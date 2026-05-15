Пока мир гонится за ИИ-чипами, китайская SMIC зарабатывает на зрелых техпроцессах

Крупнейший в Китае контрактный производитель микросхем SMIC сообщил, что у него выросло число зарубежных заказчиков — из-за мирового бума технологий искусственного интеллекта подрядчики в других странах всё чаще оказываются заняты.

«В Китае по-прежнему реализуется довольно много проектов, компании расширяют производственные мощности. Они — одни из немногих, кто располагает свободными производственными мощностями, и мы отмечаем, как многие зарубежные клиенты перенаправляют свои заказы на производство в Китай. Как крупнейший отечественный производитель чипов, SMIC, вероятно, имеет здесь наибольшую долю. Это происходит повсеместно», — рассказал гендиректор компании Чжао Хайцзюнь (Zhao Haijun).

У подрядчиков в других странах сокращаются доступные мощности для производства продукции, связанной с ИИ, памятью и другими высокоскоростными компонентами, а часть продукции они вообще перестали выпускать. SMIC же активно наращивает мощности в расчёте на высокий спрос со стороны китайских разработчиков чипов. По сравнению с прошлым годом компания ожидает роста амортизационных расходов на 30 %; только в I квартале этот показатель вырос на 26 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Компания добавила 9000 эквивалентных 12-дюймовых пластин. Коэффициент использования производственных мощностей в отчётный период составил 93 %, немного снизившись квартал к кварталу.

«В IV квартале прошлого года производители смартфонов сократили заказы из-за опасений по поводу нехватки вспомогательных чипов памяти, и отчасти это влияние сказалось в I квартале. В то же время в I квартале начали работать новые заводы, что увеличило общую мощность и создало впечатление более низкой загрузки», — добавил гендиректор SMIC. Крупнейшим рынком для SMIC остался Китай, который принёс ей 89 % выручки, на США пришлись 9 %. В минувшем квартале компания отгрузила 2,5 млн эквивалентных 8-дюймовых пластин — столько же, сколько и тремя месяцами ранее.

В этом году доля китайских производителей в сегментах от 22 до 40 нм достигнет 37 %, а в 2027 году вырастет до 41 % — в 2025 году этот показатель составлял 32 %. «Поскольку спрос на связанные с ИИ чипы и периферийные приложения в следующем году будет продолжать расти, мощности по производству не связанных с ИИ продуктов могут ещё больше сократиться. Считаем, что это долгосрочная тенденция», — отметил Чжао Хайцзюнь.