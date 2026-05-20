Сегодня 20 мая 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Приложения для Android Google Antigravity превратился в набор и...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Google Antigravity превратился в набор инструментов для разработки

Google представила радикальное обновление сервиса Antigravity — теперь это масштабный набор инструментов для разработки ПО с помощью искусственного интеллекта. А платформа AI Studio получила собственное приложение для Android.

Источник изображений: Google

Источник изображений: Google

Первый вариант Google Antigravity дебютировал в прошлом году — это было приложение, во многом заимствующее элементы Microsoft VS Code, но с акцентом на ИИ-помощника в написании кода. Теперь это единый бренд инструментов программирования с использованием ИИ: основной функцией приложения Antigravity 2.0 является управление ИИ-агентами. Вместо выполнения одной задачи за раз можно настроить их на параллельное выполнение нескольких задач сразу, увеличив тем самым скорость разработки. В наличии новые интеграции с Google AI Studio, Firebase и Android. Можно, например, экспортировать проект из AI Studio, открыть его в локальном приложении Antigravity с переносом всего контекста.

Для тех, кто предпочитает оставаться в своей среде программирования (IDE), Google выпустила CLI Antigravity, который полностью заменит CLI Gemini, поэтому все рабочие процессы придётся переносить на новую платформу. Для создания собственных оптимизированных для Gemini ИИ-агентов можно использовать SDK Antigravity — и развернуть их на собственной инфраструктуре. В API Gemini есть также функция «Управляемые агенты» (Managed Agents), с которой ИИ-агенты могут выполнять свои задачи в «изолированном окружении Linux».

Работа с ИИ-агентами означает более высокий расход токенов по сравнению с чат-ботом, и лимитов тарифа Google AI Pro может не хватать, поэтому запущен новый тариф AI Ultra за $100 в месяц, который предлагает пятикратно увеличенные лимиты в сравнении с Pro. До 25 мая новым и существующим подписчикам AI Ultra доступны бонусные кредиты в размере $100, чтобы гарантировать, что работа не остановится, если квота будет превышена. Эти предложения могут оказаться привлекательными из-за новой модели Gemini 3.5 Flash, которая пишет код во многом на уровне старших, но быстрее и дешевле.

Google также выпустила Android-приложение для AI Studio — оно позволяет реализовывать идеи быстро и в любых условиях, даже вне рабочего места, а результатами работы на платформе можно поделиться с друзьями. Готовый проект, как было сказано, можно перенести в Antigravity. По сути, разработка ПО всё меньше становится похожей на написание кода и всё больше — на управление командой ИИ-агентов на базе Gemini.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Google показала на конференции I/O тизер функции Android Halo для ИИ-агентов Gemini
Нейросеть Project Genie научилась превращать реальные локации в интерактивные миры
Вслед за Anthropic и OpenAI компания Google открыла тестировщикам доступ к защитнику CodeMender
Google представила персонального ИИ-агента Gemini Spark, работающего круглосуточно
В YouTube появился ИИ-поиск по роликам и генератор Shorts на базе Gemini Omni
Google выпустила Gemini Omni — ИИ для генерации видео из текста, фото, аудио и любых других данных
Теги: google, antigravity, ии-агент, ии
google, antigravity, ии-агент, ии
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Глава Seagate уронил акции производителей памяти заявлением о бессмысленности новых фабрик
Московский суд по инициативе Роскомнадзора оштрафовал разработчиков Fortnite на два миллиона рублей
Google выпустила Gemini Omni — ИИ для генерации видео из текста, фото, аудио и любых других данных
В «Яндекс Музыке» радикально обновилась «Моя волна»
Солнечная энергетика обгонит уголь и газ в 2030-х, но ИИ не даст отказаться от ископаемого топлива
От теории к практике ИИ: Dell анонсировала масштабное обновление платформы AI Factory with NVIDIA 3 мин.
Google Wear OS 7 получила обновления в реальном времени, виджеты и многое другое 18 мин.
Google Antigravity превратился в набор инструментов для разработки 53 мин.
Google показала на конференции I/O тизер функции Android Halo для ИИ-агентов Gemini 3 ч.
Нейросеть Project Genie научилась превращать реальные локации в интерактивные миры 3 ч.
Вслед за Anthropic и OpenAI компания Google открыла тестировщикам доступ к защитнику CodeMender 3 ч.
Google представила персонального ИИ-агента Gemini Spark, работающего круглосуточно 3 ч.
В YouTube появился ИИ-поиск по роликам и генератор Shorts на базе Gemini Omni 9 ч.
Microsoft отказывается от двухфакторной аутентификации по SMS в пользу ключей доступа 12 ч.
Google представила Gemini 3.5 Flash — сверхбыстрая ИИ-модель уже доступна бесплатно 13 ч.
«Бюро 1440» обеспечит спутниковым интернетом 135 пассажирских поездов 21 мин.
OpenAI решила брать деньги с клиентов за гарантированный доступ к вычислительным мощностям 57 мин.
Профсоюз и Samsung так и не смогли договориться, угроза забастовки возросла 2 ч.
Apple заметно обновила команду руководителей, отвечающих за разработку устройств 3 ч.
NASA испытает первые космические «заправки» для полётов к Луне и Марсу 9 ч.
Sony выпустила юбилейные наушники WH-1000X The ColleXion за $650 с шумоподавлением и урезанной автономностью 9 ч.
Новая статья: Обзор игрового ноутбука MSI Stealth 16 AI+ B3W: не размениваться на мелочи 10 ч.
До 84 ядер и 384 Мбайт L3-кеша: AMD опубликовала подробности о телеком-процессорах EPYC 8005 (Sorano) 11 ч.
Samsung объявила о старте продаж новых мониторов Odyssey и ViewFinity — вплоть до 6K 12 ч.
«Обезгугленные» TPU: Blackstone и Google развернут 500-МВт облако с фирменными ИИ-ускорителями Google без участия Google Cloud 12 ч.