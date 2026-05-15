В ближайший годы четыре из пяти премиум-смартфонов нашпигуют ИИ

В ближайший год большинство смартфонов премиум-класса будет комплектоваться приложениями агентов искусственного интеллекта; в сегменте носимых устройств придётся подождать ещё шесть лет.

Уже к 2027 году более 80 % смартфонов премиум-класса будут располагать функциями агентов ИИ; к 2032 году та же судьба настигнет сегмент носимых устройств, прогнозируют аналитики Counterpoint Research. Первым производителем чипов с поддержкой этой функции стала MediaTek, выпустившая Dimensity 9400; за ней последовала Qualcomm со Snapdragon 8 Elite Gen 5 и Snapdragon 8 Gen 5. Эти процессоры ознаменовали переход от обычных ИИ-помощников к «автономным, контекстно-ориентированным функциям ИИ». Смартфон с ИИ-агентами определяется как устройство, способное запускать программных агентов, которые понимают контекст, планируют действия, принимают решения и выполняют многоэтапные задачи от имени пользователя.

Для реализации этих функций требуются высокая пропускная способность памяти и стабильная производительность алгоритмов ИИ, а не просто наличие нейропроцессора (NPU), отсюда и появление новых чипов, разработанных с учётом потребностей ИИ-агентов. В условиях дефицита памяти, из-за которого цены на смартфоны растут, производителям устройств придётся убеждать покупателей расставаться с ещё большими суммами. Каждый третий проданный в 2027 году будет располагать функциями ИИ как в премиальном (более $600), так и в верхнем среднем (от $250 до $600) ценовых сегментах. Для премиальных моделей данный показатель составляет от 80 %, но по-настоящему эти возможности раскроются, когда функции ИИ-агентов начнут массово появляться в смартфонах среднего ценового сегмента.

Доля носимых устройств с ИИ вырастет с 30 % в 2025 до почти 80 % в 2032 году. Сюда относятся умные часы, мониторы здоровья и прочие гаджеты, которые всё чаще обрабатывают данные локально: ИИ-модели обучаются в облаке, а затем развёртываются на устройствах — это помогает снижать задержки и способствует сохранению конфиденциальности данных. Крупнейшие объёмы продаж покажут умные часы и беспроводные наушники — последние научатся синхронному переводу, идентификации собеседников и персонализированной адаптации звука. А самым быстрорастущим сегментом станут умные кольца, которые могут постоянно отслеживать перепады сердечного ритма, стадии сна и уровни стресса. Среднегодовой темп роста носимых устройств с ИИ до 2032 года составит 21 %.

Теги: counterpoint research, ии, ии-агент, смартфон
