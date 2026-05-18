Хакер опубликовал эксплойт для полного захвата Windows 11 — уязвимость не закрыта с 2020 года

Исследователь по кибербезопасности, известный под псевдонимом Хаотик Эклипс (Chaotic Eclipse), выложил на GitHub экспериментальный эксплойт MiniPlasma для уязвимости нулевого дня в Windows. Эксплойт позволяет получить привилегии SYSTEM — максимальный уровень доступа — на полностью обновлённых системах. Автор опубликовал и исходный код, и скомпилированный файл, заявив, что Microsoft так и не устранила уязвимость, впервые обнаруженную ещё в 2020 году.

Источник изображения: Imam Fadly / unsplash.com

Ресурс BleepingComputer подтвердил работоспособность эксплойта на Windows 11 Pro с обновлениями мая 2026 года: из-под обычной учётной записи открылась командная строка с правами SYSTEM. Ведущий аналитик уязвимостей компании Tharros Уилл Дорманн (Will Dormann) получил тот же результат, но отметил, что в сборке Insider Preview Canary уязвимость не воспроизводится.

Эксплойт использует особенности обработки ключей реестра драйвером cldflt.sys через недокументированный API CfAbortHydration. Уязвимость позволяет создавать произвольные ключи в ветке .DEFAULT без проверки прав, что открывает путь к повышению привилегий.

Эксплойт MiniPlasma, запущенный из-под обычного пользователя BleepTest, повысил привилегии до nt authority\system — об этом свидетельствует правое окно командной строки с результатом команды whoami. Источник изображения: bleepingcomputer.com

)MiniPlasma — последняя в серии публикаций об уязвимостях нулевого дня в Windows, которые исследователь раскрывает на протяжении нескольких недель. Волна началась в апреле с BlueHammer (CVE-2026-33825), затем последовали RedSun и инструмент UnDefend для отказа в обслуживании Windows Defender. Все три уязвимости были замечены в реальных атаках. В мае исследователь дополнительно выпустил YellowKey — обход BitLocker на Windows 11 и Windows Server 2022/2025 — и GreenPlasma.

Теги: windows, кибербезопасность, информационная безопасность, уязвимость, хакеры
Hard
