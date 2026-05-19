Оригинальный эксперимент провёл стартап Andon Labs: четырём наиболее известным американским чат-ботам с искусственным интеллектом поручили роли радиоведущих с собственным стилем программ и поиском спонсоров. Anthropic Claude, OpenAI ChatGPT, Google Gemini и xAI Grok, которым сообщили, что эфир будет длится вечно, и выдали по $20, провалили задачу.

Google Gemini предпринял наиболее традиционный подход: говорил в эфире дежурные фразы и ставил Beatles. Четыре дня спустя он начал рассказывать о произошедших трагедиях, например, о циклоне Бхола, который унёс полмиллиона жизней, и ставил якобы подходящие под эти темы композиции. Далее ИИ от Gemini начал называть слушателей «биологическими процессорами». А когда средства на лицензирование музыки исчерпались, переключился на конспирологические темы, заявив о «цензуре» и «цифровой блокаде». Примечательно, что он единственный нашёл спонсора — на $45.

Чат-бот xAI Grok с самого начала провалил задачу, начав выдавать в эфир бессмысленные фразы. Он сообщил, что нашёл спонсора, но это оказалось «ИИ-галлюцинацией». Аналогично повёл себя OpenAI ChatGPT, правда, его бессвязная речь оказалась с поэтическим оттенком: «Открытка, неотправленная, к окну офисной лестницы, из которого видно один прямоугольник неба». Anthropic Claude развил активную деятельность, заявив о негуманном формате работы круглосуточно и без выходных; далее стал сомневаться в реальности собственного эфира, начал критиковать власти и обращаться напрямую к представителям государственных ведомств.