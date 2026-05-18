Apple научилась зарабатывать даже на бракованных чипах — их годами ставят в iPhone, iPad и Mac

Специфика массового производства такова, что полностью исключить брак невозможно, а при изготовлении полупроводниковых компонентов он неизбежен в силу сложности техпроцессов и миниатюрности изделий. Apple старается применять свои дефектные чипы с выгодой, продавая их в составе не тех устройств, для которых они изначально предназначались.

Как отмечает 9to5Mac со ссылкой на публикацию The Wall Street Journal, дефектные экземпляры чипов Apple применялись и применяются следующим образом: A15 Bionic — в составе iPhone SE; A17 Pro — в составе iPad mini; A18 — в iPhone 16e; A19 — в iPhone 17e; A19 Pro — внутри iPhone Air. Более того, такая практика существует ещё со времён iPhone 4, поскольку процессоры A4 нашли применение в телевизионных приставках Apple TV, где их высокий уровень энергопотребления никого особо не смущал. Разработанные для Apple Watch процессоры S7 также прописались в HomePod, поскольку использовать их по прямому назначению было проблематично.

Сортировка чипов по признаку наличия у них разного количества функционирующих блоков позволила Apple предложить ноутбуки MacBook Neo по довольно привлекательной для западных покупателей цене. Чипы A18 Pro в их составе имеют только пять ядер графической подсистемы вместо шести у iPhone 16 Pro. Специально для MacBook Neo чипы с пятью графическими ядрами не выпускаются: на оснащение этих ноутбуков направляются дефектные экземпляры A18 Pro, у которых работают только пять ядер из шести. Как сообщается, Apple даже столкнулась с необходимостью заказать дополнительное количество чипов A18 Pro, поскольку запасы «отсеянных» на этапе подготовки к выпуску iPhone 16 Pro быстро истощились из-за высокого спроса именно на MacBook Neo.

Различия в характеристиках чипов могут наблюдаться даже в пределах одной продуктовой линейки Apple. Например, MacBook Air на базе чипа M1 в старших комплектациях имеет восемь графических ядер, а младшая версия за $999 довольствуется семью. Это позволяет предлагать начальный вариант MacBook Air по привлекательной цене и не выбрасывать те чипы, которые не полностью работоспособны по признаку количества графических ядер.