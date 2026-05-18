Сегодня 18 мая 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software PlayStation Амбициозный ролевой боевик Exodus в духе...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Амбициозный ролевой боевик Exodus в духе Mass Effect скоро выйдет из тени — подтверждена дата геймплейной демонстрации

Основанная ветеранами BioWare студия Archetype Entertainment последние месяцы дразнила фанатов тизерами научно-фантастического ролевого экшена Exodus в духе Mass Effect, но теперь наконец (почти) готова к полноценной презентации.

Источник изображения: Archetype Entertainment

Источник изображения: Archetype Entertainment

Напомним, планы на геймплейную демонстрацию Exodus в Archetype Entertainment подтвердили два месяца назад — показ планировали устроить летом. Судя по вышедшему на прошлой неделе тизеру, речь идёт про июнь.

Как стало известно, расширенная презентация игрового процесса Exodus пройдёт следом за двухчасовым шоу Future Games Show 2026: Summer Showcase, которое намечено на 6 июня (начало в 22:00 МСК).

Источник изображения: GamesRadar

Источник изображения: GamesRadar

Ранее сообщалось, что в рамках расширенной демонстрации Archetype Entertainment планирует показать чистый геймплей Exodus, включая бои, разговоры, принятие решений и многое другое.

После презентации разработчики начнут публиковать обзорные ролики, посвящённые разным аспектам Exodus: компаньонам и романам, центральной базе, решениям и последствиям, ролевым механикам и эффекту замедления времени.

Источник изображения: Archetype Entertainment

Источник изображения: Archetype Entertainment

По сюжету люди покинули Землю и борются за выживание в скоплении Центавра против могущественных Небожителей. Спасти человечество от вымирания должен Джун Аслан — Странник, в котором смешались ДНК человека и Небожителя.

Exodus выйдет в начале 2027 года на PC (Steam, EGS), PS5, Xbox Series X и S. Обещают грандиозную космическую оперу, захватывающие дух планеты, колоритных союзников и ожесточённые битвы. Поддержка русского языка всё ещё не заявлена.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
«Наконец-то никакого колеса диалогов»: новый геймплейный тизер Exodus заинтриговал фанатов Mass Effect
«Словно снова впервые играю в Mass Effect»: новый геймплейный тизер ролевого боевика Exodus от ветеранов BioWare заворожил фанатов
«Отправьте меня в будущее, чтобы я смог поиграть в эту игру»: новый геймплей ролевого боевика Exodus в духе Mass Effect взбудоражил фанатов
Google захлебнулась в спросе на ИИ: даже исследователи DeepMind стоят в очереди за TPU
«Достижение всей жизни»: продажи кооперативного шутера Far Far West превысили миллион копий менее чем за месяц в раннем доступе Steam
Критики вынесли вердикт Zero Parades: For Dead Spies — шпионской RPG, которая боится выйти из тени Disco Elysium
Теги: exodus, archetype entertainment, wizards of the coast, ролевой экшен
exodus, archetype entertainment, wizards of the coast, ролевой экшен
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Японская фабрика TSMC впервые вышла в прибыль — всего через год после запуска массового производства
Apple научилась зарабатывать даже на бракованных чипах — их годами ставят в iPhone, iPad и Mac
В России поступил в продажу флагманский камерофон Vivo X300 Ultra с оптикой Zeiss — от 159 999 рублей
Критики вынесли вердикт Zero Parades: For Dead Spies — шпионской RPG, которая боится выйти из тени Disco Elysium
«Мегафон» впервые включил российскую базовую станцию в городе-миллионнике
Ошибочка вышла: европейские дистрибьюторы опровергли слухи о сегодняшнем старте предзаказов GTA VI 9 мин.
«СберТех» представил «бесконечную» СУБД О.К.Е.А.Н., универсальную и с неограниченной масштабируемостью 20 мин.
«Бессмысленная фиктивная работа»: ИИ завалил разработчиков Linux дублями сообщений об уязвимостях 58 мин.
Амбициозный ролевой боевик Exodus в духе Mass Effect скоро выйдет из тени — подтверждена дата геймплейной демонстрации 2 ч.
Google захлебнулась в спросе на ИИ: даже исследователи DeepMind стоят в очереди за TPU 2 ч.
«Достижение всей жизни»: продажи кооперативного шутера Far Far West превысили миллион копий менее чем за месяц в раннем доступе Steam 3 ч.
Соцсеть X запретила бесплатным пользователям публиковать больше 50 твитов в день 5 ч.
Microsoft разрешит переназначать клавишу Copilot после жалоб пользователей 5 ч.
Надёжный инсайдер поделился первыми подробностями Empulse — духовного наследника Titanfall от создателей Splitgate 6 ч.
Журналисты показали незаконченный заставочный ролик из отменённой версии ремейка Star Wars: Knights of the Old Republic 7 ч.
В Китае запущен подводный 24-МВт дата-центр — он работает на энергии ветра и охлаждается океанской водой 6 мин.
Предзаказ на китайскую видеокарту Lisuan LX 7G100 с поддержкой более 100 игр стартует 20 мая 8 мин.
«Билайн» запустил тестирование 5G в 11 городах России 57 мин.
Представлены игровые смартфоны RedMagic 11S Pro и 11S Pro+ на разогнанных Snapdragon 8 Elite Gen 5 3 ч.
Thermal Grizzly выпустила проводной WireView Pro II для мониторинга видеокарт с 12VHPWR 3 ч.
Zotac выпустит к 20-летию спецверсии видеокарт GeForce RTX 50-й серии, но продавать их не будет 4 ч.
Curator внедряет централизованную аутентификацию пользователей через SSO 4 ч.
Xpeng запустила массовое производство роботакси на полностью китайской платформе 4 ч.
Equal1 представила стоечный квантовый компьютер RacQ 5 ч.
Kaytus представила All-Flash СХД вместимостью до 7 Пбайт 5 ч.