Сегодня 19 мая 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости Искусственный интеллект, машинное обучен... Роботы научились копировать человеческие...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Роботы научились копировать человеческие навыки, просто наблюдая за людьми

Человек может учиться определённым действиям как у других людей, так и, в отдельных случаях, у животных. Роботов можно программировать на определённые последовательности действий, а повторение навыков человека и других машин — задача более сложная, поскольку роботы могут отличаться по строению. Решение этой задачи предложили инженеры Федеральной политехнической школы Лозанны (EPFL, Швейцария).

Источник изображений: actu.epfl.ch

Источник изображений: actu.epfl.ch

Учёные Лаборатории алгоритмов и систем обучения (LASA) при EPFL разработали новую технологию, позволяющую роботам имитировать человеческую деятельность, что избавляет операторов настраивать код под робота каждого типа. В области исследований и в промышленности такая система обеспечит значительную экономию средств и времени. Кинематический интеллект — новый подход к обучению на основе демонстрации (Learning-from-Demonstration, LfD) — позволяет роботам, имеющим разное строение, приобретать новые навыки, наблюдая за одной и той же демонстрацией, которую проводит выступающий учителем человек.

От существующих решений кинематический интеллект отличается тем, что наблюдаемые действия преобразуются в стратегию, адаптирующуюся к индивидуальным ограничениям суставов и движениям каждого робота, а также к другим его физическим ограничениям и преимуществам. После обучения на нескольких демонстрациях или даже на одной выступающие в роли учеников роботы при помощи «глобально стабильной динамической системы» успешно выполнили новые задачи. «Каждый робот овладел разными этапами задачи, и система успешно работала даже при изменении распределения шагов. Каждый робот интерпретирует один и тот же навык по-своему, но всегда в безопасных и выполнимых пределах», — прокомментировал проект один из его авторов Ститхпрагья Гупта (Sthithpragya Gupta).

Работа над проектом началась с того, что исследователи EPFL произвели захват движений людей, которые устанавливали, толкали, бросали предметы или выполняли с ними другие действия. Далее они построили систему классификации физических ограничений роботов, зафиксировав пределы равновесия и диапазон движений суставов, и объединили эту систему с данными захвата движений в процессе разработки собственной системы наблюдения и адаптационного обучения роботов. В ходе экспериментов после наблюдения за людьми три разных коммерческих робота научились перемещать деревянные блоки с конвейерной ленты на рабочую платформу, ставить их на столы и бросать в контейнеры.

На следующем этапе исследователи хотят обучить роботов выполнять задачи не по задаваемому человеком образцу, а по словесным описаниям: «пользователь предлагает идею и желаемое поведение, а робот должен позаботиться обо всём остальном».

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Человекоподобные роботы Figure AI научились сортировать посылки сутки напролёт
Учёные создали робота-медузу без батареи — он плавает быстрее всех аналогов и сможет лечить людей изнутри
Жуткие робо-волки стали новым оружием против медведей в Японии
Intel и Qualcomm поборются за ИИ-стартап Джима Келлера стоимостью $5 млрд
Baikal обещает к 2030 году выпустить «основу суверенных дата-центров» — отечественные ИИ-чипы, совместимые с Nvidia CUDA
Дженсен Хуанг надеется, что Китай со временем откроет рынок для Nvidia H200
Теги: epfl, робот, ии
epfl, робот, ии
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Китайские машины научились ездить на трёх колёсах и обходиться без домкрата
Sony подтвердила: больше никаких эксклюзивов PlayStation на ПК
«Билайн» запустил тестирование 5G в 11 городах России
В Китае запущен подводный 24-МВт дата-центр — он работает на энергии ветра и охлаждается океанской водой
Южнокорейский суд запретил работникам Samsung бастовать из-за низких премий — разве что понемножку
Apple представила ИИ-функции для инвалидов — включая управление коляской взглядом 36 мин.
Московский суд по инициативе Роскомнадзора оштрафовал разработчиков Fortnite на два миллиона рублей 2 ч.
VMware представила превью гипервизора ESXi-Arm Fling для Arm-серверов 2 ч.
Perplexity урезала лимиты для некоторых пользователей из-за злоупотреблений с промокодами 2 ч.
Эксплойт Fabricked тайно ломает аппаратную защиту чипов EPYC со 100-% успехом — AMD уже выпустила патч 2 ч.
Fortnite наконец вернулась в App Store по всему миру, а Epic Games готовится к финальной битве с Apple в суде 2 ч.
Илон Маск назвал решение суда по делу OpenAI «техническим» и пообещал его обжаловать 3 ч.
РТК-ЦОД представил модульное решение «Ковчег» для обеспечения полной сохранности данных 4 ч.
«Яндекс» повысил грамотность «Алисы AI» при генерации картинок с русским текстом 6 ч.
Мультяшный экшен Into The Unwell не выйдет в 2026 году — разработчики слишком бурно отпраздновали День вафель 6 ч.
Пользователи Google Pixel пожаловались на пропадающую вибрацию при звонках 41 мин.
На волне ИИ-бума китайский производитель памяти YMTC собрался на биржу 46 мин.
Представлены накладные наушники Marshall Milton с активным шумоподавлением и автономностью до 80 часов за $229 52 мин.
Arctic выпустила высокоэффективные термопрокладки TP-4 54 мин.
Роботы научились копировать человеческие навыки, просто наблюдая за людьми 2 ч.
Электрический Xiaomi YU7 GT стал самым быстрым кроссовером в истории Нюрбургринга 2 ч.
ASML пообещала первые серийные чипы на High-NA EUV уже в этом году 2 ч.
SMILE впервые сфотографирует магнитосферу Земли целиком — европейско-китайская обсерватория уже в космосе 2 ч.
Российский спутниковый интернет от «Бюро 1440» заработает в Беларуси 2 ч.
Смартфон Трампа реален — журналисты получили первые T1 Phone для обзоров 2 ч.