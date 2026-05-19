Anthropic переманила сооснователя OpenAI — Андрей Карпатый будет обучать Claude

Андрей Карпатый (Andrej Karpathy), исследователь в области ИИ, соучредитель и бывший сотрудник OpenAI, ранее возглавлявший отдел ИИ в Tesla, присоединился к компании Anthropic. Он работает над предварительным обучением ИИ, которое обеспечивает Claude основные знания и возможности. Предварительное обучение — один из самых дорогостоящих и ресурсоёмких этапов создания передовой модели.

Карпатый создаст команду, которая будет заниматься использованием Claude для ускорения исследований в области предварительного обучения. Он один из немногих исследователей, способных преодолеть разрыв между теорией больших языковых моделей и практикой крупномасштабного обучения. Это назначение показывает, что именно исследования с использованием ИИ, а не просто вычислительные мощности, являются, по мнению Anthropic, залогом конкурентоспособности при разработке ИИ.

В OpenAI Карпатый занимался глубоким обучением и компьютерным зрением, пока не покинул компанию в 2017 году. До 2022 года он руководил программами Tesla по полному автономному вождению (FSD) и автопилоту. Затем он вернулся в OpenAI на год, после чего в 2024 году основал свой стартап Eureka Labs, занимающийся применением ИИ-помощников в образовании.

Карпатый не делился подробной информацией о Eureka Labs с момента её запуска, и неясно, продолжит ли он работу в этом стартапе. Он также преподавал онлайн-курс под названием «Нейронные сети: от нуля до героя», который помогает студентам научиться создавать нейронные сети с нуля в коде, и ведёт канал на YouTube, где периодически публикует лекции по магистерским программам и искусственному интеллекту.

«Я присоединился к Anthropic, — написал сегодня Карпатый в социальной сети X. — Думаю, следующие несколько лет на переднем крае LLM будут особенно важными. Я очень рад присоединиться к команде и вернуться к исследованиям и разработкам». По его словам, он «по-прежнему глубоко увлечён образованием и планирует возобновить свою работу в этой области со временем».

Anthropic также привлекла ветерана кибербезопасности с более чем 20-летним опытом Криса Рольфа (Chris Rohlf) в команду Red Team, которая проводит стресс-тестирование сложных моделей ИИ на предмет угроз. Последние шесть лет Рольф проработал в Meta✴. Ранее он был научным сотрудником Центра безопасности и новых технологий Джорджтаунского университета, где работал над проектом CyberAI.

«Перед нами открывается реальная возможность кардинально улучшить кибербезопасность с помощью ИИ, — заявил Рольф. — Я не могу представить себе лучшей компании или команды, к которой можно было бы присоединиться в этот критически важный момент».