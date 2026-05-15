Сегодня 15 мая 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости видеокарты Asus и T1 выпустили лимитированные GeFor...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Asus и T1 выпустили лимитированные GeForce RTX для фанатов League of Legends

Компания Asus в коллаборации с южнокорейской киберспортивной командой T1 (бывшая SK Telecom T1) по League of Legends и легендарным капитаном, шестикратным чемпионом мира Ли «Faker» Сан Хё представила видеокарты GeForce RTX 5060 Ti и RTX 5070 в специальном исполнении T1 Edition. Asus также запустила кампанию «WE ARE T1», в рамках которой можно выиграть одну из таких видеокарт, а также путешествие в Южную Корею (без оплаты авиаперелёта).

Источник изображений: VideoCardz / Asus

Источник изображений: VideoCardz / Asus

Модель GeForce RTX 5070 использует чёрно-белое оформление, а модель RTX 5060 Ti — красно-белое. Судя по всему, сам дизайн систем охлаждения видеокарт не нов. В основе модели GeForce RTX 5060 Ti T1 Edition используется дизайн карты Asus TX Gaming RTX 5060 Ti, а модель RTX 5070 T1 Edition базируется на дизайне Asus ATS Megalodon. Карты Asus в таких исполнениях доступны в основном в материковом Китае и на Тайване.

Примечательно, что GeForce RTX 5060 Ti T1 Edition основана на модели с 8, а не 16 Гбайт памяти. Впрочем, для такой киберспортивной дисциплины, как League of Legends, такого объёма видеопамяти вполне достаточно.

Полными техническими характеристиками представленных видеокарт Asus не поделилась. Предполагается, что они соответствуют стандартным характеристикам моделей Asus TX Gaming и Asus ATS Megalodon. Иными словами, новинки предлагают лишь косметические изменения, а также специальный комплект поставки, в который входят магниты и стикеры в стиле команды T1.

В рамках кампании «WE ARE T1» будут разыграны по четыре карты GeForce RTX 5060 Ti T1 Edition и RTX 5070 T1 Edition, а также 10 поездок в Южную Корею на два дня (Asus берёт на себя расходы на питание, проживание в отеле и передвижение по месту). С подробностями конкурса можно ознакомиться на специальной странице сайта Asus. Конкурс продлится с 15 мая по 30 июня.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Представлен флагманский игровой ноутбук Asus ROG Strix SCAR 18 с потреблением до 320 Вт
Asus выпустила свою первую оперативную память — и сразу за $880
Asus представила трёхлитровый игровой ПК ROG NUC 16 — он меньше PS5, но в 7,5 раз дороже
Геймерские AR-очки Asus ROG Xreal R1 доступны для предзаказа за $849
Asus вернула 2006-й: представлена плата ROG Crosshair с ретро-дизайном к 20-летию Republic of Gamers
MSI выпустит очень лимитированную GeForce RTX 5080 в стиле «Мандалорца и Грогу»
Теги: geforce rtx 5060 ti, geforce rtx 5070, видеокарты, asus, league of legends
geforce rtx 5060 ti, geforce rtx 5070, видеокарты, asus, league of legends
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Китай создал фотонный квантовый компьютер, который суперкомпьютерам не догнать даже за время жизни Вселенной
В российской рознице появились белорусские телевизоры General Electronics на базе YaOS и «Салют ТВ», а также без них
Немецкие учёные добились рекордного КПД при превращении солнечного света в водород
Из-за слухов о скором старте предзаказов GTA VI стоимость Take-Two подскочила почти на $3 миллиарда
Импортозамещение забуксовало: продажи российских ноутбуков рухнули почти на 70 %
Московский суд оштрафовал владельца Deus Ex, Metro и Kingdom Come: Deliverance за отказ локализовать данные россиян 57 мин.
Спринт, торговля и продолжение сюжета: разработчики Subnautica 2 раскрыли план улучшения игры на ближайшие месяцы 4 ч.
ChatGPT получит прямой доступ к банковским счетам пользователей — для анализа расходов и финансовых советов 4 ч.
Трамп и Си Цзиньпин обсудили ограничения слишком умного ИИ и зависшие поставки Nvidia H200 5 ч.
Microsoft намерена избавить Windows 11 от главной причины «синих экранов» 5 ч.
Доминирование ChatGPT пошатнулось — Gemini и Perplexity быстро набирают обороты 5 ч.
Pragmata стала новой жертвой пиратов — игру взломали без гипервизора 6 ч.
YouTube Shorts набрали популярность на смарт-телевизорах — 2 млрд часов просмотра за месяц 7 ч.
На смарт-очках Meta Ray-Ban Display появятся сторонние приложения 7 ч.
Крипторынок испугался ИИ-хакеров: под ударом оказался сектор DeFi с оборотом $130 млрд 7 ч.
Asus и T1 выпустили лимитированные GeForce RTX для фанатов League of Legends 42 мин.
Thermal Grizzly начала продавать скальпированные Core Ultra 7 270K Plus за $525 2 ч.
Японцы создали магнитную память на квантовых эффектах — она в 25 раз быстрее DRAM, почти не греется и не изнашивается 3 ч.
Alibaba Cloud потребуется в 10 раз больше вычислительных мощностей, чем в 2022 году, а Tencent научилась обходиться малым 4 ч.
В ближайший годы четыре из пяти премиум-смартфонов нашпигуют ИИ 5 ч.
Учёные создали робота-медузу без батареи — он плавает быстрее всех аналогов и сможет лечить людей изнутри 5 ч.
Уж лучше АЭС за домом, чем ЦОД: американцам разонравились дата-центры 6 ч.
Доля контрафактных комплектующих для зарубежного инфраструктурного оборудования в России приблизилась к 20 % 7 ч.
MSI представила игровой монитор MAG OLED 271QPX32 — QD-OLED Penta Tandem, 1440p и 320 Гц 7 ч.
Представлен флагманский игровой ноутбук Asus ROG Strix SCAR 18 с потреблением до 320 Вт 9 ч.