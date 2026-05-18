Квартальная прибыль CXMT взлетела почти в 18 раз на фоне высокого спроса на память

Китайские производители памяти тоже оказываются в выигрыше в условиях бума искусственного интеллекта. Это подтверждается финансовой отчётностью компании CXMT за первый квартал текущего года: чистая прибыль этого производителя памяти выросла на 1688 % в годовом сравнении до $3,6 млрд, а выручка выросла на 719 % до $7,45 млрд.

Данной информацией CXMT поделилась в проспекте для инвесторов, который подготовила с целью выхода на Шанхайскую фондовую биржу. Подобные финансовые результаты как раз должны убедить инвесторов, что дела у CXMT идут превосходно даже в условиях американских санкций против китайской полупроводниковой промышленности. По итогам прошлого года CXMT впервые получила прибыль, размер которой достиг $274 млн, а выручка за период составила $9 млрд.

Вырученные в ходе IPO средства CXMT намеревается направить на освоение новых технологий и расширение производственных мощностей, поскольку имеющихся возможностей в этой сфере компании не хватает для удовлетворения спроса на память. Наиболее активно CXMT расширяет свои мощности в Шанхае, где заодно собирается наладить выпуск памяти типа HBM. Попутно расширяются мощности в непосредственной близости от штаб-квартиры в провинции Аньхой. Ещё один производственный комплекс расположен в Пекине. По данным Omdia, основанная в 2016 году CXMT сейчас является крупнейшим в Китае производителем DRAM, а на мировом рынке она занимает четвёртое место с долей 7,67 %.