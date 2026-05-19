Смартфон Трампа реален — журналисты получили первые T1 Phone для обзоров

Бренд Trump Mobile начал поставлять образцы смартфонов T1 Phone некоторым средствам массовой информации для подготовки обзоров. Ранее проект сталкивался с критикой из-за постоянных задержек, частых изменений в дизайне и подозрений в том, что устройство никогда не выйдет на массовый рынок.

Одними из первых новинку получили журналисты телеканала NBC News, опубликовавшие короткий видеообзор устройства. Внешний вид финальной версии T1 Phone кардинально отличается от ранних прототипов, которые напоминали дизайн iPhone 16 Pro или Galaxy S25 Ultra. Как пишет издание Android Authority, аппарат больше похож на переименованную версию HTC U24 Pro образца 2024 года, но с незначительными изменениями в модуле задней светодиодной вспышки.

Смартфон получил характерный золотистый корпус, на задней панели которого изображён флаг США. При этом на флаге присутствует 11 полос вместо стандартных 13. Также изменилась надпись на упаковке. Если раньше было написано «Сделано в США», то теперь указано: «С гордостью собран в США».

Из технических особенностей подтверждено наличие 512 Гбайт памяти и 3,5-миллиметрового разъёма для наушников, унаследованного от модели HTC. Также на устройстве предустановлено приложение социальной сети Truth Social. Покупатели могут оформить заказ в рамках специального предложения по цене $499.

Журналисты NBC News направили в Trump Mobile запрос с просьбой разъяснить ситуацию с дизайном флага и уточнить долю американских комплектующих, однако ответа не получили. Белый дом также отказался комментировать, использует ли новый телефон лично президент Дональд Трамп (Donald Trump).

