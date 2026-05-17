ИИ-функции Google Gemini Intelligence появятся лишь на нескольких производительных Android-смартфонах

На этой неделе Google представила Gemini Intelligence — набор функций на базе искусственного интеллекта, которые будут доступны на производительных смартфонах с Android. Однако не стоит ждать того, что эти функции появятся на большом количестве смартфонов, по крайней мере какое-то время.

В состав Gemini Intelligence входят инструменты для автоматизации выполнения многоэтапных задач в фоновом режиме. К примеру, можно автоматизировать поиск и преобразование информации, а также взаимодействие с приложениями и веб-сайтами от имени пользователя. В Gboard даже появился компонент, позволяющий пользователю свободно говорить привычным языком, в том числе с использованием слов-паразитов, а также смешивая слова из разных языков в одном предложении.

Согласно имеющимся данным, функции Gemini Intelligence дебютируют на смартфонах Samsung Galaxy Z Fold8 и Z Flip8. Google также подтвердила, что позднее они станут доступны на смартфонах Galaxy S26 и Pixel 10. В описании Gemini Intelligence эти ИИ-функции представляются как премиальная и эксклюзивная вещь, по крайней мере пока. Для работы Gemini Intelligence нужно не менее 12 Гбайт оперативной памяти, а само устройство должно поддерживать AICore, являющееся системной службой Android для выполнения ИИ-задач с использованием модели Gemini Nano.

В описании Gemini Intelligence сказано, что для работы ИИ-функций требуется модель Gemini Nano v3 или выше. В настоящее время существует всего несколько смартфонов, которые поддерживают это. Вместе с этим требуется наличие микропроцессора «флагманского уровня», а само устройство должно получать пять лет обновления ОС и шесть лет ежеквартальных обновлений безопасности. Необходима поддержка Android Virtualization Framework и Protected Kernel-based Virtual Machine. Есть даже расплывчатый пункт о соблюдении требований к «производительности мультимедиа»: пространственный звук, съёмка при плохом освещении, HDR и др.

Всё это указывает на то, что функции Gemini Intelligence станут действительно эксклюзивным продуктом, который доступен на очень ограниченном количестве устройств. Любопытно, что базовые версии смартфонов Pixel 11, как ожидается, получат 8 Гбайт ОЗУ. Это может означать, что фирменные функции Gemini Intelligence будут доступны не всех смартфонах компании.