Sony хотела похвастаться ИИ-камерой Xperia 1 VIII, но получила волну мемов

Компанию Sony затроллили в социальных сетях за работу ИИ-алгоритма камеры AI Camera Assistant нового флагманского смартфона Xperia 1 VIII. Пользователи соцсети X публикуют мемы и фотографии «до и после» вслед за публикацией японским гигантом рекламных изображений работы AI Camera Assistant, которые оказались менее качественными, чем оригиналы снимков без обработки.

На фоне шуточных сообщений пользователей Sony впоследствии уточнила, что искусственный интеллект предлагает «креативные варианты оформления», а не автоматическую обработку изображений. Компания опубликовала официальное заявление, где пояснила особенность работы новой ИИ-функции камеры: «В продолжение публикации об AI Camera Assistant мы хотели бы подробнее рассказать об этой функции. Она не редактирует фотографии после съёмки, а предлагает четыре варианта настроек в разных творческих направлениях в зависимости от сцены и объекта. Вы можете выбрать любой вариант или использовать свои собственные настройки».

Компания сопроводила сообщение примерами изображений, на которых ИИ-алгоритм предлагает пользователю выбрать наиболее подходящий вариант обработки снимка:

Всё началось с публикации сравнения (изображения ниже), в котором Sony пыталась подчеркнуть возможности искусственного интеллекта в Xperia 1 VIII. Как ни странно, оригинальные фотографии (слева) оказались более сбалансированы по экспозиции и имели более естественные тени, в то время как версии с обработкой ИИ (справа) выглядели сильно переэкспонированными, с пересвеченными участками и блеклыми цветами.

Реакция сообщества в соцсети X была быстрой и беспощадной. Поднялась такая волна критики, что генеральный директор компании Nothing Карл Пей (Carl Pei) присоединился к полемике и даже задался вопросом, не является ли это завуалированной накруткой интереса к устройству со стороны самой Sony.

Вместо того чтобы просто критиковать результаты, пользователи X превратили ситуацию в полноценный мем. Возник целый тренд: пользователи начали делиться своими примерами фотографий «до и после», специально редактируя снимки «после» так, чтобы они выглядели, будто только что произошла ядерная вспышка.

Один пользователь опубликовал фотографию фиолетовых цветов, где «отредактированная» версия представляет собой пустой белый квадрат. Другой поделился сравнением портретов, где версия, созданная с помощью ИИ, настолько яркая, что черты лица человека на снимке сливаются с фоном.

Между тем многие создатели контента о технологиях оказались озадачены (на самом деле нет) результатами работы ИИ-алгоритмов Sony. Они начали ретвитить фотографии и задаваться вопросом, настоящие ли они.

Будь то техническая ошибка при выборе изображений отделом маркетинга или продуманный ход для привлечения внимания, Xperia 1 VIII может стать самым обсуждаемым телефоном недели, хотя, возможно, и не по тем причинам, которые предполагала Sony.