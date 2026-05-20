Google Antigravity превратился в набор инструментов для разработки

Google представила радикальное обновление сервиса Antigravity — теперь это масштабный набор инструментов для разработки ПО с помощью искусственного интеллекта. А платформа AI Studio получила собственное приложение для Android.

Первый вариант Google Antigravity дебютировал в прошлом году — это было приложение, во многом заимствующее элементы Microsoft VS Code, но с акцентом на ИИ-помощника в написании кода. Теперь это единый бренд инструментов программирования с использованием ИИ: основной функцией приложения Antigravity 2.0 является управление ИИ-агентами. Вместо выполнения одной задачи за раз можно настроить их на параллельное выполнение нескольких задач сразу, увеличив тем самым скорость разработки. В наличии новые интеграции с Google AI Studio, Firebase и Android. Можно, например, экспортировать проект из AI Studio, открыть его в локальном приложении Antigravity с переносом всего контекста.

Для тех, кто предпочитает оставаться в своей среде программирования (IDE), Google выпустила CLI Antigravity, который полностью заменит CLI Gemini, поэтому все рабочие процессы придётся переносить на новую платформу. Для создания собственных оптимизированных для Gemini ИИ-агентов можно использовать SDK Antigravity — и развернуть их на собственной инфраструктуре. В API Gemini есть также функция «Управляемые агенты» (Managed Agents), с которой ИИ-агенты могут выполнять свои задачи в «изолированном окружении Linux».

Работа с ИИ-агентами означает более высокий расход токенов по сравнению с чат-ботом, и лимитов тарифа Google AI Pro может не хватать, поэтому запущен новый тариф AI Ultra за $100 в месяц, который предлагает пятикратно увеличенные лимиты в сравнении с Pro. До 25 мая новым и существующим подписчикам AI Ultra доступны бонусные кредиты в размере $100, чтобы гарантировать, что работа не остановится, если квота будет превышена. Эти предложения могут оказаться привлекательными из-за новой модели Gemini 3.5 Flash, которая пишет код во многом на уровне старших, но быстрее и дешевле.

Google также выпустила Android-приложение для AI Studio — оно позволяет реализовывать идеи быстро и в любых условиях, даже вне рабочего места, а результатами работы на платформе можно поделиться с друзьями. Готовый проект, как было сказано, можно перенести в Antigravity. По сути, разработка ПО всё меньше становится похожей на написание кода и всё больше — на управление командой ИИ-агентов на базе Gemini.