Cerebras провела крупнейшее IPO в этом году — акции конкурента Nvidia взлетели на 68 % в первый же день

Акции компании Cerebras Systems, которые начали торговаться накануне на бирже Nasdaq, закрылись на отметке $311,07 при стартовой цене $185. Оценка производителя чипов выросла примерно до $95 млрд; компания продала 30 млн акций и привлекла $5,55 млрд.

Источник изображения: cerebras.ai

Это крупнейшее первичное размещение акций (IPO) американской технологической компании с момента выхода Uber на биржу в 2019 году. Если андеррайтеры — банки Morgan Stanley, Citigroup, Barclays и UBS — воспользуются опционами на покупку ещё 4,5 млн акций, общая сумма поступлений может достичь $6,38 млрд. Cerebras со штаб-квартирой в Кремниевой долине, работает в отрасли искусственного интеллекта, которая в последние месяцы способствовала росту компаний по полупроводниковому направления: только в этом году трёхзначный рост продемонстрировали AMD, Intel и Micron. Последний тренд — ИИ-агенты, позволяющие автоматически выполнять задачи. Он спровоцировал дополнительный рост спроса на ускорители Nvidia и традиционные центральные процессоры.

В прошлом году выручка Cerebras увеличилась на 76 % до $510 млн при чистой прибыли $88 млн — предшествующий год она завершила с убытком $481,6 млн. Самым серьёзным конкурентом Cerebras выступает Nvidia — самая дорогая компания в мире; при этом Cerebras настаивает на преимуществах своих решений по скорости и цене в сравнении с ускорителями Nvidia. Выход на биржу был для Cerebras долгим и сложным. Первую заявку компания подала в сентябре 2024 года, но спустя немногим более года была вынуждена отозвать её из-за сильной зависимости от одного клиента в ОАЭ — компании G42. В апреле этого года она подала повторную заявку, отметив, что в минувшем году на G42 пришлись 24 % выручки, а не 85 %, как годом ранее. При этом 62 % выручки в 2025 году пришлись на долю Университета искусственного интеллекта им. Мохаммеда бен Зайеда в ОАЭ.

Соучредителю и гендиректору Cerebras Эндрю Фельдману (Andrew Feldman) принадлежат 5 % голосующих акций компании и доля, стоимость которой на момент выхода на биржу составляла около $2 млрд. Fidelity контролирует около 11 %, венчурная фирма Benchmark — 9 %. Сейчас Cerebras переориентируется с продажи своих ускорителей на предоставление облачных услуг на основе собственных чипов, конкурируя с Google, Microsoft, Oracle и CoreWeave. Компания заключила сделку с OpenAI на $20 млрд, срок которой истекает в 2028 году; её ускорители решила установить в своих центрах обработки данных компания Amazon. У OpenAI и Amazon также есть долгосрочные опционы на покупку акций Cerebras.

Теги: cerebras, ipo, акции
