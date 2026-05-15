Сегодня 15 мая 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости разработка и производство электроники Samsung начала экстренно сокращать произ...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Samsung начала экстренно сокращать производство перед массовой забастовкой

Samsung Electronics готовится к 18-дневной всеобщей забастовке, которая запланирована профсоюзными организациями работников компании на 21 мая. На этом фоне вендор вводит меры на случай непредвиденных обстоятельств для минимизации вероятности сбоев, в том числе корректирует процесс производства полупроводниковой продукции и ограничивает объём поставки кремниевых пластин.

Источник изображения: Samsung

Источник изображения: Samsung

По мнению отраслевых экспертов, потенциальное сокращение производства может нарушить глобальную цепочку поставок чипов. В сообщении сказано, что Samsung вводит меры управления в чрезвычайных ситуациях, поскольку вероятность начала забастовки на следующей неделе возросла, а последний раунд переговоров между руководством компании и представителями профсоюзов завершился без прогресса. Профсоюзы отвергли возможность дальнейших переговоров и подтвердили свои требования.

Поскольку забастовка может вызвать масштабные сбои в производстве и проблемы с качеством из-за нехватки рабочей силы в полупроводниковом подразделении Samsung, компания рассматривает возможность проведения процесса постепенного снижения производства. На производстве полупроводниковой продукции обычно требуется упреждающая корректировка производственных операций как минимум за неделю, поскольку резкая остановка производственных процессов может привести к огромным потерям.

«В отличие от других отраслей, производителям полупроводников необходимо начинать корректировать объёмы производства и меры контроля качества как минимум за неделю до забастовки, чтобы минимизировать ущерб. Для поддержания контроля качества производство необходимо масштабировать заранее перед забастовкой», — рассказал один из отраслевых экспертов.

Официальные представители Samsung заявили, что компании необходимо скорректировать подачу новых кремниевых пластин и свой продуктовый портфель в пользу продуктов с высокой маржой, таких как чипы памяти HBM. Вместе с этим компания предложила профсоюзам провести ещё один раунд переговоров.

Источник изображения: Samsung Electronics

Источник изображения: Samsung Electronics

По данным источника, Samsung направила официальное письмо Объединённому профсоюзу Samsung Electronics (SELU) и Национальному объединённому профсоюзу Samsung Electronics (NSEU), которые ведут переговоры с компанией совместно. В письме руководство вендора предложило провести дополнительный раунд переговоров. «Во время недавней посреднической сессии, организованной Национальной комиссией по трудовым отношениям (LRC), руководство и профсоюзы изложили свои позиции, но не смогли достичь соглашения. Компания предлагает прямой диалог между руководством и профсоюзами. Мы просим профсоюзы положительно отнестись к данному предложению и дать ответ», — сказано в письме компании. Возможная дата и формат нового раунда переговоров, озвучены не были.

Ранее профсоюзы отказались от дальнейших переговоров, если руководство Samsung не примет их требования. «Если компания искренне хочет диалога, она должна предложить более конкретные планы <…> Мы готовы участвовать в переговорах, если компания продемонстрирует готовность обсуждать прозрачность бонусов, отмену верхнего предела выплат и институционализацию бонусной системы», — говорится в заявлении профсоюзов.

Напомним, стороны не достигли соглашения по вопросу институционализации бонусной системы компании: руководство отвергло требования профсоюзов о предоставлении юридических гарантий выделения 15 % операционной прибыли на премии по результатам работы, а также об отмене верхнего предела бонусных выплат. Руководство Samsung хочет сохранить действующую практику, в рамках которой на бонусы направляется сумма, эквивалентная 10 % операционной прибыли, без фиксации этого соотношения в коллективном договоре. В дополнение к этому руководство компании отвергло предложение об отмене верхнего предела бонусных выплат.

По состоянию на вечер четверга 44 816 членов профсоюзов Samsung выразили готовность присоединиться к забастовке, тогда как днём ранее об этом заявляли около 42 тыс. человек. Компания ожидает, что в случае, если все выразившие желание бастовать работники примут участие в забастовке, может возникнуть ситуация, сопоставимая с полномасштабной остановкой производства. По оценке отраслевых экспертов, это может привести к потерям до 40 трлн вон ($26,8 млрд), а в случае полной остановки производственных линий — до 100 трлн вон.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Угроза забастовки на полупроводниковых фабриках Samsung снова разогнала цены на память
Смартфоны Samsung первыми получат Gemini Intelligence — даже раньше Pixel
ИИ-бум удесятерил стоимость SK hynix — компания почти стала триллионером вслед за Samsung
Гулять так гулять: TSMC предсказала, что мировое производство чипов раздуется до $1,5 трлн к 2030 году
Apple нарастила продажи в США, тогда как Android-смартфоны потеряли более 14 %
Нидерланды выступили против новых санкций США на поставки чипового оборудования ASML в Китай
Теги: samsung, забастовка, производство микросхем
samsung, забастовка, производство микросхем
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Китай создал фотонный квантовый компьютер, который суперкомпьютерам не догнать даже за время жизни Вселенной
Стартап учёного из NASA заявил о разработке неиссякаемых источников питания на энергии вакуума
Российский аналог Starlink начали испытывать в поездах
Некогда чрезвычайно успешная GoPro ищет себе покупателя — её цена упала на 97 % со своего пика 2014 года
В Китае разработали присадку для литий-серных аккумуляторов — они стали вдвое энергоёмче литий-ионных
Великобритания инициировала антимонопольное расследование практик лицензирования ПО в экосистеме Microsoft 3 мин.
Google пояснила, почему втрое урезало бесплатное облачное хранилище для новых пользователей Gmail 17 мин.
xAI Маска выпустила ИИ-агента Grok Build — конкурента Claude Code для генерации программного кода 23 мин.
Для Crimson Desert вышло второе крупное обновление за неделю — подробности 1.07.00 2 ч.
Исследователи рассказали, как ИИ Mythos помог взломали новейшую систему защиты памяти Apple 2 ч.
Из-за слухов о скором старте предзаказов GTA VI стоимость Take-Two подскочила почти на $3 миллиарда 2 ч.
Вот это разворот: SAP всё же предоставит ИИ-агентов для локальных ECC и S4/HANA, но при обещании переехать в облако 4 ч.
Продажи пиратского хита Windrose за месяц в раннем доступе Steam превысили два миллиона копий 4 ч.
Модель Claude Mythos от Anthropic помогла взломать macOS, обнаружив и объединив две уязвимости 5 ч.
OpenAI признала утечку данных после шестиминутного взлома TanStack 5 ч.
Cerebras провела крупнейшее IPO в США в 2026 году, получив $5,55 млрд 14 мин.
Asus вернула 2006-й: представлена плата ROG Crosshair с ретро-дизайном к 20-летию Republic of Gamers 28 мин.
Infinix предложила скидки до 33 % на планшеты XPAD 30E 37 мин.
Cerebras провела крупнейшее IPO в этом году — акции конкурента Nvidia взлетели на 68 % в первый же день 53 мин.
В России испытали платформу для отечественных беспилотных электрокатеров — она разогналась до 55 км/ч 2 ч.
Samsung начала экстренно сокращать производство перед массовой забастовкой 2 ч.
Honda впервые с 1957 года ушла в убыток — электромобильная стратегия дала сбой 2 ч.
Мини-ПК DX-AIPlayer получил ИИ-ускоритель DX-M1 с производительностью 25 Топс 2 ч.
Microsoft готовит флагманский геймпад Xbox Elite Series 3 с колёсиками и Wi-Fi 3 ч.
Марсоход NASA Perseverance сделал бодрое селфи в ореоле солнечных лучей 4 ч.