Дженсен Хуанг стал героем китайских соцсетей, перекусив лапшой и мороженым прямо на пекинской улице

Дженсен Хуанг (Jensen Huang) известен многими вещами: он возглавляет самую дорогую в мире компанию, носит фирменную кожаную куртку и имеет пристрастие к уличной еде. Последнее он в очередной раз подтвердил, когда приехал в Пекин в составе американской делегации, возглавляемой президентом Дональдом Трампом (Donald Trump).

По завершении официальной части визита Трампа в Китай гендиректора Nvidia заметили за поеданием лапши на тротуаре в Пекине. «Это очень вкусно», — признался господин Хуанг обступившим его прохожим, уплетая жареную лапшу в бобовом соусе. Один из видеороликов, опубликованный в соцсети, к утру пятницы набрал более миллиона просмотров.

Дженсен Хуанг вошёл в состав делегации бизнес-лидеров наряду с Илоном Маском (Elon Musk) и Тимом Куком (Tim Cook), сопровождавшими Трампа на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином (Xi Jinping). Хуанга включили в делегацию в последний момент — ради него «борт номер один» даже совершил посадку на Аляске, чтобы забрать гендиректора Nvidia. О дипломатических визитах в Китай тот знает не понаслышке: компания уже почти четыре года вынуждена пробиваться через экспортные ограничения США на продажу передового оборудования для систем искусственного интеллекта в эту страну.

За минувшие годы Дженсена Хуанга неоднократно замечали за поеданием блюд местной кухни — так было в тайваньском Тайбэе и вьетнамском Ханое. Рыночная капитализация Nvidia продолжает стремительно увеличиваться, а с ней растёт и популярность главы компании. Всё больше людей стекаются, чтобы посмотреть на него, когда он обедает вне дома. В прошлом году фотографы бесцеремонно прервали его и глав Samsung и Hyundai, когда они наслаждались обедом с жареной курицей в Южной Корее. И даже глава Meta Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg) в 2024 году рассказал, как Дженсен Хуанг пригласил его к себе домой, чтобы приготовить чизстейки.

В пользу гурманской натуры Хуанга говорит, наконец, то, что само решение о создании Nvidia он вместе с Крисом Малаховски (Chris Malachowsky) и Кёртисом Примом (Curtis Priem) принял за кофе и блинчиками в ресторане Denny's в калифорнийском Сан-Хосе. Этому компания отдала дань уважения, организовав временные точки Denny's на конференции GTC в прошлом году.

Однако радикальных перемен для бизнеса Nvidia последний визит Хуанга в Китай, похоже, не сулит: экспортный контроль США в отношении полупроводниковых чипов не был основной темой обсуждения с китайскими чиновниками в Пекине, заявил в интервью Bloomberg торговый представитель США Джеймисон Грир (Jamieson Greer). Вашингтон, по неофициальным данным, разрешил примерно десятку китайских компаний приобрести ускорители Nvidia H200, но сделки ещё не заключены. Хуанг же всегда говорит о своём интересе к китайскому рынку — в нём он видит потенциал на $50 млрд.

Теги: nvidia, дженсен хуанг, китай
