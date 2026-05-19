Илон Маск проиграл дело против OpenAI, во многом из-за сроков подачи иска

Три недели длились слушания по делу Илона Маска (Elon Musk) против основателей OpenAI и Microsoft, в рамках которого он обвинял их в предательстве идеи благотворительности и использовании стартапа для личного обогащения. Суд в итоге отклонил претензии Маска, поскольку они не уложились в срок давности.

Подобные претензии следовало бы предъявлять непосредственно после разлада между основателями OpenAI и Илоном Маском, либо в пределах трёхлетнего периода, но Маск ушёл из совета директоров стартапа в феврале 2018 года, а конфликт между ними зародился ещё в 2017 году. При этом свой иск к бывшим компаньонам он подал только в 2024 году, на следующий год после основания конкурирующего ИИ-стартапа xAI. Маск требовал возвращения OpenAI к исходной благотворительной миссии, отстранения Сэма Альтмана (Sam Altman) и Грега Брокмана (Greg Brockman) от управления стартапа, а также выплаты компенсации в размере $180 млрд, которые он собирался передать на нужды некоммерческой структуры OpenAI.

Microsoft тоже выступала ответчиком по иску Маска, роль этой корпорации в переводе OpenAI на коммерческие рельсы истец считал решающей. Суд в начале этой недели отклонил иск Маска и к Microsoft тоже. Законные представители OpenAI, в отличие от Маска, не стали называть вердикт суда «техническим», настаивая, что миллиардер просто пытался использовать суд для причинения вреда конкуренту собственного стартапа xAI, храня при себе изложенные в суде доводы до определённой поры. Илон Маск дал понять, что будет оспаривать решение суда. Присяжные в количестве девяти человек около двух часов совещались, прежде чем огласить свой вердикт, который был утверждён председателем суда. Теперь у OpenAI становится меньше препятствий на пути к IPO и дальнейшему привлечению средств на своё развитие, хотя очевидно, что Илон Маск не собирается отказываться от дальнейшего преследования своих бывших соратников по стартапу.

Теги: openai, ии, судебное разбирательство, илон маск
