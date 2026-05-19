Глава Seagate уронил акции производителей памяти заявлением о бессмысленности новых фабрик

Производители памяти не скрывают своих намерений вводить в строй дополнительные мощности, а вот представители смежного сегмента накопителей подобную точку зрения на ситуацию в отрасли не разделяют. Глава Seagate обвалил котировки акций своими заявлениями о том, что строить новые фабрики слишком долго и нет особого смысла.

Источник изображения: Seagate Technology

Как поясняет Bloomberg, генеральный директор Seagate Technology Дейв Мосли (Dave Mosley) на технологической конференции JPMorgan отверг идею о необходимости расширения производственных мощностей по выпуску накопителей. По его словам, это будет отвлекать ресурсы компании, и в конечном итоге приведёт к перепроизводству, когда спрос упадёт или стабилизируется. Акции Seagate упали в цене на 6,9 %, причём они потянули за собой ценные бумаги многих поставщиков микросхем памяти и накопителей, включая Samsung Electronics (-5,3 %), SK hynix (-5,4 %), Sandisk (-5,3 %) и Nanya Technology (-9,8 %).

Глава Seagate в текущем месяце уже пояснил в интервью Bloomberg, что компания считает целесообразным сосредоточить усилия на совершенствовании технологий хранения данных с упором на увеличение плотности их хранения, а не на увеличении объёмов производства накопителей. Тем самым, потребность рынка в увеличении доступных объёмов хранения данных будет покрываться оптимальным образом и гораздо быстрее, чем при строительстве новых предприятий. Клиенты компании, по словам Мосли, не возражают против этого.

Попутно глава Seagate отметил, что хотя компания имеет представление о будущих потребностях клиентов сроком на пять кварталов вперёд, удовлетворить спрос не в состоянии. Эти признания и повлекли за собой снижение котировок акций участников рынка.

Теги: seagate, seagate technology, акции, жёсткий диск, дефицит
