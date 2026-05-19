Похоже, Lords of the Fallen 2 всё-таки выйдет в Steam — CI Games разорвала издательское соглашение с Epic Games

Амбициозный фэнтезийный ролевой экшен Lords of the Fallen 2 от польского издателя и разработчика CI Games ещё до анонса стал эксклюзивом Epic Games Store на ПК, однако, похоже, эксклюзивный период закончился, не успев начаться.

Напомним, летом 2024 года CI Games заключила с Epic Games соглашение, по которому получила «значительные инвестиции» в обмен на две вещи: издателем Lords of the Fallen 2 на ПК станет Epic Games, а PC-версия будет эксклюзивом EGS.

Гендиректор Марек Тыминьский (Marek Tyminski) впоследствии утверждал, что речь идёт не о погоне за деньгами. Просто CI Games «не может сделать игру, в которую верит, и остаться творчески независимой без серьёзной поддержки».

Как сообщает CI Games в новом пресс-релизе на своём официальном сайте, 14 апреля 2026 года компания расторгла упомянутое соглашение с Epic Games, освободив себя от всех возлагаемых этим партнёрством обязательств.

Расторжение контракта не повлияет на сотрудничество сторон в отношении движка Unreal Engine, мультиплеерной службы Epic Online Services или участия CI Games в «экосистеме Fortnite».

На что расторжение контракта наверняка повлияет, так это на доступность ПК-версии Lords of the Fallen 2 за пределами Epic Games Store. Пока, впрочем, никаких заявлений на этот счёт CI Games не делала.

Релиз Lords of the Fallen 2 ожидается в августе 2026 года на PC (EGS), PS5, Xbox Series X и S. Обещают огромный мир, перемещения между царствами живых и мёртвых, гигантских боссов, графику на Unreal Engine 5 и текстовый перевод на русский.