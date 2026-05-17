Сегодня 17 мая 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости Искусственный интеллект, машинное обучен... Суд Маска против OpenAI превратился в пу...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Суд Маска против OpenAI превратился в публичную перебранку миллиардеров

Судебное разбирательство между Илоном Маском (Elon Musk) и Сэмом Альтманом (Sam Altman) по поводу будущего OpenAI превратилось в одну из самых громких и неловких публичных разборок в современной ИИ-индустрии. Процесс проходит в Окленде и уже раскрыл множество деталей о внутренней кухне компании, личных конфликтах её руководителей и борьбе за контроль над одним из самых влиятельных игроков рынка искусственного интеллекта.

Источник изображения: @elonmusk / x.com

Источник изображения: @elonmusk / x.com

Маск обвиняет Альтмана, сооснователя OpenAI Грега Брокмана (Greg Brockman) и саму компанию в фактическом «захвате благотворительной организации». По версии миллиардера, OpenAI создавалась как некоммерческий проект, призванный работать «во благо человечества», однако позже структура компании была изменена ради извлечения прибыли и личного обогащения руководства. В иске фигурируют обвинения в нарушении целей благотворительного траста и неосновательном обогащении. Маск требует отстранить Альтмана и Брокмана от управления, отменить коммерческую структуру OpenAI и перераспределить $134 млрд из коммерческого подразделения в пользу некоммерческой организации.

В OpenAI с обвинениями не согласны. Компания утверждает, что Маск изначально знал о планах создания коммерческой структуры, сам пытался получить полный контроль над проектом, а после ухода в 2018 году создал конкурирующую компанию xAI. Представители OpenAI описывают иск как попытку «проигравшего в гонке ИИ» нанести удар по конкуренту. В компании подчёркивают, что коммерческое подразделение по-прежнему контролируется некоммерческим советом, а возможный выход на IPO с оценкой около $1 трлн может оказаться под угрозой, если суд признает OpenAI виновной.

Сам Маск провёл на свидетельской трибуне три дня. Он называл себя одним из ключевых создателей OpenAI и обвинял Альтмана в разрушении первоначальной миссии проекта. Во время слушаний миллиардер неоднократно повторял фразу о том, что «нельзя украсть благотворительную организацию». Однако перекрёстный допрос прошёл для него не слишком удачно: Маск раздражался, обвинял адвокатов OpenAI в манипулятивных вопросах и даже сравнил один из них с классической уловкой «вы уже перестали бить свою жену», за что получил замечание судьи. Позже предприниматель и вовсе покинул процесс, отправившись вместе с Трампом в Китай, несмотря на требование суда оставаться доступным для повторного вызова.

Адвокаты Маска пытаются доказать, что Альтман систематически вводил коллег в заблуждение. В суде демонстрировались видеозаписи допросов бывших руководителей и членов совета OpenAI, связанных с кризисом 2023 года, когда Альтмана сначала уволили, а затем вернули на пост главы компании. Бывший технический директор Мира Мурати (Mira Murati), экс-член совета Наташа Макколли (Natasha McCauley) и сооснователь компании Илья Суцкевер (Ilya Sutskever) описывали Альтмана как человека, склонного к манипуляциям и созданию конфликтов внутри руководства. Суцкевер в суде подтвердил, что ранее действительно говорил о том, что Альтман «постоянно врёт и сталкивает руководителей между собой».

Сам Альтман в ответ представил Маска как крайне сложного и агрессивного сооснователя, который стремился к полному контролю над OpenAI. По его словам, стиль управления Маска деморализовывал сотрудников, а сам предприниматель обсуждал возможность передачи власти над компанией своим детям после смерти. Альтман также заявил, что именно OpenAI создала одну из крупнейших благотворительных организаций в технологической отрасли, тогда как Маск, напротив, пытался её разрушить.

В процесс оказались втянуты и другие заметные фигуры отрасли. Глава Microsoft Сатья Наделла (Satya Nadella) назвал попытку увольнения Альтмана в 2023 году «непрофессиональной» и признался, что опасался массового ухода сотрудников на фоне управленческого хаоса. Грегу Брокману пришлось объяснять записи из своего личного дневника, включая заметку о том, «что приведёт его к $1 млрд». Адвокаты Маска использовали эти записи как доказательство корыстных мотивов руководства OpenAI, тогда как защита называла их вырванными из контекста личными размышлениями.

Отдельное внимание привлекла Шивон Зилис ( Shivon Zilis) — член совета OpenAI и мать четверых детей Маска. В суде она отрицала, что была «человеком Маска» внутри компании, хотя опубликованная переписка показала, насколько тесно переплелись личные отношения и корпоративные интересы в окружении руководителей крупнейших ИИ-компаний.

Как отмечает The Guardian, процесс всё больше напоминает публичное выяснение отношений двух миллиардеров с демонстрацией «грязного белья», чем обычное корпоративное разбирательство. Однако независимо от итогового вердикта жюри из девяти человек, слушания уже стали одним из самых подробных публичных рассказов о внутренней истории OpenAI, её трансформации из некоммерческой организации в коммерческого гиганта и конфликтах вокруг будущего индустрии искусственного интеллекта.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Первый этап дела «Маск против Альтмана» завершён — теперь слово за присяжными
Глава OpenAI заявил в суде, что Илон Маск сам поддержал идею перевода стартапа на коммерческие рельсы
xAI теряет популярность, но Илон Маск ещё может вернуть стартап в гонку
SpaceX ускорила выход на биржу — IPO на Nasdaq намечено на 12 июня
Китайские ИТ-гиганты ускорили переход на отечественные ИИ-ускорители, несмотря на возможное возвращение Nvidia
Tesla сняла гриф секретности с отчётов о ДТП с участием своих роботакси
Теги: илон маск, сэм альтман, судебное разбирательство, openai, суды
илон маск, сэм альтман, судебное разбирательство, openai, суды
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Китай и США не заключили крупных сделок в технологическом секторе — это запустило распродажу акций производителей чипов
Тесты подтвердили: Claude Mythos превосходит конкурентов в поиске уязвимостей, но имеет другие слабые места
Дженсен Хуанг стал героем китайских соцсетей, перекусив лапшой и мороженым прямо на пекинской улице
Солнечная энергетика страдает от угольных ТЭС, установили учёные
Xiaomi официально объяснила отказ от выпуска смартфона Xiaomi 17 Air с 5,5-мм толщиной корпуса
Konami ограничит доступ к своим игровым серверам для пользователей из России и Белоруссии 50 мин.
Новая статья: Subnautica 2 — хорошо на дне морском. Предварительный обзор 13 ч.
Acronis представила платформу Cyber Frame — альтернативу продуктам VMware 14 ч.
Microsoft разрешит менять положение панели задач и размер меню «Пуск» в Windows 11 22 ч.
Бороться со своими дипфейками на YouTube теперь может любой желающий 22 ч.
ZA/UM показала 12 минут геймплея Zero Parades: For Dead Spies — психоделической шпионской RPG в духе Disco Elysium 16-05 12:17
Новая статья: Mixtape — воспоминания никто не отнимет. Рецензия 16-05 00:02
Google начнёт наказывать сайты за накрутку попаданий в ИИ-ответы 15-05 23:44
Московский суд оштрафовал владельца Deus Ex, Metro и Kingdom Come: Deliverance за отказ локализовать данные россиян 15-05 22:40
Спринт, торговля и продолжение сюжета: разработчики Subnautica 2 раскрыли план улучшения игры на ближайшие месяцы 15-05 19:59
Глава Samsung извинился перед клиентами за последствия забастовки, которая пока не началась 11 мин.
Intel стала вычислительным партнёром McLaren и бросила вызов AMD на трассах «Формулы-1» 44 мин.
Суд Маска против OpenAI превратился в публичную перебранку миллиардеров 2 ч.
Samsung согласилась выплатить крупные премии лишь каждому второму сотруднику — забастовки не миновать 3 ч.
Производители смартфонов столкнулись с резким ростом цен на память во втором квартале 3 ч.
Samsung готовит петабайтные Nearline SSD — ёмкие, но не слишком надёжные 19 ч.
Геоинженеры Stardust предложили охладить Землю, распылив особый светоотражающий «песок» в стратосфере 19 ч.
США заподозрили Arm в антиконкурентном поведении 21 ч.
Человекоподобные роботы Figure AI научились сортировать посылки сутки напролёт 21 ч.
Intel Core i9-14900KF разогнали до 9206,34 МГц — это новый мировой рекорд 22 ч.