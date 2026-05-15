Геймерские AR-очки Asus ROG Xreal R1 доступны для предзаказа за $849

Игровое подразделение Asus открыло предзаказ на очки дополненной реальности для геймеров ROG Xreal R1, разработанные совместно с компанией Xreal. Стоимость новинки составляет внушительные $849, а в продажу в онлайн-магазине вендора она поступит 17 мая.

Источник изображений: Sam Rutherford / Engadget

Ожидалось, что ROG Xreal R1 будут немного дороже очков Xreal One Pro стоимостью $649, поскольку версия Asus, по сути, является улучшенным вариантом с более высокой частотой обновления 240 Гц и док-станцией, которая упрощает подключение к игровым консолям, ПК и другим устройствам. В остальном ROG Xreal R1 похожи на другие флагманские продукты Xreal. У очков 57-градусный угол обзора, которого достаточно для формирования 171-дюймового виртуального экрана на расстоянии четырёх метров.

Новинка поддерживает разрешение Full HD (1920 × 1080 пикселей). Учитывая стоимость устройства, можно было предположить, что ROG Xreal R1 получат поддержку более высокого разрешения. По всей видимости, этого не произошло из-за того, что сейчас на рынке трудно найти миниатюрные панели Micro-OLED с разрешением 1440p или 4K. Повышенная частота обновления делает ROG Xreal R1 подходящими для динамичных шутеров и других игр. В перерывах между игровыми сессиями очки можно задействовать для просмотра фильмов или выполнения повседневных задач на ПК.

дополненная реальность, очки, asus, xreal
