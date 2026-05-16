Китайские ИТ-гиганты ускорили переход на отечественные ИИ-ускорители, несмотря на возможное возвращение Nvidia

Производство китайских ускорителей для ИИ может вырасти в этом году, поскольку крупнейшие технологические компании страны стремятся внедрить больше отечественных технологий. Это происходит на фоне сообщений о возможном возвращении на рынок Китая продукции американской Nvidia.

Источник изображения: Maxence Pira / unsplash.com

На этой неделе интернет-гигант Tencent объявил, что ожидает активизации производства отечественной полупроводниковой продукции, а гигант электронной коммерции Alibaba сообщил об увеличении масштабов использования ускорителей собственной разработки. Эти сообщения подчёркивают, что в отсутствие на рынке Китая передовых чипов Nvidia из-за экспортных ограничений со стороны США страна активно продвигает отечественные разработки для реализации собственных амбиций в сфере искусственного интеллекта.

Директор по стратегическому развитию Tencent Джеймс Митчелл (James Mitchell) заявил, что компания планирует «существенное увеличение» капитальных затрат, особенно во второй половине года, поскольку китайские ускорители «доступны нам из месяца в месяц». Он также добавил, что поставки графических ускорителей китайской разработки будут постепенно наращиваться в течение года. В дополнение к этому было сказано, что объём поставок китайских ускорителей растёт как за счёт производственных мощностей внутри КНР, так и за счёт предприятий в соседних странах.

В Китае существует множество местных производителей чипов, которые активизировались за счёт выхода на биржу и запуска новых продуктов. В число компаний, которые пытаются заполнить вакуум, образовавшийся после введения экспортных ограничений со стороны США, входят Moore Threads, MetaX и Huawei. Это послужило основой для того, чтобы выручка китайских производителей чипов достигла рекордных показателей.

Alibaba разрабатывает собственные ИИ-ускорители, которые использует в своих центрах обработки данных, являющихся основой облачного бизнеса компании. «Собственные ускорители от T-Head достигли стадии массового производства. В условиях нехватки вычислительных ресурсов это структурное преимущество благоприятно сказывается на росте нашей выручки и увеличении валовой маржи»,— заявил представитель Alibaba во время объявления финансовых результатов по итогам квартала. Alibaba также дала понять, что компания может поставлять серверы на базе собственных ускорителей другим игрокам, строящим вычислительные кластеры или центры обработки данных. Также не исключается вариант совместного строительства таких объектов, что подчёркивает растущую роль технологического гиганта в китайской полупроводниковой отрасли.

Заявления Alibaba и Tencent прозвучали за день до того, как появились сообщения о том, что США дали зелёный свет нескольким китайским компаниям, включая Alibaba и Tencent, на покупку ускорителей Nvidia H200, входящих в число наиболее производительных ИИ-ускорителей на рынке. Однако официального подтверждения этого до сих пор не было. «Для меня это новость. Я знаю, что было много споров <…> и нам придётся посмотреть на это. Это функция министерства торговли», — прокомментировал данный вопрос министр финансов США Скотт Бессент (Scott Bessent).

За последний год СМИ неоднократно писали о том, что Вашингтон дал разрешение Nvidia на поставку в Китай не самых мощных ИИ-ускорителей, таких как H20. Параллельно с этим сообщалось, что власти Китая поощряют местные компании за использование отечественных альтернатив. Аналитики Counterpoint Research считают, что по мере продвижения китайских компаний к агентному ИИ им потребуются более производительные ускорители, за счёт чего ускорители Nvidia H200 будут востребованы.

Теги: ии-ускорители, китай, искусственный интеллект
