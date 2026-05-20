Google представила персонального ИИ-агента Gemini Spark, работающего круглосуточно

Google представила на конференции для разработчиков I/O 2026 персонального ИИ-агента Gemini Spark. Агент работает на базе модели Gemini 3.5 и способен выполнять поручения пользователя круглосуточно. Инструмент позиционируется как партнёр, а не просто чат-бот.

Агент имеет глубокую интеграцию с экосистемой приложений Google Workspace, включая почту Gmail, «Google Документы» и «Google Презентации». Пользователи могут обучать Gemini Spark выполнению как разовых, так и регулярных задач. Например, алгоритм способен самостоятельно находить скрытые комиссии в ежемесячных счетах по банковским картам, формировать списки дел на основе писем или составлять полноценные отчёты в «Google Документах», используя заметки из рабочих чатов.

Инструмент работает исключительно по запросу, поэтому владельцы аккаунтов могут самостоятельно выбирать, какие именно приложения подключать к системе. Помимо внутренних сервисов Google, на старте Spark поддерживает взаимодействие с такими сторонними платформами, как Canva, OpenTable и Instacart. В ближайшие недели разработчики планируют расширить возможности агента, добавив функцию отправки текстовых сообщений и управления интернет-браузером.

Безопасность системы обеспечивается обязательным подтверждением со стороны человека перед совершением любых критически важных действий, таких как перевод денежных средств или отправка писем. Как сообщает Engadget, в ближайшее время Gemini Spark станет доступен для ограниченного круга тестировщиков, а уже на следующей неделе им смогут воспользоваться участники бета-тестирования Google AI Ultra в США. Летом текущего года компания также планирует перенести ИИ-агента в десктопное приложение Gemini для обеспечения прямого доступа к файлам на персональных компьютерах.