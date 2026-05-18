Apple научит Siri автоматически удалять переписку ради приватности пользователей

Забота о неприкосновенности личных данных пользователей позволила Apple заработать определённую репутацию, и в эру бурного развития ИИ компания не хочет снижать планку в этом отношении. Как отмечает Bloomberg, обновлённая версия голосового ассистента Siri, которая дебютирует в июне, обеспечит автоматическое удаление чатов.

В следующем месяце на конференции WWDC 2026 для разработчиков будет представлено обособленное приложение Siri, которое по основным принципам взаимодействия будет напоминать пользователям ChatGPT. При этом решение Apple будет изначально предлагать пользователю ограничить сроки хранения истории переписки либо 30 днями, либо 1 годом, но при желании её можно будет хранить неограниченно долго. Главное, что у пользователя будет выбор в этом вопросе.

Если учесть, что новая версия Siri будет полагаться на Google Gemini, то соответствующий партнёр как раз будет отвечать за часть функций, связанных с безопасностью данных. Возможно, с учётом неизбежного отставания Apple от конкурентов в сфере ИИ, компания попытается сделать заботу о приватности одним из декларируемых преимуществ по сравнению с решениями других разработчиков.