Глава Nvidia выразил уверенность, что импорт американских ускорителей в Китай будет разрешён

К правительственной делегации американского президента во время его недавнего визита в КНР глава и основатель Nvidia Дженсен Хуанг (Jensen Huang) примкнул буквально в последний момент, но об итогах своей поездки он до сих пор публично не высказывался, лишь выразив надежду, что импорт американских ускорителей в Китай рано или поздно будет разрешён.

Напомним, что генеральный директор Nvidia с конца прошлого года добивался разрешения на экспорт ускорителей H200 в Китай, и если американская сторона одобрила эту инициативу, то китайская пока не разрешила импорт. В результате, Nvidia и её партнёрам так и не удалось поставить в Китай ни одного ускорителя H200. В интервью Bloomberg Дженсен Хуанг на этой неделе заявил следующее: «Китайское правительство должно решить, какую часть их местного рынка оно намерено защищать. У меня есть ощущение, что со временем рынок будет открыт».

Основатель Nvidia добавил, что тема возможных поставок H200 в Китай им лично во время визита в страну не обсуждалась, но она вошла в повестку дня переговоров официальных представителей обеих сторон: «Президент Трамп беседовал с лидерами на определённые темы, и я теперь жду, что они решат». Непосредственно американский президент после возвращения из Пекина признался, что тема H200 затрагивалась в ходе переговоров, но всего лишь ограничился высказыванием о своих ожиданиях в этой сфере — «должно что-то случиться». Первоначально, по его словам, Китай не одобрил импорт H200, потому что хотел разработать собственные альтернативы.

Хуанг добавил, что не был участником официальных переговоров, на которых затрагивался вопрос независимости Тайваня, уроженцем которого он является, а компания Nvidia при этом сильно зависит от поставок чипов, выпускаемых на острове, который власти КНР считают частью своей территории. По словам главы Nvidia, даже если выпуск чипов будет локализован в США, тайваньская площадка сохранит своё доминирующее положение, поскольку спрос слишком высок, чтобы удовлетворить его лишь силами американских предприятий. По мнению Хуанга, дефицит чипов на рынке будет сохраняться на протяжении как минимум десяти ближайших лет.