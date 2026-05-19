Google представила Gemini 3.5 Flash — сверхбыстрая ИИ-модель уже доступна бесплатно

Google представила новое семейство ИИ-моделей Gemini 3.5, а первым его представителем стала Gemini 3.5 Flash. Компания называет новинку «крупным шагом вперёд» в создании более интеллектуальных ИИ-агентов, сочетающих высокую производительность и быструю работу.

По словам Google, Gemini 3.5 Flash не жертвует качеством ради скорости. Напротив, компания утверждает, что модель сопоставима по возможностям с флагманскими ИИ-системами и при этом обеспечивает заметно более быстрые ответы. Gemini 3.5 Flash заметно опережает прежнюю Gemini 3 Flash. Более того, новинка превосходит Gemini 3.1 Pro в ряде тестов, связанных с программированием и агентными задачами, а также демонстрирует сильные результаты в мультимодальном анализе данных. Кроме того, новинка в некоторых тестах превзошла более мощных конкурентов в лице GPT-5.5 и Claude Opus 4.7.

Разработчики отдельно акцентируют внимание на сценариях использования Gemini 3.5 Flash с ИИ-агентами. Свежая модель оптимизирована для длительных и сложных задач, где требуется последовательное выполнение множества действий. По словам технического директора Google DeepMind Корая Кавукчуоглу (Koray Kavukcuoglu), модель способна самостоятельно выполнять сложные цепочки задач, связанных с программированием, а также управлять исследовательскими проектами. В ходе внутренних тестов ИИ-агенты на базе Gemini 3.5 Flash даже смогли создать полноценную операционную систему «с нуля».

Google также утверждает, что новая модель лучше подходит для работы сразу с несколькими ИИ-агентами и создания более интерактивных веб-интерфейсов. Кроме того, Gemini 3.5 Flash использует токены эффективнее предшественников и обеспечивает более высокую скорость генерации — по данным компании, производительность достигает четырёхкратного преимущества по скорости вывода токенов по сравнению с другими передовыми ИИ-моделями.

Gemini 3.5 Flash уже доступна бесплатно миллиардам пользователей по всему миру через приложение Gemini на Android, iOS и ПК, в ИИ-режиме в поиске, а также через Google AI Studio, Android Studio и корпоративные платформы Gemini Enterprise.

Одновременно Google подтвердила, что уже работает над Gemini 3.5 Pro. Генеральный директор компании Сундар Пичаи (Sundar Pichai) сообщил, что модель проходит внутреннее тестирование и будет представлена в следующем месяце.