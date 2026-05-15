Anthropic Mythos нашёл новые дыры в безопасности macOS

Модель искусственного интеллекта Mythos компании Anthropic выявила новые уязвимости в системе безопасности операционной системы macOS. Apple уже их изучает, пишет The Wall Street Journal.

«Исследователи в области безопасности утверждают, что нашли новый способ обойти самые современные технологии защиты Apple, используя методы, которые они обнаружили при тестировании ранней версии программного обеспечения Mythos компании Anthropic в апреле.

Исследователи из компании Calif, занимающейся вопросами в области кибербезопасности и базирующейся в Пало-Альто, утверждают, что написанное ими программное обеспечение объединяет в себе две уязвимости и несколько методов, позволяющих повредить память Mac, а затем получить доступ к тем частям устройства, которые должны быть недоступны. Это так называемый эксплойт для повышения привилегий. Если его использовать в сочетании с другими атаками, хакер может получить полный контроль над компьютером», — говорится в статье WSJ.

В настоящее время Apple изучает отчёт компании Calif, чтобы подтвердить выводы исследователей. «Безопасность — наш главный приоритет, и мы очень серьёзно относимся к сообщениям о потенциальных уязвимостях», — заявил представитель Apple в интервью The Wall Street Journal.

Команда Calif подготовила 55-страничный отчёт, который они лично передали в штаб-квартиру Apple в Купертино. По словам исполнительного директора Calif Тая Донга (Thai Dong), атака «не могла быть осуществлена только с помощью Mythos и потребовала участия специалистов по кибербезопасности из числа сотрудников Calif».

Подробности об открытиях, сделанных компанией Calif, будут обнародованы после того, как Apple устранит выявленные проблемы. В разговоре с The Wall Street Journal Донг предположил, что «обнаруженные уязвимости, скорее всего, будут устранены довольно быстро».