет источник, последний полёт аппарата начался 26 апреля 2026 года в аэропорту Стеннис в Миссисипи. Дрон присоединился к военно-морским учениям FLEX 2026 в районе Флорида-Кис, где в течение четырёх дней непрерывно выполнял задачи по морскому патрулированию. В техническом плане это включало использование бортового радара, оптических и тепловизионных систем для наблюдения за надводными целями. Аппарат также функционировал как воздушный узел связи, ретранслируя данные между авиацией и кораблями ВМС США, включая прибрежный боевой корабль USS Wichita, и поддерживал отслеживание судов через транспондеры AIS. После завершения учений Skydweller ещё полетал между Кубой и полуостровом Юкатан, где вскоре закончил свои дни.

Катастрофа произошла в ночь на 3 мая, когда аппарат попал в зону экстремальных погодных условий к югу от Кубы. Компания сообщила, что дрон столкнулся с «экстремальной вертикальной изменчивостью воздушных масс», которая в десять раз превышала типичные скорости набора высоты и снижения. Несмотря на то что все системы самолёта функционировали в штатном режиме, накопленного в аккумуляторах заряда оказалось недостаточно для компенсации столь мощных атмосферных возмущений. 4 мая примерно в 06:30 утра по восточному времени аппарат совершил «контролируемое приводнение» в море, но сразу затонул из-за того, что его конструкция не обладала плавучестью.

Несмотря на потерю аппарата, самолёт установил новый рекорд продолжительности полёта для летательных аппаратов на солнечных батареях — 8 суток и 14 минут. Поскольку это был единственный экземпляр воздушного судна, проект Skydweller в его первоначальном виде, вероятно, будет закрыт. Крушение в море также означало утрату оригинального самолёта Solar Impulse 2, который планировалось передать в Швейцарский музей транспорта — вернуть на родину, где его создали. На этот счёт существовал соответствующий договор. Теперь этого не произойдёт, если только кто-нибудь не организует подводную экспедицию по извлечению самолёта со дна океана.

Теги: solar impulse, электросамолёт, авария
