Марсоход NASA Perseverance сделал бодрое селфи в ореоле солнечных лучей

NASA опубликовало новый художественный автопортрет марсохода Perseverance, сделанный на поверхности Марса во время его работы на западной кромке кратера Езеро (Jezero). Снимок был собран из 61 отдельного кадра, полученного камерой WATSON, установленной на роботизированной руке аппарата. Изображение оказалось одновременно поэтичным и познавательным, радуя глаз и давая учёным пищу для размышлений.

Источник изображений: NASA

Сам снимок был сделан ещё 11 марта, на 1797-й сол (марсианские сутки) миссии, в районе, который команда исследователей назвала Lac de Charmes. Это одна из наиболее удалённых точек маршрута Perseverance с момента его посадки в кратере Езеро в феврале 2021 года. На переднем плане виден скальный выступ Arethusa, где марсоход предварительно выполнил зачистку поверхности: специальный инструмент сточил верхний слой породы, открыв внутренние структуры для спектроскопического анализа. Такой метод позволяет изучать минералогический состав древних пород и искать признаки того, что миллиарды лет назад здесь могла существовать вода, а возможно, и микробная жизнь.

Технически создание подобных селфи — достаточно сложная задача. Камера WATSON делает десятки снимков с разных углов, а затем программные алгоритмы на Земле объединяют их в одну слитную композицию. Роботизированная рука длиной около 2,1 м при этом специально выводится из кадра благодаря особой последовательности съёмки. Сам марсоход массой около 1025 кг оснащён радиоизотопным термоэлектрическим генератором мощностью около 110 Вт, который позволяет ему работать независимо от солнечного света. На борту находятся семь научных инструментов, включая спектрометры SHERLOC и PIXL, георадар RIMFAX и систему сбора образцов, предназначенных для последующей доставки на Землю в рамках будущей миссии возврата марсианского грунта.

Как отмечено выше, новый автопортрет имеет не только эстетическое значение, но и научную ценность. Он позволяет инженерам оценивать состояние корпуса, колёс и приборов после пяти лет работы в суровых условиях Марса, где температура может опускаться ниже –90 °C, а мелкодисперсная пыль неуклонно оказывает разрушительное воздействие на механические элементы ровера. Кроме того, такие снимки фиксируют этапы продвижения Perseverance по древнему руслу марсианской дельты. Сейчас аппарат исследует особенно интересные геологические образования западного края кратера Езеро — региона, который может хранить самые древние свидетельства существования жидкой воды на Красной планете и потенциальные следы древней марсианской жизни.

Панорама Марса в апреле 2026 года

Панорама Марса в апреле 2026 года (можно увеличить, нажав на снимок)

«То, что я вижу на этом снимке — это превосходное изображение, вероятно, самых древних горных пород, которые мы собираемся исследовать в ходе этой миссии», — сказал Кен Фарли (Ken Farley), один из ведущих сотрудников проекта Perseverance в Калифорнийском технологическом институте в Пасадене. Возможно, через год или около того учёные воплотят эти наблюдения в научную работу, а нам достаточно знать, что марсоход начал шестой (земной) год работы на Красной планете, радуя нас новостями и картинками древних марсианских ландшафтов.

Теги: perseverance, nasa, марсоход, марс
