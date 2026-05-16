Apple тестирует производство чипов для iPhone на мощностях Intel

Ранее в этом месяце СМИ писали о стремлении Apple диверсифицировать производство своих чипов в сторону от TSMC, рассматривая Intel и Samsung в качестве потенциальных партнёров. Теперь же эту информацию подтвердил авторитетный аналитик Мин-Чи Куо (Ming-Chi Kuo).

По данным аналитика, Apple и Intel начали производство процессоров предыдущих поколений по технологическому процессу Intel 18A-P, который эквивалентен техпроцессу TSMC, используемому для производства чипов A18 Pro. Отмечается, что речь идёт о процессорах начального уровня, предназначенных для базовых версий iPhone, iPad и Mac. По оценкам Куо, 80 % этих чипов предназначены для iPhone, и они будут выпускаться на полупроводниковых фабриках Intel в США.

Куо считает, что Apple и Intel будут проводить мелкомасштабное тестирование серийного производства чипов в течение всего нынешнего года, планируя нарастить производство в 2027 и 2028 годах с последующим уменьшением используемых мощностей в 2029 году. Параллельно с этим Apple оценивает более продвинутые технологические процессы Intel. Несмотря на это, TSMC останется основным поставщиком чипов для Apple с долей 90 % от общего объёмы выпускаемых чипов Apple Silicon.