Установлена дата дебютного запуска мощнейшей модификации Starship V3 — ждать осталось чуть-чуть

SpaceX официально объявила дату первого испытательного полёта своей новейшей мегаракеты Starship V3 (версия 3), который должен состояться 19 мая 2026 года. Стартовое окно продолжительностью 90 мин откроется в 18:30 по восточному времени с площадки Starbase в Южном Техасе (20 мая в 01:30 мск). Этот полёт станет двенадцатым по счёту для всей программы Starship, но первым для значительно переработанной и более мощной версии ракеты.

В течение марта и мая были испытаны корабль и ускоритель, которые по отдельности в статическом режиме одновременно запускали все свои двигатели. Двигатели ускорителя, кстати, тоже новые и более мощные — Raptor V3, что позволит выводить на низкую орбиту возросшую полезную нагрузку.

Ключевым изменениям подверглась первая ступень Super Heavy. Инженеры изменили конструкцию рулевых решётчатых стабилизаторов: теперь их три вместо четырёх, при этом каждый стал на 50 % больше и прочнее, а также смещён ниже — подальше от двигателей верхней ступени — для защиты от теплового воздействия при горячем разделении ступеней. Кроме того, была полностью переработана топливная магистраль, подающая криогенное топливо к 33 двигателям Raptor, что позволяет запускать все двигатели одновременно и выполнять более быстрые манёвры.

Важным новшеством является и то, что переходной отсек горячего разделения теперь интегрирован в конструкцию ускорителя и не будет сбрасываться в полёте — станет многоразовым и более лёгким. Наконец, новые решётчатые стабилизаторы также будут использоваться для удержания и подхвата ступени в воздухе во время возвращения на площадку.

Верхняя ступень — корабль Starship — также претерпела кардинальную модернизацию, включая полную переработку двигательной установки, что увеличило объём топливных баков и улучшило систему ориентации. Корабль также оснащён новыми двигателями Raptor V3 и впервые имеет топливные соединения для перекачки топлива в космосе — критически важной операции для дальних полётов. В ходе предстоящего суборбитального полета Starship развернёт 22 макета спутников Starlink V2, а два из них проведут съёмку теплового экрана корабля. Также планируется повторный запуск одного из двигателей в космосе.

Несмотря на то, что миссия в целом повторяет профиль предыдущих, она станет важной вехой. Ускоритель Super Heavy из-за значительных изменений в конструкции выполнит мягкую посадку на воду в Мексиканском заливе без попытки возврата на стартовую площадку. Сам полёт также ознаменует дебют новой стартовой площадки Pad 2 с укороченными захватами-«палочками для еды». Главная цель всех внедрённых новшеств — осуществить качественный скачок в возможностях Starship, включая полное и быстрое повторное использование, орбитальную дозаправку и развёртывание спутников, что в конечном итоге должно открыть путь к отправке людей и грузов на Луну и Марс.