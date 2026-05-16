Intel Core i9-14900KF разогнали до 9206,34 МГц — это новый мировой рекорд

Китайский оверклокер с псевдонимом Wytiwx установил новый мировой рекорд разгона центрального процессора — до 9206,34 МГц. Для эксперимента использовался чип Intel Core i9-14900KF семейства Raptor Lake.

Результат был внесён в базу данных рекордов HWBot 15 мая. Перед установкой рекорда у процессора были отключены энергоэффективные E-ядра и многопоточность. Процессор охлаждался жидким гелием. В описании также указана термопаста Thermal Grizzly Kryonaut Extreme.

Разгон проводился на материнской плате Asus ROG Maximus Z790 Apex. В эксперименте также использовались планка памяти DDR5 объёмом 16 Гбайт и блок питания Asus ROG Thor мощностью 1600 Вт.

Предыдущий рекорд разгона процессора до 9121,61 МГц также принадлежит Wytiwx. Он был установлен в прошлом году, на той же материнской плате и с использованием процессора той же модели. Однако в базе данных HWBot указано, что на втором месте находится результат 9117,75 МГц, установленный в марте 2024 года оверклокером Elmor.

Компания Intel также отметила результат Wytiwx через свой аккаунт Intel Technology в X, назвав его новым мировым рекордом частоты CPU.