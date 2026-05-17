Суд Маска против OpenAI превратился в публичную перебранку миллиардеров

Судебное разбирательство между Илоном Маском (Elon Musk) и Сэмом Альтманом (Sam Altman) по поводу будущего OpenAI превратилось в одну из самых громких и неловких публичных разборок в современной ИИ-индустрии. Процесс проходит в Окленде и уже раскрыл множество деталей о внутренней кухне компании, личных конфликтах её руководителей и борьбе за контроль над одним из самых влиятельных игроков рынка искусственного интеллекта.

Маск обвиняет Альтмана, сооснователя OpenAI Грега Брокмана (Greg Brockman) и саму компанию в фактическом «захвате благотворительной организации». По версии миллиардера, OpenAI создавалась как некоммерческий проект, призванный работать «во благо человечества», однако позже структура компании была изменена ради извлечения прибыли и личного обогащения руководства. В иске фигурируют обвинения в нарушении целей благотворительного траста и неосновательном обогащении. Маск требует отстранить Альтмана и Брокмана от управления, отменить коммерческую структуру OpenAI и перераспределить $134 млрд из коммерческого подразделения в пользу некоммерческой организации.

В OpenAI с обвинениями не согласны. Компания утверждает, что Маск изначально знал о планах создания коммерческой структуры, сам пытался получить полный контроль над проектом, а после ухода в 2018 году создал конкурирующую компанию xAI. Представители OpenAI описывают иск как попытку «проигравшего в гонке ИИ» нанести удар по конкуренту. В компании подчёркивают, что коммерческое подразделение по-прежнему контролируется некоммерческим советом, а возможный выход на IPO с оценкой около $1 трлн может оказаться под угрозой, если суд признает OpenAI виновной.

Сам Маск провёл на свидетельской трибуне три дня. Он называл себя одним из ключевых создателей OpenAI и обвинял Альтмана в разрушении первоначальной миссии проекта. Во время слушаний миллиардер неоднократно повторял фразу о том, что «нельзя украсть благотворительную организацию». Однако перекрёстный допрос прошёл для него не слишком удачно: Маск раздражался, обвинял адвокатов OpenAI в манипулятивных вопросах и даже сравнил один из них с классической уловкой «вы уже перестали бить свою жену», за что получил замечание судьи. Позже предприниматель и вовсе покинул процесс, отправившись вместе с Трампом в Китай, несмотря на требование суда оставаться доступным для повторного вызова.

Адвокаты Маска пытаются доказать, что Альтман систематически вводил коллег в заблуждение. В суде демонстрировались видеозаписи допросов бывших руководителей и членов совета OpenAI, связанных с кризисом 2023 года, когда Альтмана сначала уволили, а затем вернули на пост главы компании. Бывший технический директор Мира Мурати (Mira Murati), экс-член совета Наташа Макколли (Natasha McCauley) и сооснователь компании Илья Суцкевер (Ilya Sutskever) описывали Альтмана как человека, склонного к манипуляциям и созданию конфликтов внутри руководства. Суцкевер в суде подтвердил, что ранее действительно говорил о том, что Альтман «постоянно врёт и сталкивает руководителей между собой».

Сам Альтман в ответ представил Маска как крайне сложного и агрессивного сооснователя, который стремился к полному контролю над OpenAI. По его словам, стиль управления Маска деморализовывал сотрудников, а сам предприниматель обсуждал возможность передачи власти над компанией своим детям после смерти. Альтман также заявил, что именно OpenAI создала одну из крупнейших благотворительных организаций в технологической отрасли, тогда как Маск, напротив, пытался её разрушить.

В процесс оказались втянуты и другие заметные фигуры отрасли. Глава Microsoft Сатья Наделла (Satya Nadella) назвал попытку увольнения Альтмана в 2023 году «непрофессиональной» и признался, что опасался массового ухода сотрудников на фоне управленческого хаоса. Грегу Брокману пришлось объяснять записи из своего личного дневника, включая заметку о том, «что приведёт его к $1 млрд». Адвокаты Маска использовали эти записи как доказательство корыстных мотивов руководства OpenAI, тогда как защита называла их вырванными из контекста личными размышлениями.

Отдельное внимание привлекла Шивон Зилис ( Shivon Zilis) — член совета OpenAI и мать четверых детей Маска. В суде она отрицала, что была «человеком Маска» внутри компании, хотя опубликованная переписка показала, насколько тесно переплелись личные отношения и корпоративные интересы в окружении руководителей крупнейших ИИ-компаний.

Как отмечает The Guardian, процесс всё больше напоминает публичное выяснение отношений двух миллиардеров с демонстрацией «грязного белья», чем обычное корпоративное разбирательство. Однако независимо от итогового вердикта жюри из девяти человек, слушания уже стали одним из самых подробных публичных рассказов о внутренней истории OpenAI, её трансформации из некоммерческой организации в коммерческого гиганта и конфликтах вокруг будущего индустрии искусственного интеллекта.