Сегодня 19 мая 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости разработка и производство электроники Глава Nvidia выразил уверенность, что им...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Глава Nvidia выразил уверенность, что импорт американских ускорителей в Китай будет разрешён

К правительственной делегации американского президента во время его недавнего визита в КНР глава и основатель Nvidia Дженсен Хуанг (Jensen Huang) примкнул буквально в последний момент, но об итогах своей поездки он до сих пор публично не высказывался, лишь выразив надежду, что импорт американских ускорителей в Китай рано или поздно будет разрешён.

Источник изображения: Nvidia

Источник изображения: Nvidia

Напомним, что генеральный директор Nvidia с конца прошлого года добивался разрешения на экспорт ускорителей H200 в Китай, и если американская сторона одобрила эту инициативу, то китайская пока не разрешила импорт. В результате, Nvidia и её партнёрам так и не удалось поставить в Китай ни одного ускорителя H200. В интервью Bloomberg Дженсен Хуанг на этой неделе заявил следующее: «Китайское правительство должно решить, какую часть их местного рынка оно намерено защищать. У меня есть ощущение, что со временем рынок будет открыт».

Основатель Nvidia добавил, что тема возможных поставок H200 в Китай им лично во время визита в страну не обсуждалась, но она вошла в повестку дня переговоров официальных представителей обеих сторон: «Президент Трамп беседовал с лидерами на определённые темы, и я теперь жду, что они решат». Непосредственно американский президент после возвращения из Пекина признался, что тема H200 затрагивалась в ходе переговоров, но всего лишь ограничился высказыванием о своих ожиданиях в этой сфере — «должно что-то случиться». Первоначально, по его словам, Китай не одобрил импорт H200, потому что хотел разработать собственные альтернативы.

Хуанг добавил, что не был участником официальных переговоров, на которых затрагивался вопрос независимости Тайваня, уроженцем которого он является, а компания Nvidia при этом сильно зависит от поставок чипов, выпускаемых на острове, который власти КНР считают частью своей территории. По словам главы Nvidia, даже если выпуск чипов будет локализован в США, тайваньская площадка сохранит своё доминирующее положение, поскольку спрос слишком высок, чтобы удовлетворить его лишь силами американских предприятий. По мнению Хуанга, дефицит чипов на рынке будет сохраняться на протяжении как минимум десяти ближайших лет.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Китай и США не заключили крупных сделок в технологическом секторе — это запустило распродажу акций производителей чипов
Китайские ИТ-гиганты ускорили переход на отечественные ИИ-ускорители, несмотря на возможное возвращение Nvidia
Трамп и Си Цзиньпин обсудили ограничения слишком умного ИИ и зависшие поставки Nvidia H200
В Китае запущен подводный 24-МВт дата-центр — он работает на энергии ветра и охлаждается океанской водой
Предзаказ на китайскую видеокарту Lisuan LX 7G100 с поддержкой более 100 игр стартует 20 мая
Thermal Grizzly выпустила проводной WireView Pro II для мониторинга видеокарт с 12VHPWR
Теги: nvidia, дженсен хуанг, китайское правительство, h200, экспортные ограничения
nvidia, дженсен хуанг, китайское правительство, h200, экспортные ограничения
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
В Китае запущен подводный 24-МВт дата-центр — он работает на энергии ветра и охлаждается океанской водой
Предзаказ на китайскую видеокарту Lisuan LX 7G100 с поддержкой более 100 игр стартует 20 мая
«СберТех» представил «бесконечную» СУБД О.К.Е.А.Н., универсальную и с неограниченной масштабируемостью
Ошибочка вышла: европейские дистрибьюторы опровергли слухи о сегодняшнем старте предзаказов GTA VI
Правительство Южной Кореи будет пытаться не допустить забастовку сотрудников Samsung
Конференция Apple для разработчиков WWDC начнётся 8 июня, уделив особое внимание искусственному интеллекту 3 ч.
Google начала масштабное обновление иконок для своих сервисов — они станут более индивидуальными 3 ч.
Илон Маск проиграл дело против OpenAI, во многом из-за сроков подачи иска 3 ч.
Календарь релизов 18–24 мая: Forza Horizon 6, Zero Parades, Lego Batman и Phonopolis 9 ч.
PS Plus снова подорожает, но не для всех и не везде 12 ч.
«Одно из самых весёлых игровых событий года»: приключенческий экшен Lego Batman: Legacy of the Dark Knight понравился критикам 12 ч.
NVIDIA представила платформу Fleet Intelligence для мониторинга парка ИИ-ускорителей 13 ч.
«Бессмысленная фиктивная работа»: ИИ завалил разработчиков Linux дублями сообщений об уязвимостях 14 ч.
Амбициозный ролевой боевик Exodus в духе Mass Effect скоро выйдет из тени — подтверждена дата геймплейной демонстрации 14 ч.
Google захлебнулась в спросе на ИИ: даже исследователи DeepMind стоят в очереди за TPU 15 ч.
В условиях дефицита Intel активнее продвигает процессоры, выпускаемые по новейшей технологии 18A 2 мин.
Учёные получили водород из воды без драгоценных металлов в катализаторах 18 мин.
Руководство Intel верит, что техпроцесс 14A позволит компании конкурировать с TSMC 46 мин.
Глава Nvidia выразил уверенность, что импорт американских ускорителей в Китай будет разрешён 2 ч.
Первый полёт Starship V3 в рамках программы Flight 12 перенесён на 20 мая 2 ч.
Новая статья: Система жидкостного охлаждения PCCooler GT360M ARGB Display: без сюрпризов 7 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme 16 5G: свет мой, зеркальце, скажи 9 ч.
WD выпустила HDD, защищённые от хакеров будущего с квантовыми компьютерами 9 ч.
Western Digital выпустила жёсткий диск с постквантовой криптографией для защиты ИИ-данных в будущем 10 ч.
Представлены игровые смартфоны RedMagic 11S Pro и 11S Pro+ на разогнанных Snapdragon 8 Elite Gen 5 15 ч.