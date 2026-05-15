Asus и T1 выпустили лимитированные GeForce RTX для фанатов League of Legends

Компания Asus в коллаборации с южнокорейской киберспортивной командой T1 (бывшая SK Telecom T1) по League of Legends и легендарным капитаном, шестикратным чемпионом мира Ли «Faker» Сан Хё представила видеокарты GeForce RTX 5060 Ti и RTX 5070 в специальном исполнении T1 Edition. Asus также запустила кампанию «WE ARE T1», в рамках которой можно выиграть одну из таких видеокарт, а также путешествие в Южную Корею (без оплаты авиаперелёта).

Модель GeForce RTX 5070 использует чёрно-белое оформление, а модель RTX 5060 Ti — красно-белое. Судя по всему, сам дизайн систем охлаждения видеокарт не нов. В основе модели GeForce RTX 5060 Ti T1 Edition используется дизайн карты Asus TX Gaming RTX 5060 Ti, а модель RTX 5070 T1 Edition базируется на дизайне Asus ATS Megalodon. Карты Asus в таких исполнениях доступны в основном в материковом Китае и на Тайване.

Примечательно, что GeForce RTX 5060 Ti T1 Edition основана на модели с 8, а не 16 Гбайт памяти. Впрочем, для такой киберспортивной дисциплины, как League of Legends, такого объёма видеопамяти вполне достаточно.

Полными техническими характеристиками представленных видеокарт Asus не поделилась. Предполагается, что они соответствуют стандартным характеристикам моделей Asus TX Gaming и Asus ATS Megalodon. Иными словами, новинки предлагают лишь косметические изменения, а также специальный комплект поставки, в который входят магниты и стикеры в стиле команды T1.

В рамках кампании «WE ARE T1» будут разыграны по четыре карты GeForce RTX 5060 Ti T1 Edition и RTX 5070 T1 Edition, а также 10 поездок в Южную Корею на два дня (Asus берёт на себя расходы на питание, проживание в отеле и передвижение по месту). С подробностями конкурса можно ознакомиться на специальной странице сайта Asus. Конкурс продлится с 15 мая по 30 июня.