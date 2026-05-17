Сегодня 17 мая 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software ПО для мобильных устройств ИИ-функции Google Gemini Intelligence по...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

ИИ-функции Google Gemini Intelligence появятся лишь на нескольких производительных Android-смартфонах

На этой неделе Google представила Gemini Intelligence — набор функций на базе искусственного интеллекта, которые будут доступны на производительных смартфонах с Android. Однако не стоит ждать того, что эти функции появятся на большом количестве смартфонов, по крайней мере какое-то время.

Источник изображения: Google

Источник изображения: Google

В состав Gemini Intelligence входят инструменты для автоматизации выполнения многоэтапных задач в фоновом режиме. К примеру, можно автоматизировать поиск и преобразование информации, а также взаимодействие с приложениями и веб-сайтами от имени пользователя. В Gboard даже появился компонент, позволяющий пользователю свободно говорить привычным языком, в том числе с использованием слов-паразитов, а также смешивая слова из разных языков в одном предложении.

Согласно имеющимся данным, функции Gemini Intelligence дебютируют на смартфонах Samsung Galaxy Z Fold8 и Z Flip8. Google также подтвердила, что позднее они станут доступны на смартфонах Galaxy S26 и Pixel 10. В описании Gemini Intelligence эти ИИ-функции представляются как премиальная и эксклюзивная вещь, по крайней мере пока. Для работы Gemini Intelligence нужно не менее 12 Гбайт оперативной памяти, а само устройство должно поддерживать AICore, являющееся системной службой Android для выполнения ИИ-задач с использованием модели Gemini Nano.

В описании Gemini Intelligence сказано, что для работы ИИ-функций требуется модель Gemini Nano v3 или выше. В настоящее время существует всего несколько смартфонов, которые поддерживают это. Вместе с этим требуется наличие микропроцессора «флагманского уровня», а само устройство должно получать пять лет обновления ОС и шесть лет ежеквартальных обновлений безопасности. Необходима поддержка Android Virtualization Framework и Protected Kernel-based Virtual Machine. Есть даже расплывчатый пункт о соблюдении требований к «производительности мультимедиа»: пространственный звук, съёмка при плохом освещении, HDR и др.

Всё это указывает на то, что функции Gemini Intelligence станут действительно эксклюзивным продуктом, который доступен на очень ограниченном количестве устройств. Любопытно, что базовые версии смартфонов Pixel 11, как ожидается, получат 8 Гбайт ОЗУ. Это может означать, что фирменные функции Gemini Intelligence будут доступны не всех смартфонах компании.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Apple вступилась за Android: ЕС хочет принудительно открыть ОС Google для сторонних ИИ-сервисов
Apple нарастила продажи в США, тогда как Android-смартфоны потеряли более 14 %
Google рассказала о крупнейших нововведениях Android 17
Тесты подтвердили: Claude Mythos превосходит конкурентов в поиске уязвимостей, но имеет другие слабые места
Microsoft разрешит менять положение панели задач и размер меню «Пуск» в Windows 11
Бороться со своими дипфейками на YouTube теперь может любой желающий
Теги: gemini intelligence, google, искусственный интеллект
gemini intelligence, google, искусственный интеллект
← В прошлое

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
С 1 июня в России впервые за 12 лет вырастут пошлины за выделение телефонных номеров для операторов связи
Китай и США не заключили крупных сделок в технологическом секторе — это запустило распродажу акций производителей чипов
Samsung согласилась выплатить крупные премии лишь каждому второму сотруднику — забастовки не миновать
Xiaomi официально объяснила отказ от выпуска смартфона Xiaomi 17 Air с 5,5-мм толщиной корпуса
Глава Samsung извинился перед клиентами за последствия забастовки, которая пока не началась
ИИ-функции Google Gemini Intelligence появятся лишь на нескольких производительных Android-смартфонах 2 ч.
Мейнфреймы тоже «поржавеют»: для IBM z готовится поддержка Rust в ядре Linux 6 ч.
Microsoft расширила поддержку технологии Advanced Shader Delivery на видеокарты AMD 9 ч.
Konami ограничит доступ к своим игровым серверам для пользователей из России и Белоруссии 11 ч.
Тесты подтвердили: Claude Mythos превосходит конкурентов в поиске уязвимостей, но имеет другие слабые места 15 ч.
Новая статья: Subnautica 2 — хорошо на дне морском. Предварительный обзор 23 ч.
Acronis представила платформу Cyber Frame — альтернативу продуктам VMware 23 ч.
Microsoft разрешит менять положение панели задач и размер меню «Пуск» в Windows 11 16-05 15:38
Бороться со своими дипфейками на YouTube теперь может любой желающий 16-05 15:33
ZA/UM показала 12 минут геймплея Zero Parades: For Dead Spies — психоделической шпионской RPG в духе Disco Elysium 16-05 12:17
Huawei запустила продажи восстановленных смартфонов Mate XT и Mate X6 3 ч.
Asus сертифицировала 17 модулей DDR5 — они точно совместимы с платами ROG 5 ч.
Xiaomi подтвердила, что в этом году выпустит новый фирменный процессор серии Xring 7 ч.
Медные водоблоки на основе 3D-печати помогут повысить энергоэффективность ЦОД 7 ч.
Тесты прояснили, почему Intel не выпустила Core Ultra 9 290K Plus — в нём нет практического смысла 9 ч.
Intel стала вычислительным партнёром McLaren и бросила вызов AMD на трассах «Формулы-1» 11 ч.
Суд Маска против OpenAI превратился в публичную перебранку миллиардеров 11 ч.
Производители смартфонов столкнулись с резким ростом цен на память во втором квартале 12 ч.
Samsung готовит петабайтные Nearline SSD — ёмкие, но не слишком надёжные 16-05 18:05
Геоинженеры Stardust предложили охладить Землю, распылив особый светоотражающий «песок» в стратосфере 16-05 18:03