Трамп и Си Цзиньпин обсудили ограничения слишком умного ИИ и зависшие поставки Nvidia H200

Президент США Дональд Трамп (Donald Trump) заявил, что обсуждал с китайским лидером Си Цзиньпином (Xi Jinping) совместные действия по ограничению использования искусственного интеллекта и возможность поставок чипов Nvidia H200. По словам Трампа, Китай не одобрил закупки чипов H200, «потому что они решили этого не делать, они хотят разработать свои собственные».

За несколько дней до визита Трампа в Китай американские официальные лица сообщили, что американская сторона выскажет свою обеспокоенность по поводу искусственного интеллекта, хотя и не уточнили, какие именно вопросы будут подняты в разговоре с китайскими коллегами. После заявления Anthropic о потенциальном глобальном киберриске, создаваемом её моделью Mythos, чиновники осознали необходимость открытия нового канала связи для регулярного обсуждения вопросов ИИ. По словам Трампа, лидеры двух стран обсуждали возможную совместную работу над ограничениями в отношении ИИ. На вопрос о том, какие именно ограничения могут быть введены, он ответил: «Стандартные ограничения, о которых мы постоянно говорим».

Растущую обеспокоенность администрации Трампа вызывают действия китайских разработчиков, неправомерно использующих результаты передовых американских моделей ИИ для обучения собственных систем ИИ. OpenAI, Anthropic и Google обвиняют своих китайских конкурентов, таких как DeepSeek, Moonshot и MiniMax, в использовании американских достижений для разработки дешёвых и небезопасных продуктов. В прошлом месяце Белый дом представил меры, направленные на предотвращение такого извлечения результатов из систем, разработанных ведущими американскими компаниями, — практики, известной как «противодействие в процессе разработки».

Ограничения США на продажу чувствительных американских технологий Китаю долгое время были камнем преткновения между двумя крупнейшими экономиками мира. В декабре 2025 года Трамп разрешил Nvidia поставлять свои чипы H200 китайским клиентам, что стало значительным смягчением мер, направленных на сдерживание роста Китая в области ИИ, но пока этот шаг не принёс компании или другим американским производителям чипов новых заказов.

Министр торговли США Говард Лютник (Howard Lutnick) сообщил, что, хотя некоторые чипы H200 были лицензированы для продажи в Китай, ни один из них не был экспортирован, поскольку китайское правительство не разрешило их закупки. Для решения этого вопроса в состав делегации Трампа в последний момент был включён глава Nvidia Дженсен Хуанг (Jensen Huang). Тем не менее торговый представитель США сегодня заявил, что решение об одобрении закупок чипов Nvidia H200 будет принимать Китай. «Но этот вопрос поднимался, и я думаю, что в этом направлении может произойти что-то ещё», — заявил Трамп.

Ещё одной потенциальной областью конфликта может стать недавний запрет со стороны китайского правительства на сделку по поглощению за $2 млрд американской компанией Meta✴ стартапа Manus, занимающегося разработкой ИИ. Этот шаг лишил США достижений стартапа в области новаторского агентного ИИ. Решение, объявленное всего за несколько недель до саммита Трампа и Си Цзиньпина, подчеркнуло амбиции Пекина в отношении разработки собственного ИИ.