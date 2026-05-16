XBOX, а не Xbox: Microsoft решила писать имя игрового подразделения капслоком

Microsoft провела ребрендинг игрового подразделения Xbox, название которого теперь должно писаться только заглавными буквами: XBOX. На этой неделе гендиректор подразделения Аша Шарма (Asha Sharma) провела в соцсети X опрос, поинтересовавшись у общественности, какой вариант предпочтительнее: «Xbox» или «XBOX» — люди проголосовали за второй.

В результате официальную учётную запись подразделения переименовали в «XBOX»; любопытно, что этого пока не случилось со страницами в Threads и Bluesky, но, возможно, это лишь вопрос времени. Когда ресурс The Verge обратился к Microsoft за комментариями по данному вопросу, представитель компании сослался на публикацию госпожи Шармы.

Написание бренда XBOX заглавными буквами — отнюдь не новость для Microsoft. Так выглядел первый логотип игровой марки; варианты с заглавными буквами использовались в логотипах консолей Xbox 360, Xbox One и Xbox Series X/S. Новая глава подразделения развела нешуточную деятельность, начав с того, что упразднила Microsoft Gaming и переименовала направление снова в Xbox. Аша Шарма пообещала «возвращение Xbox» — компания начала оперативно выпускать ориентированные на пользователей обновления консолей, обновила логотип Xbox, изменила цены на Game Pass и сделала многое другое.

Была проведена и реорганизация команды, призванная «создать доступную, персонализированную и открытую платформу, оставшись близкой к работе и людям, для которых мы трудимся», отметила Аша Шарма.