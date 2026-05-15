Доминирование ChatGPT пошатнулось — Gemini и Perplexity быстро набирают обороты

Сервис OpenAI ChatGPT теряет популярность, о чём можно судить по тому, как он постепенно теряет долю в реферальных ссылках — конкуренты чат-бота укрепляют свои позиции на рынке сервисов с искусственным интеллектом, обращает внимание Statcounter. Но и сейчас ChatGPT втрое превосходит всех конкурентов вместе взятых.

Источник изображения: statcounter.com

По итогам апреля 2026 года на ChatGPT пришлись 76,85 % всех реферальных ссылок из чат-ботов с ИИ. Показатель лишь кажется высоким, но для ChatGPT он стал самым скромным после трёх месяцев снижения кряду — год назад доля составляла более 84 %. Google Gemini продолжает расти, достигнув исторического максимума в 9 % и удерживая второе место два месяца подряд. Компания упорно движется вперёд, развёртывая Gemini в поисковой системе, Android, Workspace и Chrome — в ближайшие месяцы показатель может преодолеть барьер в 10 %.

Perplexity показал рост с 7,07 % до 7,73 % за месяц, восстановив часть потерянной за минувший год доли. Microsoft Copilot увеличил свою долю с 3,19 % до 3,76 %, но всё это ниже пиковых значений, пришедшихся на 2025 год. А вот Anthropic Claude показал падение за месяц с 2,91 % до 2,66 % — всё потому, что в марте платформа удвоила свою аудиторию на фоне конфликта с Пентагоном, и это естественный откат; для сравнения, в январе данный показатель составлял всего 0,92 %.

Конкуренция на рынке чат-ботов с ИИ ожесточается, и трафик постепенно перетекает из ChatGPT в другие сервисы. Рынок фрагментируется, и приходит понимание, что ни один из игроков не может претендовать на постоянное доминирование. Google Gemini приближается к двузначной доле рынка, а в совокупности все остальные игроки уже набрали более 23 % реферальных ссылок. Владельцам сайтов, которые рассчитывают на трафик от ChatGPT, рекомендуется оптимизировать свои ресурсы и под другие сервисы генеративного ИИ: Gemini, Perplexity, Copilot и Claude.

