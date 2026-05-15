Сегодня 15 мая 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости разработка и производство электроники Пока мир гонится за ИИ-чипами, китайская...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Пока мир гонится за ИИ-чипами, китайская SMIC зарабатывает на зрелых техпроцессах

Крупнейший в Китае контрактный производитель микросхем SMIC сообщил, что у него выросло число зарубежных заказчиков — из-за мирового бума технологий искусственного интеллекта подрядчики в других странах всё чаще оказываются заняты.

Источник изображения: smics.com

Источник изображения: smics.com

«В Китае по-прежнему реализуется довольно много проектов, компании расширяют производственные мощности. Они — одни из немногих, кто располагает свободными производственными мощностями, и мы отмечаем, как многие зарубежные клиенты перенаправляют свои заказы на производство в Китай. Как крупнейший отечественный производитель чипов, SMIC, вероятно, имеет здесь наибольшую долю. Это происходит повсеместно», — рассказал гендиректор компании Чжао Хайцзюнь (Zhao Haijun).

У подрядчиков в других странах сокращаются доступные мощности для производства продукции, связанной с ИИ, памятью и другими высокоскоростными компонентами, а часть продукции они вообще перестали выпускать. SMIC же активно наращивает мощности в расчёте на высокий спрос со стороны китайских разработчиков чипов. По сравнению с прошлым годом компания ожидает роста амортизационных расходов на 30 %; только в I квартале этот показатель вырос на 26 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Компания добавила 9000 эквивалентных 12-дюймовых пластин. Коэффициент использования производственных мощностей в отчётный период составил 93 %, немного снизившись квартал к кварталу.

«В IV квартале прошлого года производители смартфонов сократили заказы из-за опасений по поводу нехватки вспомогательных чипов памяти, и отчасти это влияние сказалось в I квартале. В то же время в I квартале начали работать новые заводы, что увеличило общую мощность и создало впечатление более низкой загрузки», — добавил гендиректор SMIC. Крупнейшим рынком для SMIC остался Китай, который принёс ей 89 % выручки, на США пришлись 9 %. В минувшем квартале компания отгрузила 2,5 млн эквивалентных 8-дюймовых пластин — столько же, сколько и тремя месяцами ранее.

В этом году доля китайских производителей в сегментах от 22 до 40 нм достигнет 37 %, а в 2027 году вырастет до 41 % — в 2025 году этот показатель составлял 32 %. «Поскольку спрос на связанные с ИИ чипы и периферийные приложения в следующем году будет продолжать расти, мощности по производству не связанных с ИИ продуктов могут ещё больше сократиться. Считаем, что это долгосрочная тенденция», — отметил Чжао Хайцзюнь.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Китайские производители чипов могут заработать на буме ИИ даже без передовых техпроцессов, уверен глава SMIC
США обвинили китайскую SMIC в поставке оборудования для производства чипов иранским военным
В Китае появится второй контрактный производитель 7-нм чипов
Cerebras провела крупнейшее IPO в этом году — акции конкурента Nvidia взлетели на 68 % в первый же день
Samsung начала экстренно сокращать производство перед массовой забастовкой
Nvidia мчится к капитализации в $6 трлн — за неделю акции выросли на 20 %
Теги: smic, производство микросхем, китай
smic, производство микросхем, китай
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Китай создал фотонный квантовый компьютер, который суперкомпьютерам не догнать даже за время жизни Вселенной
Из-за слухов о скором старте предзаказов GTA VI стоимость Take-Two подскочила почти на $3 миллиарда
Стартап учёного из NASA заявил о разработке неиссякаемых источников питания на энергии вакуума
Asus вернула 2006-й: представлена плата ROG Crosshair с ретро-дизайном к 20-летию Republic of Gamers
Для Crimson Desert вышло второе крупное обновление за неделю — подробности 1.07.00
Первый этап дела «Маск против Альтмана» завершён — теперь слово за присяжными 13 мин.
Subnautica 2 достигла двух миллионов проданных копий спустя всего 12 часов раннего доступа 20 мин.
Дилогию VR-приключений Moss превратят в одну игру для ПК и консолей — трейлер и подробности Moss: The Forgotten Relic 55 мин.
«Выглядит сногсшибательно»: подводный геймплей в Assassin’s Creed Black Flag Resynced заворожил фанатов 2 ч.
Великобритания инициировала антимонопольное расследование практик лицензирования ПО в экосистеме Microsoft 2 ч.
Google пояснила, почему втрое урезало бесплатное облачное хранилище для новых пользователей Gmail 2 ч.
xAI Маска выпустила ИИ-агента Grok Build — конкурента Claude Code для генерации программного кода 2 ч.
Исследователи рассказали, как ИИ Mythos помог взломать новейшую систему защиты памяти Apple 4 ч.
Вот это разворот: SAP всё же предоставит ИИ-агентов для локальных ECC и S4/HANA, но при обещании переехать в облако 5 ч.
Продажи пиратского хита Windrose за месяц в раннем доступе Steam превысили два миллиона копий 5 ч.
Геймерские AR-очки Asus ROG Xreal R1 доступны для предзаказа за $849 14 мин.
ИИ-бум превратил Kioxia в одну из самых дорогих компаний Японии — прибыль взлетела на 93 % 16 мин.
Пока мир гонится за ИИ-чипами, китайская SMIC зарабатывает на зрелых техпроцессах 20 мин.
Импортозамещение забуксовало: продажи российских ноутбуков рухнули почти на 70 % 25 мин.
JCB представила гоночный автомобиль Hydromax на 1200-сильном водородном ДВС — он создан для рекордов 33 мин.
Hobot выпустила робота-мойщика окон Hobot SP10 с подвижными скребками для кристально чистого результата 39 мин.
23 атомные бомбы в день — 9-ГВт мега-ЦОД в Юте грозит значительно повысить температуру окрестностей, если вообще будет построен 41 мин.
Cerebras провела крупнейшее IPO в США в 2026 году, получив $5,55 млрд 2 ч.
Infinix предложила скидки до 33 % на планшеты XPAD 30E 3 ч.
Cerebras провела крупнейшее IPO в этом году — акции конкурента Nvidia взлетели на 68 % в первый же день 3 ч.