Первый полёт Starship V3 в рамках программы Flight 12 перенесён на 20 мая

SpaceX перенесла первый испытательный запуск новейшей версии ракеты Starship V3 на среду, 20 мая, после того, как изначально планировала провести миссию днём ранее. Запуск, который станет 12-м тестовым полётом программы с 2023 года, но первым за семь месяцев, должен пройти с базы Starbase в Техасе.

Подготовка к испытательному полёту вошла в завершающую стадию после проведения генеральной репетиции, которая состоялась на полигоне в Южном Техасе 11 мая 2026 года. В ходе этих тестов специалисты компании проверили ключевые системы мегаракеты модификации V3 перед предстоящей миссией. Сообщается, что время старта может сдвинуться, так как исторически окна запуска для Starship варьировались от 30 минут до двух часов — подъём ракеты способен произойти позже изначально заявленного срока.

Местные власти также заблаговременно ввели ограничения на движение транспорта в районе испытательной площадки. Согласно официальной информации, дороги общего пользования рядом со стартовым комплексом SpaceX и прилегающим пляжем закрыты для общественного доступа. Эти ограничения действуют с 19 по 21 мая включительно.

Запуск третьей версии Starship запланирован на 18:30 по восточному времени США (01:30 мск, 21 мая). Прямая трансляция миссии начнётся примерно за 45 минут до старта — в 17:45 (00:45 мск).