Samsung начала экстренно сокращать производство перед массовой забастовкой

Samsung Electronics готовится к 18-дневной всеобщей забастовке, которая запланирована профсоюзными организациями работников компании на 21 мая. На этом фоне вендор вводит меры на случай непредвиденных обстоятельств для минимизации вероятности сбоев, в том числе корректирует процесс производства полупроводниковой продукции и ограничивает объём поставки кремниевых пластин.

По мнению отраслевых экспертов, потенциальное сокращение производства может нарушить глобальную цепочку поставок чипов. В сообщении сказано, что Samsung вводит меры управления в чрезвычайных ситуациях, поскольку вероятность начала забастовки на следующей неделе возросла, а последний раунд переговоров между руководством компании и представителями профсоюзов завершился без прогресса. Профсоюзы отвергли возможность дальнейших переговоров и подтвердили свои требования.

Поскольку забастовка может вызвать масштабные сбои в производстве и проблемы с качеством из-за нехватки рабочей силы в полупроводниковом подразделении Samsung, компания рассматривает возможность проведения процесса постепенного снижения производства. На производстве полупроводниковой продукции обычно требуется упреждающая корректировка производственных операций как минимум за неделю, поскольку резкая остановка производственных процессов может привести к огромным потерям.

«В отличие от других отраслей, производителям полупроводников необходимо начинать корректировать объёмы производства и меры контроля качества как минимум за неделю до забастовки, чтобы минимизировать ущерб. Для поддержания контроля качества производство необходимо масштабировать заранее перед забастовкой», — рассказал один из отраслевых экспертов.

Официальные представители Samsung заявили, что компании необходимо скорректировать подачу новых кремниевых пластин и свой продуктовый портфель в пользу продуктов с высокой маржой, таких как чипы памяти HBM. Вместе с этим компания предложила профсоюзам провести ещё один раунд переговоров.

По данным источника, Samsung направила официальное письмо Объединённому профсоюзу Samsung Electronics (SELU) и Национальному объединённому профсоюзу Samsung Electronics (NSEU), которые ведут переговоры с компанией совместно. В письме руководство вендора предложило провести дополнительный раунд переговоров. «Во время недавней посреднической сессии, организованной Национальной комиссией по трудовым отношениям (LRC), руководство и профсоюзы изложили свои позиции, но не смогли достичь соглашения. Компания предлагает прямой диалог между руководством и профсоюзами. Мы просим профсоюзы положительно отнестись к данному предложению и дать ответ», — сказано в письме компании. Возможная дата и формат нового раунда переговоров, озвучены не были.

Ранее профсоюзы отказались от дальнейших переговоров, если руководство Samsung не примет их требования. «Если компания искренне хочет диалога, она должна предложить более конкретные планы <…> Мы готовы участвовать в переговорах, если компания продемонстрирует готовность обсуждать прозрачность бонусов, отмену верхнего предела выплат и институционализацию бонусной системы», — говорится в заявлении профсоюзов.

Напомним, стороны не достигли соглашения по вопросу институционализации бонусной системы компании: руководство отвергло требования профсоюзов о предоставлении юридических гарантий выделения 15 % операционной прибыли на премии по результатам работы, а также об отмене верхнего предела бонусных выплат. Руководство Samsung хочет сохранить действующую практику, в рамках которой на бонусы направляется сумма, эквивалентная 10 % операционной прибыли, без фиксации этого соотношения в коллективном договоре. В дополнение к этому руководство компании отвергло предложение об отмене верхнего предела бонусных выплат.

По состоянию на вечер четверга 44 816 членов профсоюзов Samsung выразили готовность присоединиться к забастовке, тогда как днём ранее об этом заявляли около 42 тыс. человек. Компания ожидает, что в случае, если все выразившие желание бастовать работники примут участие в забастовке, может возникнуть ситуация, сопоставимая с полномасштабной остановкой производства. По оценке отраслевых экспертов, это может привести к потерям до 40 трлн вон ($26,8 млрд), а в случае полной остановки производственных линий — до 100 трлн вон.