Сегодня 18 мая 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости разработка и производство электроники Apple научилась зарабатывать даже на бра...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Apple научилась зарабатывать даже на бракованных чипах — их годами ставят в iPhone, iPad и Mac

Специфика массового производства такова, что полностью исключить брак невозможно, а при изготовлении полупроводниковых компонентов он неизбежен в силу сложности техпроцессов и миниатюрности изделий. Apple старается применять свои дефектные чипы с выгодой, продавая их в составе не тех устройств, для которых они изначально предназначались.

Источник изображения: Apple

Источник изображения: Apple

Как отмечает 9to5Mac со ссылкой на публикацию The Wall Street Journal, дефектные экземпляры чипов Apple применялись и применяются следующим образом: A15 Bionic — в составе iPhone SE; A17 Pro — в составе iPad mini; A18 — в iPhone 16e; A19 — в iPhone 17e; A19 Pro — внутри iPhone Air. Более того, такая практика существует ещё со времён iPhone 4, поскольку процессоры A4 нашли применение в телевизионных приставках Apple TV, где их высокий уровень энергопотребления никого особо не смущал. Разработанные для Apple Watch процессоры S7 также прописались в HomePod, поскольку использовать их по прямому назначению было проблематично.

Сортировка чипов по признаку наличия у них разного количества функционирующих блоков позволила Apple предложить ноутбуки MacBook Neo по довольно привлекательной для западных покупателей цене. Чипы A18 Pro в их составе имеют только пять ядер графической подсистемы вместо шести у iPhone 16 Pro. Специально для MacBook Neo чипы с пятью графическими ядрами не выпускаются: на оснащение этих ноутбуков направляются дефектные экземпляры A18 Pro, у которых работают только пять ядер из шести. Как сообщается, Apple даже столкнулась с необходимостью заказать дополнительное количество чипов A18 Pro, поскольку запасы «отсеянных» на этапе подготовки к выпуску iPhone 16 Pro быстро истощились из-за высокого спроса именно на MacBook Neo.

Различия в характеристиках чипов могут наблюдаться даже в пределах одной продуктовой линейки Apple. Например, MacBook Air на базе чипа M1 в старших комплектациях имеет восемь графических ядер, а младшая версия за $999 довольствуется семью. Это позволяет предлагать начальный вариант MacBook Air по привлекательной цене и не выбрасывать те чипы, которые не полностью работоспособны по признаку количества графических ядер.

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Apple закажет новую партию чипов A18 Pro из-за высокого спроса на MacBook Neo
Кук: на устранение неожиданного дефицита Mac mini и Mac Studio уйдут месяцы
Спрос на iPhone 17 и MacBook Neo разогнал квартальную выручку Apple до рекордных $111 млрд
В России поступил в продажу флагманский камерофон Vivo X300 Ultra с оптикой Zeiss — от 159 999 рублей
Honor представила Notebook X14 2026 — конкурент MacBook Neo на ангстремном чипе Intel Wildcat Lake
Квартальная прибыль CXMT взлетела почти в 18 раз на фоне высокого спроса на память
Теги: apple, apple iphone, процессоры, производство микросхем, macbook neo
apple, apple iphone, процессоры, производство микросхем, macbook neo
← В прошлое

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Японская фабрика TSMC впервые вышла в прибыль — всего через год после запуска массового производства
Китайские машины научились ездить на трёх колёсах и обходиться без домкрата
В России поступил в продажу флагманский камерофон Vivo X300 Ultra с оптикой Zeiss — от 159 999 рублей
Легендарная СУБД dBase прекратила существование, чуть-чуть не дотянув до полувекового юбилея
Мальта стала первой страной, граждане которой бесплатно получат годовую подписку на ChatGPT Plus
Соцсеть X запретила бесплатным пользователям публиковать больше 50 твитов в день 2 ч.
Microsoft разрешит переназначать клавишу Copilot после жалоб пользователей 2 ч.
Надёжный инсайдер поделился первыми подробностями Empulse — духовного наследника Titanfall от создателей Splitgate 3 ч.
Журналисты показали незаконченный заставочный ролик из отменённой версии ремейка Star Wars: Knights of the Old Republic 4 ч.
Глава Take-Two раскрыл изначальные планы Rockstar на GTA VI — игра должна была выйти ещё весной 2025 года 5 ч.
Легендарной Terraria исполнилось 15 лет — продажи приключенческой песочницы перевалили за 70 млн 7 ч.
Apple научит Siri автоматически удалять переписку ради приватности пользователей 8 ч.
В Forza Horizon 6 уже сыграли миллион человек, хотя игра ещё даже официально не вышла 8 ч.
Genmoji в iOS 27 будет предлагать сгенерировать эмодзи на основе пользовательских фото и истории ввода на клавиатуре 10 ч.
Китайские компании превзошли американских конкурентов в сфере генерации видео при помощи ИИ 11 ч.
Apple научилась зарабатывать даже на бракованных чипах — их годами ставят в iPhone, iPad и Mac 35 мин.
Zotac выпустит к 20-летию спецверсии видеокарт GeForce RTX 50-й серии, но продавать их не будет 51 мин.
Curator внедряет централизованную аутентификацию пользователей через SSO 54 мин.
Xpeng запустила массовое производство роботакси на полностью китайской платформе 58 мин.
Equal1 представила стоечный квантовый компьютер RacQ 2 ч.
Kaytus представила All-Flash СХД вместимостью до 7 Пбайт 2 ч.
Honor представила Notebook X14 2026 — конкурент MacBook Neo на ангстремном чипе Intel Wildcat Lake 5 ч.
Смартфоны и соцсети отняли у людей живое общение и обвалили рождаемость в большинстве стран мира 5 ч.
«Ростелеком» запустит выпуск умных телевизоров на российской ОС «Аврора ТВ» с ИИ 5 ч.
Британский ИИ-стартап Fractile привлёк $220 млн на ускорение разработки ИИ-ускорителей 7 ч.