Амбициозный ролевой боевик Exodus в духе Mass Effect скоро выйдет из тени — подтверждена дата геймплейной демонстрации

Основанная ветеранами BioWare студия Archetype Entertainment последние месяцы дразнила фанатов тизерами научно-фантастического ролевого экшена Exodus в духе Mass Effect, но теперь наконец (почти) готова к полноценной презентации.

Напомним, планы на геймплейную демонстрацию Exodus в Archetype Entertainment подтвердили два месяца назад — показ планировали устроить летом. Судя по вышедшему на прошлой неделе тизеру, речь идёт про июнь.

Как стало известно, расширенная презентация игрового процесса Exodus пройдёт следом за двухчасовым шоу Future Games Show 2026: Summer Showcase, которое намечено на 6 июня (начало в 22:00 МСК).

Ранее сообщалось, что в рамках расширенной демонстрации Archetype Entertainment планирует показать чистый геймплей Exodus, включая бои, разговоры, принятие решений и многое другое.

После презентации разработчики начнут публиковать обзорные ролики, посвящённые разным аспектам Exodus: компаньонам и романам, центральной базе, решениям и последствиям, ролевым механикам и эффекту замедления времени.

По сюжету люди покинули Землю и борются за выживание в скоплении Центавра против могущественных Небожителей. Спасти человечество от вымирания должен Джун Аслан — Странник, в котором смешались ДНК человека и Небожителя.

Exodus выйдет в начале 2027 года на PC (Steam, EGS), PS5, Xbox Series X и S. Обещают грандиозную космическую оперу, захватывающие дух планеты, колоритных союзников и ожесточённые битвы. Поддержка русского языка всё ещё не заявлена.