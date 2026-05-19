«Базис» впервые стал лауреатом премии «ЦИПР Диджитал» за проект в теплоэнергетике

Крупнейший российский разработчик ПО управления динамической ИТ-инфраструктурой «Базис» взял золото премии «ЦИПР Диджитал-2026» в номинации «Цифровая энергия». Победу компании принёс проект перевода ИТ-инфраструктуры крупнейшего теплоснабжающего предприятия Санкт-Петербурга АО «ТЭК СПб» с зарубежного ПО на российскую платформу виртуализации Basis Dynamix.

Специалисты «Базиса» развернули платформу в собственных ЦОД АО «ТЭК СПб», охватив 16 серверных систем и систем хранения данных. Аппаратной базой для ИТ-ландшафта выступило российское оборудование YADRO, что обеспечило полную независимость от иностранных технологий. Внедренное ПО взяло на себя централизованное управление виртуальными машинами и балансировку нагрузок, обеспечив необходимую отказоустойчивость инфраструктуры. Бесперебойную работу критически важных объектов поддерживают встроенные инструменты резервного копирования, восстановления и автоматизации процессов. По итогам проекта заказчик получил готовую технологическую основу для дальнейшей цифровой трансформации, включая виртуализацию рабочих мест и масштабирование серверных ресурсов.

Источник изображения: «Базис» / Денис Насаев

«Ошибки в энергетической отрасли недопустимы, так как они напрямую влияют на подачу тепла в жилые дома и социальные объекты. Поэтому при переходе с иностранных решений заказчику требовалась не просто оперативная миграция, а ювелирная замена ядра инфраструктуры без многолетних пилотных тестирований. Мы успешно перевели ИТ-ландшафт компании на платформу Basis Dynamix и сделали это без простоев. Высокая оценка жюри премии — это лучшее подтверждение того, что наши ИТ-продукты отвечают самым строгим отраслевым стандартам», — прокомментировал Давид Мартиросов, генеральный директор компании «Базис».

Премия «ЦИПР Диджитал-2026» — шестая ежегодная деловая премия в области цифровых технологий. Премия нацелена на популяризацию российских проектов и разработок в области экономики данных. Награждение традиционно проходит в рамках конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР).

Инфраструктура АО «ТЭК СПб» включает 256 котельных, 234 центральных тепловых пункта и почти 5 тыс. километров тепловых сетей. Предприятие снабжает теплом больницы, школы, промышленные объекты и жилые дома. Бесперебойная работа этих систем критически важна для жизнеобеспечения Санкт-Петербурга.

Реклама | ООО «БАЗИС» ИНН 7731316059 erid: F7NfYUJCUneTVxVTSxpC

Теги: базис, виртуализация, автоматизация, импортозамещение, россия, сделано в россии, энергетика
