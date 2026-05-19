Microsoft отказывается от двухфакторной аутентификации по SMS в пользу ключей доступа

По данным Windows Latest, Microsoft планирует отказаться от SMS-аутентификации для входа в локальные учётные записи, ссылаясь на её уязвимость для эксплуатации и мошенничества. Вместо этого Microsoft предлагает использовать ключи доступа (Passkeys), то есть встроенные средства защиты устройства: Face ID, отпечаток пальца или PIN-код и в конечном итоге отказаться от обычных паролей.

Источник изображения: unsplash.com

Текстовые сообщения оказались полезным способом добавить дополнительный уровень безопасности к входам в учётные записи, но они никогда не предназначались для этой цели. SMS-сообщения отправляются в открытом виде, что делает их уязвимым вектором для атак типа «человек посередине» и подмены номера.

«Microsoft стремится к повышению стандартов безопасности, и поэтому мы начнём постепенно отказываться от SMS как метода аутентификации и восстановления учётных записей для личных записей Microsoft, — говорится в официальном сообщении Microsoft. — SMS-аутентификация в настоящее время является одним из основных источников мошенничества, и, переходя на беспарольные учётные записи […] мы помогаем вам опережать развивающиеся угрозы, делая доступ к учётным записям проще и удобнее».

Passkeys — это более чистый и безопасный способ аутентификации, использующий локальную защиту дополнительного устройства или биометрические данные для подтверждения личности. При настройке пользователь можете использовать своё лицо, отпечаток пальца или локальный пароль/PIN-код. Эта информация никогда не покидает конкретное устройство, что делает практически невозможным её подделку третьей стороной.

Хотя метод аутентификации при помощи Passkeys более безопасен, при настройке новых ПК с Windows или временных виртуальных машин могут возникать сложности с вводом биометрических данных. В таких случаях SMS-сообщения кажутся пользователю более удобными, однако это удобство достигается ценой безопасности. В таких случаях предпочтительным методом является использование верифицированной записи электронной почты.

Теги: microsoft, windows, passkey, аутентификация, безопасность, sms, двухфакторная аутентификация
