Сегодня 19 мая 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Искусственный интеллект, машинное обучен... Google представила Gemini 3.5 Flash — св...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Google представила Gemini 3.5 Flash — сверхбыстрая ИИ-модель уже доступна бесплатно

Google представила новое семейство ИИ-моделей Gemini 3.5, а первым его представителем стала Gemini 3.5 Flash. Компания называет новинку «крупным шагом вперёд» в создании более интеллектуальных ИИ-агентов, сочетающих высокую производительность и быструю работу.

Источник изображений: Google

Источник изображений: Google

По словам Google, Gemini 3.5 Flash не жертвует качеством ради скорости. Напротив, компания утверждает, что модель сопоставима по возможностям с флагманскими ИИ-системами и при этом обеспечивает заметно более быстрые ответы. Gemini 3.5 Flash заметно опережает прежнюю Gemini 3 Flash. Более того, новинка превосходит Gemini 3.1 Pro в ряде тестов, связанных с программированием и агентными задачами, а также демонстрирует сильные результаты в мультимодальном анализе данных. Кроме того, новинка в некоторых тестах превзошла более мощных конкурентов в лице GPT-5.5 и Claude Opus 4.7.

Разработчики отдельно акцентируют внимание на сценариях использования Gemini 3.5 Flash с ИИ-агентами. Свежая модель оптимизирована для длительных и сложных задач, где требуется последовательное выполнение множества действий. По словам технического директора Google DeepMind Корая Кавукчуоглу (Koray Kavukcuoglu), модель способна самостоятельно выполнять сложные цепочки задач, связанных с программированием, а также управлять исследовательскими проектами. В ходе внутренних тестов ИИ-агенты на базе Gemini 3.5 Flash даже смогли создать полноценную операционную систему «с нуля».

Google также утверждает, что новая модель лучше подходит для работы сразу с несколькими ИИ-агентами и создания более интерактивных веб-интерфейсов. Кроме того, Gemini 3.5 Flash использует токены эффективнее предшественников и обеспечивает более высокую скорость генерации — по данным компании, производительность достигает четырёхкратного преимущества по скорости вывода токенов по сравнению с другими передовыми ИИ-моделями.

Gemini 3.5 Flash уже доступна бесплатно миллиардам пользователей по всему миру через приложение Gemini на Android, iOS и ПК, в ИИ-режиме в поиске, а также через Google AI Studio, Android Studio и корпоративные платформы Gemini Enterprise.

Одновременно Google подтвердила, что уже работает над Gemini 3.5 Pro. Генеральный директор компании Сундар Пичаи (Sundar Pichai) сообщил, что модель проходит внутреннее тестирование и будет представлена в следующем месяце.

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
ИИ-функции Google Gemini Intelligence появятся лишь на нескольких производительных Android-смартфонах
Google представила Gemini Intelligence — следующий эволюционный шаг Gemini на Android-смартфонах
Google случайно показала грядущий ИИ Omni, который генерирует видео по тексту
Anthropic переманила сооснователя OpenAI — Андрей Карпатый будет обучать Claude
Apple представила ИИ-функции для инвалидов — включая управление коляской взглядом
Perplexity урезала лимиты для некоторых пользователей из-за злоупотреблений с промокодами
Теги: google, gemini, ии, llm
google, gemini, ии, llm
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Глава Seagate уронил акции производителей памяти заявлением о бессмысленности новых фабрик
Китайские машины научились ездить на трёх колёсах и обходиться без домкрата
Anthropic переманила сооснователя OpenAI — Андрей Карпатый будет обучать Claude
«Билайн» запустил тестирование 5G в 11 городах России
Московский суд по инициативе Роскомнадзора оштрафовал разработчиков Fortnite на два миллиона рублей
Microsoft отказывается от двухфакторной аутентификации по SMS в пользу ключей доступа 41 мин.
Google представила Gemini 3.5 Flash — сверхбыстрая ИИ-модель уже доступна бесплатно 2 ч.
Forza Horizon 6 только вышла, а уже обогнала по пиковому онлайну в Steam все другие игры Xbox 3 ч.
Запустится даже на картошке: хардкорный ролевой боевик Outward 2 получил дату выхода в раннем доступе Steam и системные требования 3 ч.
Apple представила ИИ-функции для инвалидов — включая управление коляской взглядом 4 ч.
VMware представила превью гипервизора ESXi-Arm Fling для Arm-серверов 5 ч.
Perplexity урезала лимиты для некоторых пользователей из-за злоупотреблений с промокодами 5 ч.
Эксплойт Fabricked тайно ломает аппаратную защиту чипов EPYC со 100-% успехом — AMD уже выпустила патч 5 ч.
Fortnite наконец вернулась в App Store по всему миру, а Epic Games готовится к финальной битве с Apple в суде 5 ч.
Илон Маск назвал решение суда по делу OpenAI «техническим» и пообещал его обжаловать 6 ч.
Samsung объявила о старте продаж новых мониторов Odyssey и ViewFinity — вплоть до 6K 18 мин.
«Обезгугленные» TPU: Blackstone и Google развернут 500-МВт облако с фирменными ИИ-ускорителями Google без участия Google Cloud 23 мин.
Учёные решили головоломную задачу полётов ко множеству астероидов с минимальным расходом топлива 25 мин.
Microsoft представила очень дорогие планшеты Surface Pro 12 и ноутбуки Surface Laptop 8 на процессорах Intel Panther Lake 33 мин.
YADRO представила российский 2U-сервер Vegman R215 G4 на базе AMD EPYC Turin 2 ч.
Солнечная энергетика обгонит уголь и газ в 2030-х, но ИИ не даст отказаться от ископаемого топлива 3 ч.
AWS скупила дефицитные Mac Studio и теперь сдаёт их в аренду через облако 3 ч.
Рабочий погиб на площадке SpaceX за несколько дней до запуска Starship — ведётся расследование 3 ч.
Опубликованы технические характеристики складных смартфонов Samsung Galaxy Z Fold 8 и Wide 3 ч.
Пользователи Google Pixel пожаловались на пропадающую вибрацию при звонках 4 ч.