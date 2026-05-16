Бороться со своими дипфейками на YouTube теперь может любой желающий

YouTube расширила свою программу обнаружения сходства в созданных искусственным интеллектом материалах на почти неограниченный круг пользователей платформы — запустить систему поиска вероятных дипфейков с использованием своего лица теперь может любой желающий старше 18 лет.

Источник изображения: Rubaitul Azad / unsplash.com

Чтобы начать работу с новой функцией, пользователю требуется сделать селфи — система YouTube сканирует лицо человека и ищет совпадения в видеоматериалах на платформе. Обнаружив совпадение, она оповещает соответствующего пользователя, и тот может запросить удаление контента — число таких запросов «очень невелико», сообщили ранее в администрации YouTube.

Первоначально поиск дипфейков был доступен только видеоблогерам; далее программу расширили на чиновников, политиков, журналистов и представителей индустрии развлечений. Теперь она открыта для всех лиц старше 18 лет. Запросы на удаление контента обрабатываются в соответствии с политикой конфиденциальности YouTube: учитываются такие аспекты как реалистичность материала, маркировка контента как созданного ИИ, а также возможность однозначно идентифицировать человека. Система срабатывает только на сходство по лицу, а не по любым иным признакам, включая голос; в качестве исключений выступают сатирические и пародийные проекты. Пользователь может выйти из программы, и YouTube удалит его данные.

«С этим расширением [программы] мы ясно даём понять, что независимо от того, загружают ли блогеры контент на YouTube уже десять лет или только начинают, у них есть доступ к одинаковому уровню защиты», — заявил представитель платформы.

Теги: youtube, ии, дипфейки
